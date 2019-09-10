EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  2876  35
Все про:ВР (23575) налоги (2638) предприниматели (972) Гетманцев (23)

 Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства

Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект №1080 о внесении изменений в Уголовный кодекс и Уголовный процессуальный кодекс относительно уменьшения давления на бизнес, который предполагает декриминализацию фиктивного предпринимательства.

Законопроект на заседании во вторник поддержало 365 народных депутатов при необходимых 226 голосах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Законопроект, в частности, исключает ст.205 из УК, которая признает уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк

"Мы также предлагаем в три раза поднять нижнюю планку для привлечения к ответственности по ст.212 УК (уклонение от налогообложения), чтобы в уголовном порядке преследовались действительно преступления, остальные – в финансовом порядке", – сказал глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, представляя документ в парламенте.

В то же время депутаты приняли решение о сокращенных сроках подготовки законопроекта ко второму чтению.

Источник: https://censor.net.ua/n3147525
 
 
 Топ комментарии
 
Ні, це ви зробили разом! Зє! Радій! Пишася!
Порох був вам "нє достаточно отлічним"? Ну-ну... Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства - Цензор.НЕТ 6552
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ні, це ви зробили разом! Зє! Радій! Пишася!
Порох був вам "нє достаточно отлічним"? Ну-ну... Рада приняла за основу законопроект о декриминализации фиктивного предпринимательства - Цензор.НЕТ 6552
 показать весь комментарий
 
 
Я понимаю это флуд ну порохоботы опять будут кричать это ЗРА-да!!!

С 1 октября тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут быть снова снижены. Об этом заявил председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг, народный депутат Андрей Герус во время согласительного совета в парламенте, передает РБК-Украина.
По его словам, с 1 сентября произошло снижение на 20 копеек.
"Кроме того, сейчас идет работа на понижение электроэнергии для бытовых потребителей. Есть надежда, есть шансы, что с 1 октября тарифы на электроэнергию для таких потребителей будут снижены еще на 10 копеек, а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек", - заявил Герус.
 показать весь комментарий
 
Я міг би сказати, що "робот вертьє" - зсучена масть і шерстяний, що зрадив отріцалово та стукає куму, тому порядним сидільцям Цензора треба спитати з нього як з гада, поставити на лижі і виломити з хати.
Але - осьо босяцька малява: воно дійсно лахта, падло буду. Вік волі не бачити.
 показать весь комментарий
 
Тоді що ти тут робиш, убоге? Чув такий віршик:
"Папа с мальчиком играет,
Пол от крови розовьій.
Папа с мальчиком играет
В Павлика Морозова".
Втім тобі не судилося бути зарізаним. Тебе продадуть на радіоринку скупникам вживаних радіодеталей та плат і модулів. Нагадаю: цей бізнес тримають вірмени.
 показать весь комментарий
 
 
а-а-а-а-а... ну тогда и терять нечего. позвони баканову, передай, что он мудак...

"...Я обидел его , я сказал : - лейтенант! Никогда ты не будешь старлеем!"
 показать весь комментарий
 
 
Ах тьі падла. В оперчасти куму стучишь? Ану ломись в глазок, шерсть...
Арестантьі, тащи вафельницу - ща спрашивать как с гада будем!
 показать весь комментарий
 
 
Ну для шарикова да, для шарикова главное не экономика, которая должна быть рыночной, а сиюминутное снижение. Польша ввела рыночные тарифы сразу и тогда идейные браться зебилов и шариковых выли так, что слышно было всем соседним странам. Ивот можно сравнить сейчас Польшу и Украину.
 показать весь комментарий
 
у тебя шо, понос? вода в жопе не держится? Ну подожди еще 20 дней, потом оправишься... "тарифы на электроэнергию для бытовых потребителей могут быть снова снижены"... как красиво: могут быть + снова... блеск! "Есть надежда, есть шансы"...
до прекрасного будущего оставалось 20 дней...
 показать весь комментарий
 
а с 1 сентября такое снижение произошло на 20 копеек", - заявил Герус.



