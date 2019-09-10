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 Политика Украины
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Все про:законопроект (2130) импичмент (358) Арахамия (49)

 Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия

Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия пояснил, что законопроект об импичменте так "настойчиво" голосовали из-за запроса избирателей.

 Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Запрос по закону по импичменту был вторым по очереди на популярный запрос от избирателей, поэтому мы сегодня так настойчиво голосовали за это и в первом чтении, и в целом. Потому что после того, как мы приняли закон о неприкосновенности, мы выходим на улицу и говорим людям, а они говорят: а об импичменте Президента вы тоже обещали. Мы сегодня также выполнили это обещание", - сказал Арахамия.

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Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.

Вместе с тем, нардеп от партии "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что принятый сегодня законопроект об импичменте не делает президента равным среди других граждан и не снимает с него неприкосновенность.

Источник: https://censor.net.ua/n3147526
 
 
 Топ комментарии
 
dtishche‏ @dtishche 1 дн.1 день назад

Как сказал Гончарук, раньше мы шли в правильном направлении, но медленно.
А сейчас быстро, но в противоположном.
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лапшу они обещали и не нарожду, а населению Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6929 Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6490
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Дайте Шарикову селедки импичмент!!! Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 1957
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лапшу они обещали и не нарожду, а населению Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6929 Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 6490
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кстати ненужно забывать зелепупу что она летчик, мог бы к себе на самолет ее взять.
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Для петикантропов и гадя, с ее поездками в лугандон, уже ценный кадр. Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 3227
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газом надежнее, безопаснее и даже мебель не пострадает
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Я ж и говорю. Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 602

То, шо это чистый фуфель, спивочему нариду межушным пространством все равно не охватить.
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а шо вас заставляет сидеть под впн?опасаетесь моновлады?как кацапня монобровников? Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2320
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ДИКТАТОРСКИЕ ЗАКОНЫ ВСЕ ТАКЖЕ голосовали в углу под урной поднятием рук по ПРОСЬБЕ ХОЗЯЕВ НАРОДУ для Слуг нардепов а потом типа все дебилами прикинулись даже подонок и ублюдок Калетник.. типа а чаво такого и не было все/вы/врете/твари.... Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія - Цензор.НЕТ 7116
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"Аннушка уже купила подсолнечное масло, и не только купила, но даже и разлила. Так что заседание не состоится..." (Мастер и Маргарита)

"КАМАЗ уже прошел капремонт, и не только прошел, но и прогревает двигатель..." (КАМАЗ так КАМАЗ)
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а шо таке "настойчіво голосовалі" з точки зору монофракції?
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Слуга народа прийняли закон про імпічмент. Проти - Медведчук та ПЄС, традиційно
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ЗЕбилло, а сам закон удалось прочесть? Про реальный Импичмент принят еще 3 месяца назад, в комплексе СК, а теперь когда должны проголосовать 330 депутатов, это как #уем по роялю.
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dtishche‏ @dtishche 1 дн.1 день назад

Как сказал Гончарук, раньше мы шли в правильном направлении, но медленно.
А сейчас быстро, но в противоположном.
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а "закон" про продаж української ЗЕМЛІ теж українці "замовляли" ...чи тей "народ" якому служить "наш" "слуга ?
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Для плебса будут визжать,как всё прекрасно,а если вникнуть в суть-опять на#бали.
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Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Источник: https://censor.net.ua/n3147526
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Умные да, а статья в ЗУ "О регламенте" какая. Учите матчасть .
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Та да...зебокам главное что бы Закон назвался "Об импичменте"....что там написано...им до лампочки...то что он реально никогда не будет работать тоже до лампочки...

Это не закон...это очередная порция "божьей росы" в мордочки зебобикам...за которую настойчиво проголосовали арахамии... и остальное зеленое стадо...
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Ничего для того чтобы можно было обьявить импичмент....ни этому презЕденту...ни всем последующим Президентам.....

Вот по тому закону о ВСК...в котором была прописана процедура импичмента принятом 6 июня....импичмент можно было обьявить за год...там все четко было прописано...но на тот закон зебобик положил то чем на рояле играл....
А по этому закону от зебобиков...импичмент можно обьявлять от начала....и до китайской пасхи....
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ты настолько наивный и поэтому считаешь,что я должен поверить тебе просто на слово?)
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Зачем на слово...вот тебе ссылка на Закон о ВСК...
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=52517&pf35401=486558

