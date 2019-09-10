 Закон об импичменте был второй по запросу избирателей, поэтому мы так настойчиво голосовали, - Арахамия

Об этом он сказал журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Запрос по закону по импичменту был вторым по очереди на популярный запрос от избирателей, поэтому мы сегодня так настойчиво голосовали за это и в первом чтении, и в целом. Потому что после того, как мы приняли закон о неприкосновенности, мы выходим на улицу и говорим людям, а они говорят: а об импичменте Президента вы тоже обещали. Мы сегодня также выполнили это обещание", - сказал Арахамия.
Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.
После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.
Вместе с тем, нардеп от партии "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что принятый сегодня законопроект об импичменте не делает президента равным среди других граждан и не снимает с него неприкосновенность.
селедкиимпичмент!!!
То, шо это чистый фуфель, спивочему нариду межушным пространством все равно не охватить.
"КАМАЗ уже прошел капремонт, и не только прошел, но и прогревает двигатель..." (КАМАЗ так КАМАЗ)
Как сказал Гончарук, раньше мы шли в правильном направлении, но медленно.
А сейчас быстро, но в противоположном.
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Умные да, а статья в ЗУ "О регламенте" какая. Учите матчасть .
Это не закон...это очередная порция "божьей росы" в мордочки зебобикам...за которую настойчиво проголосовали арахамии... и остальное зеленое стадо...
Вот по тому закону о ВСК...в котором была прописана процедура импичмента принятом 6 июня....импичмент можно было обьявить за год...там все четко было прописано...но на тот закон зебобик положил то чем на рояле играл....
А по этому закону от зебобиков...импичмент можно обьявлять от начала....и до китайской пасхи....
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc34?id=&pf3511=52517&pf35401=486558
Текст закона от зебобиков сам найдешь...
Возьми с сравни....
Можешь не искать и не читать....
Закон от зебобиков...практически слово в слово повторяет закон о ВСК....за исключением сроков...их просто от туда удалили...и выдали сее...за новый закон...
Харями зебилов нормальных детей пугать можно. Гарлем с бандами ниггеров отдыхает.
...
Озвучь-чмо??))
Далеко підуть зелебенські, круто розпочинають!
І
Зебилы схавают.