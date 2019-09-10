 Разведка США в 2017-м тайно вывезла из России агента Смоленкова - сотрудника управделами президента РФ, - СМИ

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на телеканал CNN.
По информации CNN, после того, как президент США Дональд Трамп 10 мая 2017 года встретился в Белом доме с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ в Вашингтоне Сергеем Кисляком, и якобы раскрыл секретную информацию, американская разведка тайно вывезла агента из РФ.
Отмечается, что это произошло из опасений, что президент США поделится с Россией еще какими-то секретами. Осведомитель якобы передавал в США данные о внутренней ситуации в Кремле и планах российского президента.
"Коммерсантъ" обратил внимание на пост в Telegram-канале "Безграмотный пиарщик", в котором говорится, что в июне 2017 года сотрудник Управделами президента России Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и там исчезли. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство".
Смоленков работал секретарем в посольстве России в Вашингтоне и в аппарате правительства РФ. В 2010 году указом президента Дмитрия Медведева ему присвоили звание действительного государственного советника РФ 3-го класса (соответствует воинскому званию генерал-майор).
По данным издания, позже в ФСБ сообщили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.
Позже выяснилось, что в 2018 году некий Олег Смоленков и его жена купили дом в американском штате Вирджиния стоимостью около $1 млн.
Некоторые собеседники "Коммерсантъ" в госструктурах РФ считают, что Смоленков занимался закупками, организацией поездок, личными поручениями начальства и не мог передавать американцам важной информации.
Другие отметили, что он пользовался доверием нынешнего помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.
По данным издания The New York Times, именно Смоленков передавал в США доказательства "российского вмешательства" в президентские выборы 2016 года.
Напомним, Лавров был принят президентом США Дональдом Трампом 10 мая 2017 года. Встреча вызвала неоднозначный отклик в американских СМИ: оппоненты Дональда Трампа заподозрили его в передаче российским собеседникам секретной информации о деятельности в Сирии "Исламского государства".
Надеюсь вывезли, если были...
Песков: Смоленков не занимал высокую должность, и был уволен
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Олег Смоленков, который, по данным СМИ, мог быть осведомителем американских спецслужб, работал в администрации президента России Владимира Путина.
По словам Пескова, Смоленков не занимал высоких должностей и не имел прямого доступа к президенту Путину.
Песков утверждает, что Смоленков был уволен около двух или трех лет назад.
Напомним, накануне телекомпания CNN сообщила, что В 2017 году американские спецслужбы провели успешную операцию по эвакуации одного из самых высокопоставленных своих источников в Кремле. Утверждалось, что решение об эвакуации американского шпиона было принято в связи с опасениями, что президент США Дональд Трамп и его приближенные небрежно обходились с секретной информацией, что могло привести к разоблачению источника. Эвакуация источника была предпринята после того, как Трамп принял в Белом доме министра иностранных дел России Сергея Лаврова и посла России в США Сергея Кисляка.
После публикации CNN в Telegram-канале "Беспощадный пиарщик" было высказано предположение, что осведомителем ЦРУ мог быть Смоленков. Канал напомнил, что 14 июня 2017 года сотрудник администрации президента РФ Олег Смоленков с супругой и тремя детьми отправились в отпуск в Черногорию и исчезли. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве Смоленкова и его семьи. Источник "Коммерсанта" в США подтвердил, что в репортаже CNN речь идет именно об Олеге Смоленкове.
По данным "Коммерсанта", расследование убийства Олега Смоленкова и членов его семьи несколько раз останавливалось и возобновлялось. Но в итоге следователи и сотрудники ФСБ выяснили, что предполагаемые жертвы живы и находятся в другой стране.
"Коммерсант" обнаружил, что на сайте The Washington Post в разделе о продаже недвижимости есть информация о приобретении 5 июня 2018 года дома в городе Стаффорд (штат Виргиния) стоимостью около $925 тыс. некими Олегом и
"CNN's reporting is not only incorrect, it has the potential to put lives in danger," Press Secretary Stephanie Grisham said in a statement.
https://www.foxnews.com/politics/white-house-blasts-cnn-report-on-spys-extraction-warns-lives-could-be-in-danger