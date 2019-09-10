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Все про:разведка (2174) США (15316) Трамп (2364)

 Разведка США в 2017-м тайно вывезла из России агента Смоленкова - сотрудника управделами президента РФ, - СМИ

В 2017 году из России был экстренно эвакуирован "наиболее ценный информатор американских спецслужб во властных структурах РФ".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на телеканал CNN.

По информации CNN, после того, как президент США Дональд Трамп 10 мая 2017 года встретился в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, и якобы раскрыл секретную информацию, американская разведка тайно вывезла агента из РФ.

Отмечается, что это произошло из опасений, что президент США поделится с Россией еще какими-то секретами. Осведомитель якобы передавал в США данные о внутренней ситуации в Кремле и планах российского президента.

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"Коммерсантъ" обратил внимание на пост в Telegram-канале "Безграмотный пиарщик", в котором говорится, что в июне 2017 года сотрудник Управделами президента России Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и там исчезли. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

Смоленков работал секретарем в посольстве России в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ. В 2010 году указом президента Дмитрия Медведева ему присвоили звание действительного государственного советника РФ 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майор).

По данным издания, позже в ФСБ сообщили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.

Позже выяснилось, что в 2018 году некий Олег Смоленков и его жена купили дом в американском штате Вирджиния стоимостью около $1 млн.

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Некоторые собеседники "Коммерсантъ" в госструктурах РФ считают, что Смоленков занимался закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства и не мог передавать американцам важной информации.

Другие отметили, что он пользовался доверием нынешнего помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.

По данным издания The New York Times, именно Смоленков передавал в США доказательства "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года.

Напомним, Лавров был принят президентом США Дональдом Трампом 10 мая 2017 года. Встреча вызвала неоднозначный отклик в американских СМИ: оппоненты Дональда Трампа заподозрили его в передаче российским собеседникам секретной информации о деятельности в Сирии "Исламского государства".

Источник: https://censor.net.ua/n3147520
 
   
 Топ комментарии
 
Вот, а цемах скоро выдаст всю нашу агентуру, которая его брала в тылу врага. Имена, квартиры, явки. Спасибо Зе! за это!!!
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в Украине такая же херьня....
Надеюсь вывезли, если были...
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в Украине такая же херьня....
Надеюсь вывезли, если были...
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"Трампик"))) У карлика вовки путина в школе была кличка "гад". Дали потому что постоянно сливал кл руководителю инфу, кто что говорит и что делает. Постарше-окурок и моль. Интересно у нашего карлитто?
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шмарклю и в школе прозывали шмарклей Розвідка США в 2017-му таємно вивезла з РФ агента Смоленкова, побоюючись його розкриття Трампом, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2339
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потом забурел стали величать ху..ло
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Вот, а цемах скоро выдаст всю нашу агентуру, которая его брала в тылу врага. Имена, квартиры, явки. Спасибо Зе! за это!!!
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ти от дебіл .. при чому не виліковний )) тобі не страшно що і тебе цемах видасть? )))
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Конечно же, наши все этому старому черту рассказали, пока через фронт переправляли.
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Письков уже отметился на этот счет...


Песков: Смоленков не занимал высокую должность, и был уволен




Разведка США в 2017-м тайно вывезла из РФ агента Смоленкова, опасаясь его раскрытия Трампом, - СМИ - Цензор.НЕТ 9560

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков, который, по данным СМИ, мог быть осведомителем американских спецслужб, работал в администрации президента России Владимира Путина.
По словам Пескова, Смоленков не занимал высоких должностей и не имел прямого доступа к президенту Путину.
Песков утверждает, что Смоленков был уволен около двух или трех лет назад.
Напомним, накануне телекомпания CNN сообщила, что В 2017 году американские спецслужбы провели успешную операцию по эвакуации одного из самых высокопоставленных своих источников в Кремле. Утверждалось, что решение об эвакуации американского шпиона было принято в связи с опасениями, что президент США Дональд Трамп и его приближенные небрежно обходились с секретной информацией, что могло привести к разоблачению источника. Эвакуация источника была предпринята после того, как Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка.
После публикации CNN в Telegram-канале "Беспощадный пиарщик" было высказано предположение, что осведомителем ЦРУ мог быть Смоленков. Канал напомнил, что 14 июня 2017 года сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и исчезли. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве Смоленкова и его семьи. Источник "Коммерсанта" в США подтвердил, что в репортаже CNN речь идет именно об Олеге Смоленкове.
По данным "Коммерсанта", расследование убийства Олега Смоленкова и членов его семьи несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.
"Коммерсант" обнаружил, что на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и
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Стабильный гений настолько стабильный, что ему не доверяет даже собственная разведка.
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Ой сплятут лапти та Трампушке. Чай не долга та осталось та.
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Знамо дело, вискарь с полонием бухать будет и новичком подавитси, в дяревнях кажинньій день ента оказия бьіваеть...
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Да в Кремле дворник знает больше чем Пу, а тут заготовитель.
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О пиндосы выбрали себе преза дурачка.
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Ну, американці своїх не кидають. Може й не всіх, але важливих точно. Це, позитивно впливає на мотивацію решти агентури.
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Цю хірню вже спростовано. Перестаньте тупо передруковувати СіЕнЕн!!
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Угу, "спростовано". Дуже незаангажованими Fox News
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Вот тока расєюшка с калєн начала вставать,а піндоси апять в спіну ударілі. І паєтаму ана апять на##нулась рилом в дерьмо...
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Очпуительно.Президент стукач и агент кремля.Америка куда ты катишся?
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Коротше, це фейк і брехня. Тепер Сі-ЕнЕн цього агента ще засвітили придурки, і це погано. Не треба гон на Трампа перепощувати - його ненавидять ліберальні медіа і голлівудські ідіоти, а багато ( більшість) людей підтримує.
"CNN's reporting is not only incorrect, it has the potential to put lives in danger," Press Secretary Stephanie Grisham said in a statement.

https://www.foxnews.com/politics/white-house-blasts-cnn-report-on-spys-extraction-warns-lives-could-be-in-danger
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