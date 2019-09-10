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Все про:Житомир (467) инкассаторы (85) Нацполиция (10042) ранение (2192) Князев (370)

 Вооруженное нападение на полицейских в Житомире: правоохранители задержали одного из организаторов, - Князев. ФОТО

Сейчас следователи проводят допрос подозреваемого во вчерашнем нападении на полицейских группы физической безопасности управления полиции охраны в Волынской области. Во время нападения один полицейский был ранен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом сегодня, 10 сентября, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Князев выразил благодарность житомирским оперативникам криминальной полиции, следствию, полиции превенции, всем сотрудникам, которые принимали участие в раскрытии вчерашнего разбойного нападения. По словам главы ведомства, полицейские сработали эффективно и качественно.

"Хочу доложить обществу, что один из организаторов уже задержан. Именно сейчас следователь проводит следственные действия, допрос подозреваемого. Криминальная полиция Житомирщины находится в пяти регионах нашей страны одновременно, пытаясь быстро и эффективно задержать другого участника этой преступной группировки", - сообщил Князев.

Вооруженное нападение на полицейских в Житомире: правоохранители задержали одного из организаторов, - Князев 01

Он добавил, что сейчас уже установлена ​​причастность задержанного к еще нескольким аналогичным правонарушениям по всей стране. Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, из которого было совершено нападение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные злоумышленники напали на инкассаторов в Житомире, ранен полицейский. В регионе введен план "Сирена". ФОТОрепортаж

Вооруженное нападение на полицейских в Житомире: правоохранители задержали одного из организаторов, - Князев 02
Фото: сайт Нацполиции

Напомним, вчера, 9 сентября, около 10:00 в Житомире во время перемещения денег из магазина в специальный автомобиль группа неизвестных с применением огнестрельного оружия совершила вооруженное нападение на полицейских группы физической безопасности УПО в Волынской области. Милиционер успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля.

Во время стрельбы полицейский группы физической безопасности получил ранение в ногу. 38-летнего старшего сержанта полиции доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле. По тревоге были подняты соответствующие подразделения полиции области, а на территории региона введен оперативный план "Сирена".

Источник: https://censor.net.ua/n3147523
 
 
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Аваков, красава, твои хлопцы - профессионалы!!!
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уймісь зебіл кремлевскій
чи одна з його нац жон?
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Харьковского стрелка с 2000 года ловят.Не поймали.Немало денег уволок и трупов оставил за несколько раз.Последний раз инкассаторов Укрпочты с пенсиями пострелял.
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хоть бы отстреливался и эфку кинул не профессионал какой то
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