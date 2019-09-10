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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Азовское море (1285) моряки (909) политзаключенные (1311) трибунал (131) Полозов (390)

 Если бы хоть один из захваченных моряков признал вину, никакого решения трибунала не было бы, - Полозов

В российских тюрьмах адвокатов пытаются всячески не допустить к подзащитным, чтобы "сломать" их и подтолкнуть к ошибкам в показаниях.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, данную тактику пытались использовать в отношении захваченных украинских моряков, чтобы помешать донести до них общую позицию. К счастью, этого удалось избежать.

"Мы завели всех адвокатов за полторы недели. И тем самым, во-первых, мы довели до моряков общую позицию, и они с ней согласились - каждый назвал себя военнопленным. А во-вторых, мы избежали ситуации, которая часто бывает в России - это пытки, это психологическое давление", - сказал Полозов.

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При этом он подчеркнул, что признание вины хотя бы одним моряком имело бы фатальные последствия.

"Если бы хоть один из моряков признал свою вину, я вам точно говорю, никакого решения международного трибунала не было бы", - подчеркнул адвокат.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/n3147527
 
   
 Топ комментарии
 
Таварисчь Полозов не знает, что в плену военнообязанные могут говорить все что угодно?, для сохранения здоровья и жизни?
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Да, конечно...
Международное право от ситуативных вещей не зависит.
А если бы моряк сказал, что он - Посейдон, как тогда бы трибунал отреагировал?
Эти адвокатишки - только набивают себе цену.
Потому что пуйло решает: казнить/миловать, садить/отпускать.
Вся эта мишура только для картинки, как будто есть демократия.
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Порошенко не в плен их отправил, а решить проблему с Керченским проливом. и если бы не Зебил его стратегия с этой задачей справилась бы
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Да, конечно...
Международное право от ситуативных вещей не зависит.
А если бы моряк сказал, что он - Посейдон, как тогда бы трибунал отреагировал?
Эти адвокатишки - только набивают себе цену.
Потому что пуйло решает: казнить/миловать, садить/отпускать.
Вся эта мишура только для картинки, как будто есть демократия.
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Все верно.От положения вещи,вещь не изменяется.
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В судах бывали?
Там каждое слово может стоить много - можно подписать приговор не только себе, но и стране
В путинских - вообще без вопросов ( посмотрите на досуге приговоры по "московскому делу" - все, кто признал вину получили сроки по сокращенному производству)
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В путинских судах судят дерево, за то, что в него машина генерала въехала.
Это всё понятно.
Но речь - о международном суде, который от путинских судов - полностью независим.
И которому по барабану, что там суд в Мытищах присудил...
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То есть международным судам не пофиг что там нарешали "суды" РФ?
А как быть с законом Рашки про непризнание решений судов международных, если левой пятке Путина чет в них не понравится?
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Ребята молодцы
Выдержали, не сломались
А всем, кто говорит, типа, сдались без боя - автомат в руки и на передок
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Порошенко отправил моряков в плен ради отмены выборов. А Зеленский их вернул домой. Дела говорят сами за себя.
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Порошенко не в плен их отправил, а решить проблему с Керченским проливом. и если бы не Зебил его стратегия с этой задачей справилась бы
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От ты детей в свой лес, где стая волков, ребёнка своего без ружья отпускаешь??, а пятроляксеичь отпускает!)
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Одно дело дети и совсем другое взрослые люди, делающие свой выбор осознанно.

Освобожденный украинский моряк Головаш заявил, что готов снова пройти через Керченский пролив, если будет нужно. Видео.

https://gordonua.com/news/politics/osvobozhdennyy-ukrainskiy-moryak-golovash-zayavil-chto-gotov-snova-proyti-cherez-kerchenskiy-proliv-esli-budet-nuzhno-video-1254322.html
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Командир послал подчиненных накрыть ДЗОТ , Алла, какой выбор??
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Каждый сделает свой выбор. Наверное были случаи, когда такое делали даже без команды командира.
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Алла вы заблуждаетесь в армии единоначалие и нельзя хотеть идти на парад вместо деблокада Иловайского но таке)
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В армии возможен и законен приказ подчиненному закрыть собственным телом ДЗОТ?
Или под "накрыть" имеется в виду что-то другое?
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Международньій трибунал тут и не при делах ? Мьі тут их вину признаем, и копии дел оформим, тьі скажи, ну коственное признание Крьіма есть, а воду в Крьім надо подавать ?
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Ага, военнопленные они, щаз. Типа - военнопленные, которые обязались возвращаться в плен по первому требованию врага, да, да
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Они лично не обязались.
Вроде бы Денисова в чем-то поручалась.
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Так это еще хуже. получается - государство обязалось возвращать своих воинов в плен по требованию противника.
а моряки делали всего лишь то, что им приказало руководство
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Их дело вернуться из плена домой. Они этим ничего не нарушают.
А Денисова если дала какие-то собственные обещания преступнику пуйлу, бандиты которого нарушили международное право и захватили моряков, пусть сама и отдувается или вместе с теми, кто дал ей такое указание.
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Таварисчь Полозов не знает, что в плену военнообязанные могут говорить все что угодно?, для сохранения здоровья и жизни?
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Например, когда вьетнамцы схватили Маккейна, то он им фамилии баскетболистов диктовал, а те довольны были, мол, у нас в руках список руководства флота США.
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"а те довольны были, мол, у нас в руках список руководства флота США."

Попахивает враньем - вьетнамцы явно знали, по крайней мере - частично - командующих флотом США - тк это никакая не тайна - это во-первых.
А во-вторых - чему они якобы были довольны? Что им мог дать "список руководства флота США."?
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"Если бы хоть один из моряков признал свою вину, я вам точно говорю, никакого решения международного трибунала не было бы", - подчеркнул адвокат. Источник: https://censor.net.ua/n3147527\\\\\\\\\\\\

А как быть с мужиком которого расстреляли из-за Чикатило? Тогда либо последний не виновен, либо мужик не виновен. Но оба признали ведь вину? То есть этот адвокат.... Это что, российский вроде - как и Фейгин(типо защитник Савченко)....
б*же, недурно говорят "русский - значит нах." Очередное подтверждение. От двуногих ссуществ - до ракет, "автомобилей" и даже воздуха(привет "Буревестник"). Оптом - нах.
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Нл Стуса не признал бы виновным ни один суд мира(кроме всяких габонов и венесуэл с севкореями), даже бы не принял к рассмотрению бумажную стряпню совков.
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Яка різниця, якщо ви самим фактом цього обміну поставили хрест на цьому трибуналі?
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Оригинальное суждение от юриста. Нужно взять всем к сведению. В любом суде. На нет - и суда нет!
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