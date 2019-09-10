 Если бы хоть один из захваченных моряков признал вину, никакого решения трибунала не было бы, - Полозов

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, данную тактику пытались использовать в отношении захваченных украинских моряков, чтобы помешать донести до них общую позицию. К счастью, этого удалось избежать.
"Мы завели всех адвокатов за полторы недели. И тем самым, во-первых, мы довели до моряков общую позицию, и они с ней согласились - каждый назвал себя военнопленным. А во-вторых, мы избежали ситуации, которая часто бывает в России - это пытки, это психологическое давление", - сказал Полозов.
При этом он подчеркнул, что признание вины хотя бы одним моряком имело бы фатальные последствия.
"Если бы хоть один из моряков признал свою вину, я вам точно говорю, никакого решения международного трибунала не было бы", - подчеркнул адвокат.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Международное право от ситуативных вещей не зависит.
А если бы моряк сказал, что он - Посейдон, как тогда бы трибунал отреагировал?
Эти адвокатишки - только набивают себе цену.
Потому что пуйло решает: казнить/миловать, садить/отпускать.
Вся эта мишура только для картинки, как будто есть демократия.
Там каждое слово может стоить много - можно подписать приговор не только себе, но и стране
В путинских - вообще без вопросов ( посмотрите на досуге приговоры по "московскому делу" - все, кто признал вину получили сроки по сокращенному производству)
Это всё понятно.
Но речь - о международном суде, который от путинских судов - полностью независим.
И которому по барабану, что там суд в Мытищах присудил...
А как быть с законом Рашки про непризнание решений судов международных, если левой пятке Путина чет в них не понравится?
Выдержали, не сломались
А всем, кто говорит, типа, сдались без боя - автомат в руки и на передок
Освобожденный украинский моряк Головаш заявил, что готов снова пройти через Керченский пролив, если будет нужно. Видео.
https://gordonua.com/news/politics/osvobozhdennyy-ukrainskiy-moryak-golovash-zayavil-chto-gotov-snova-proyti-cherez-kerchenskiy-proliv-esli-budet-nuzhno-video-1254322.html
Или под "накрыть" имеется в виду что-то другое?
Вроде бы Денисова в чем-то поручалась.
а моряки делали всего лишь то, что им приказало руководство
А Денисова если дала какие-то собственные обещания преступнику пуйлу, бандиты которого нарушили международное право и захватили моряков, пусть сама и отдувается или вместе с теми, кто дал ей такое указание.
Попахивает враньем - вьетнамцы явно знали, по крайней мере - частично - командующих флотом США - тк это никакая не тайна - это во-первых.
А во-вторых - чему они якобы были довольны? Что им мог дать "список руководства флота США."?
А как быть с мужиком которого расстреляли из-за Чикатило? Тогда либо последний не виновен, либо мужик не виновен. Но оба признали ведь вину? То есть этот адвокат.... Это что, российский вроде - как и Фейгин(типо защитник Савченко)....
б*же, недурно говорят "русский - значит нах." Очередное подтверждение. От двуногих ссуществ - до ракет, "автомобилей" и даже воздуха(привет "Буревестник"). Оптом - нах.