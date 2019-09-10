 Вооруженное нападение на полицейских в Житомире: правоохранители задержали одного из организаторов, - Князев. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Нацполиции, об этом сегодня, 10 сентября, сообщил глава Нацполиции Сергей Князев.

Князев выразил благодарность житомирским оперативникам криминальной полиции, следствию, полиции превенции, всем сотрудникам, которые принимали участие в раскрытии вчерашнего разбойного нападения. По словам главы ведомства, полицейские сработали эффективно и качественно.

"Хочу доложить обществу, что один из организаторов уже задержан. Именно сейчас следователь проводит следственные действия, допрос подозреваемого. Криминальная полиция Житомирщины находится в пяти регионах нашей страны одновременно, пытаясь быстро и эффективно задержать другого участника этой преступной группировки", - сообщил Князев.

Он добавил, что сейчас уже установлена ​​причастность задержанного к еще нескольким аналогичным правонарушениям по всей стране. Кроме того, полицейские обнаружили и изъяли огнестрельное оружие, из которого было совершено нападение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вооруженные злоумышленники напали на инкассаторов в Житомире, ранен полицейский. В регионе введен план "Сирена". ФОТОрепортаж



Фото: сайт Нацполиции

Напомним, вчера, 9 сентября, около 10:00 в Житомире во время перемещения денег из магазина в специальный автомобиль группа неизвестных с применением огнестрельного оружия совершила вооруженное нападение на полицейских группы физической безопасности УПО в Волынской области. Милиционер успел обезопасить сумку с только что полученными деньгами, закинув ее в салон бронированного автомобиля.

Во время стрельбы полицейский группы физической безопасности получил ранение в ногу. 38-летнего старшего сержанта полиции доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Нападавшие с места происшествия скрылись на автомобиле. По тревоге были подняты соответствующие подразделения полиции области, а на территории региона введен оперативный план "Сирена".