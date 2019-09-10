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 Политика Украины
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Все про:Зеленский (2756) YES (57) Кальюлайд Керсти (25) Ниинисте (10)

 Зеленский вместе с президентами Эстонии и Финляндии выступит 13 сентября на Форуме YES в Киеве

Пленарные сессии 16-й Ежегодной встречи Ялтинской Европейской Стратегии (YES) начнутся 13 сентября с заявлений трех президентов: президента Украины Владимира Зеленского, президента Эстонии Керсти Кальюлайд и президента Финляндии Саули Ниинисте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу YES.

"Первый день форума будет посвящен обсуждениям вызовов завтрашнего дня, глобальной политической ситуации и ее последствий для Украины и мира, а также текущей мировой экономической ситуации, кризиса демократии и ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

Эти темы будут представлены в новом свете благодаря применению подхода, заключающегося в "определении счастья граждан как основной цели государственного управления", выходя за рамки традиционных подходов в осуществлении политики.

"Спикеры рассмотрят счастье с точки зрения историка, психолога и художника. Ведущие руководители бизнеса из разных стран будут обсуждать, остаются ли бизнес и рыночная экономика до сих пор агентами обеспечения счастья. Эксперты со всего мира проанализируют ведущие практики и инновации правительств, определяющих счастье граждан своей главной целью. На встрече YES будет представлено новое всемирное исследование общественного мнения, инициированное и проведенное под руководством бизнесмена и филантропа Виктора Пинчука".

Ночные nightcap-сессии YES будут посвящены, среди прочего, отношениям между Украиной и Россией, будущему Европы, энергетической независимости Украины и климатическим изменениям.

16-я Ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES) "Счастье сейчас. Новые подходы для мира в кризисе" будет проводиться с 12 по 14 сентября 2019 года в Киеве. Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из 26 стран примут участие в конференции, организованной Ялтинской Европейской Стратегией (YES).

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Источник: https://censor.net.ua/n3147522
 
 
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ахахаха это пять. Это ложь, что мальчика звали никитка. Его звали Вовчик, по батюшке Ссаныч Зеленский вместе с президентами Эстонии и Финляндии выступит 13 сентября на Форуме YES в Киеве - Цензор.НЕТ 1296
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ахахаха это пять. Это ложь, что мальчика звали никитка. Его звали Вовчик, по батюшке Ссаныч Зеленский вместе с президентами Эстонии и Финляндии выступит 13 сентября на Форуме YES в Киеве - Цензор.НЕТ 1296
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И в его организм от поцелуя ***** попало так много ботокса, что розгладились не только морщины, а и извилины.
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А ничего, что спонсор форума Пинчук миллионы отстёгивал лоббистам в США за отбеливание Януковича?
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Уже и до Харькова дошло? Шуфрич на заседании Нацсовета-" Мы договорились все вместе мочить Порошенко, что бы снова не допустить второй срок. Без нас и наших каналов Зеленсикй не стал бы президентом..."
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