Текст закона от зебобиков сам найдешь...
Возьми с сравни....
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обязательно найду и почитаю, но сейчас, этот тоже читал - доильня бюджета, там такие условия и основания для создания ТСК, что эта комиссия в принципе может существовать на постоянной основе
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Я знаю что на слово ты не поверишь...но все таки...
Можешь не искать и не читать....
Закон от зебобиков...практически слово в слово повторяет закон о ВСК....за исключением сроков...их просто от туда удалили...и выдали сее...за новый закон...
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ну, если ты не врёшь, те ребятки таки пошли по вашим стопам, в каком-то смысле Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія - Цензор.НЕТ 6987 - без сроков Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія - Цензор.НЕТ 1250
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Хотя-бы нет Вашего- голосуйте, а то путен нападет)))))))
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Там нет сроков тех или иных процедур... в какой срок создается комиссия...сколько времени отводится судам на рассмотрение....ничего нет...общие фразы....
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Выйди на улицу посмотри на эти "мордочки" во дворах любого спальника.
Харями зебилов нормальных детей пугать можно. Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 2475 Гарлем с бандами ниггеров отдыхает.
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Капец) А при тваем пеце у меня во дворах- одни интеллектуалы (и пацриоты) ходили))))
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Не. Твои братья по разуму с 1917 года плодятся и воздух портят.
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Какая разница ? Голосовали за "голобородько" , а получили порошенко . Когда наш народ избавится от граблей ?
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майстер клас по *божій росі в очі виборцю*. і що цікаво- ті хавають все. тож лийте, лийте, шоб по самі крокви Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 8014
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...В вопросе деоккупации Донбасса партия «Слуга народа» готова обсуждать возможность вывода американских инструкторов с территории Украины. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики Богдан Яременко в интервью ТСН.По его словам, доверие за столом переговоров необходимо восстанавливать путем диалога, осуществления определенных действий и возвращения пленных. Яременко отметил, что на сегодняшний день рано обсуждать изменения в Конституции Украины или амнистию, так как существует ряд других гуманитарных вопросов на линии разграничения, среди которых вывод иностранных войск.«Да, россияне скажут, что речь идет об американских инструкторах с территории Украины, мы скажем, что российских нерегулярных военных формирований с оккупированных территорий. Но до этой дискуссии все равно нужно дойти», - заявил депутат, добавив, что пока такие дискуссии не ведутся.Ранее сопредседатель общественной инициативы «Права справа» Дмитрий Снегирев допустил, что следующим этапом после обмена пленных может стать признание Украиной оккупированных территорий Донбасса.https://antikor.com.ua/articles/327017-u_zelenskogo_gotovy_ubratj_natovtsev_iz_ukrainy_radi_uspeshnyh_peregovorov_s_rossiej
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Да,настойчиво в такой редакции, что сам закон на практике не применить,это уже ни кого не должно трогать !
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Да нормально все....зебобики верищат от счастья...."сваты" есть...ума им не надо... Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия - Цензор.НЕТ 9203
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Слышь чучало? В каком полку служил? Где, при пятре ляксеиче, защщищал Украину???????
Озвучь-чмо??))
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Я не знаю в каком полку ты чмо служило при петре алексеече....честное слово не знаю... Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія - Цензор.НЕТ 3171
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Это номер твоей медицинской карты??? Закон про імпічмент був другий за запитом виборців, тому ми так наполегливо голосували, - Арахамія - Цензор.НЕТ 9637
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Вообще-то дебилизм психиатры обозначают F70-F79,а тебе что-то неземное написали.
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Все правильно, некогда растягивать на недели с каждым законом, раньше примут в 1 чтении а потом еще месяц сопли жуют с 4000 поправок.
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Тебе он был важен, этот закон об импичменте? Ты как всегда сидел на кухне и дальше телевизора не ходил. Если что, импичмент будет как в 2014, конечно не Ростов, а южней.
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ага, только вот это закон о невозможности импичмента. из президента он делает Елбасы.
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Кнопкодави на чолі з Дураковим.
Далеко підуть зелебенські, круто розпочинають!
І
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И наголосовали фуйню, не приминимую на практике.
Зебилы схавают.
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Як завжди останнім часом словоблудіє. Ніби і прийняли закон який вимагає народ, ніби і все правильно, але як кажуть чорт криється в деталях. ДЛЯ ТОГО ЩОБ ОБ'ЯВИТИ ІМПІЧМЕНТ ПРЕЗИДЕНТУ НЕОБХІДНО ГОЛОСИ 320 (ЧИ БЛИЗЬКО ЦЬОГО ЧИСЛА) ДЕПУТАТІВ. Питання коли за 28 років незалежності були голосування такою кількістю народних депутатів в різних фракціях????????????????????
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Развод лохов, но зебилы забыли, что бьют не по паспорту, а по морде
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