Где оно произошло?? Кому оно произошло?? Бене..??
Брешет герус...и глазом не моргнет...тарифы на электроэнергию для населения не менялись 2017-го года....
 показать весь комментарий
 
У ПЕПе фиктивный бизнес? Да его торговые точки через квартал. Предлагают декриминализацию прачечных по ходу, с фиктивной деятельностью.
 показать весь комментарий
 
А что, были случаи посадки обнальщиков? Рада ухвалила за основу законопроєкт про декриміналізацію фіктивного підприємництва - Цензор.НЕТ 3077
 показать весь комментарий
 
Вот и славно! Зато упыри лишились ещё одной части кормовой базы ...
 показать весь комментарий
 
Ахаха. Как же лишились? Можно наоборот теперь заниматься фиктивными проводками. Ну даете.
 показать весь комментарий
 
А вы попробуйте! Времена уже не те. Диджитализация, однако
 показать весь комментарий
 
это не обнальщики, то мелкая шушера
это ПРАЧЕЧНЫЕ, черный нал превращают в белый безнал...)))
 показать весь комментарий
 
Так это же хорошо! Движемся к цивилизованному обществу. Или существует волшебный метод стерилизации грязных денег?
 показать весь комментарий
 
да, очень хорошо, ибо это в защиту бени и зели,
они то как раз не хотят выдачи в штаты,
там это преступление... вполне криминальное..))
 показать весь комментарий
 
легализовали прачечные??? так правильно.
главный бенин бизнес, а зеля соучастник...)))
вы за это голосовали, 73 ))))))
 показать весь комментарий
 
Да и за это тоже. Раз уж этот бизнес был организован государственными институтами, то это не преступление.
 показать весь комментарий
 
 
приватбанк был на тот момент частным.. ВРОДЕ..)))
 показать весь комментарий
 
Вся правда з блогосфери » Новини блогосфери » "Закручування гайок" для бізнесу - це ї є лібералізація, яку обіцяли?
10.09.2019, 15:20 • 1 • 0

З перших днів призначення нова влада пішла в наступ на бізнес. Законопроекти 1053, 1073, що повертають так звану "п'ятикратку", яку раніше скасував президент, впроваджують систему наклепу покупця на підприємця, розширюють застосування реєстраторів (РРО) та інші ініціативи із "закручування гайок" бізнесу, включно з підвищенням податку для ІТ, демонструє реальні наміри нової влади.
Стало зрозуміло, що ми, підприємці, - вороги, а особлива ворожа каста для них - це ФОПи. Ми це все вже проходили з їхніми попередниками. На жаль, серед українців теж є чимало прихильників боротьби з ФОПами. Від простих споживачів, яким не подобаються неправильні чеки у ресторанах, до представників бізнесу на звичайній системі оподаткування.
Читайте також: Фурса: Инвестор обходит Украину стороной. И это в то время, когда мир пухнет от денег
Я розумію їхню позицію, адже наша компанія теж сплачує податків 4 млрд грн на рік. Коли одні мусять платити багато, а інші мають можливість платити менше, це може здаватися несправедливим.
Але разом з тим ФОПи відіграють ключову роль у розвитку економіки. Саме завдяки їм наша економіка ще жива і навіть потроху зростає.
Що робити з несправедливістю? Логічна відповідь: спрощувати умови, знижувати податки для компаній на звичайній системі!
Читайте також: Первый Майдан для Зе: ФОП и бизнес готовят бунт против налоговой революции от новой власти
Але в чиновника інша логіка. Корупційна привабливість і потенційний тіньовий дохід збільшуються, коли бізнесу складно і важко. Ймовірно, саме тому, замість лібералізації, яку вони нам обіцяли, маємо погіршення умов для підприємництва.
Кращої стратегії знищення України, мабуть, і не придумаєш...
Підписуйся на сторінки UAINFO у Facebook, Twitter і YouTube

Володимир ПОПЕРЕШНЮК
 показать весь комментарий
 
Сколько вылито блевотины

А в чем проблема?
Проблема не в налогах?
Пусть они будут меньше или даже больше
Проблема -- куда их тратят и сколько их воруют.
 показать весь комментарий
 
проблема в легализации преступных денег.. а так все чудесно
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх