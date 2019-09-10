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 Политика Украины
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 В Раде пришли к согласию: "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки, - Юрчишин

Фракции Верховной Рады пришли к согласию – законопроекты будут голосовать лишь за основу, а не сразу в целом, при этом народные депутаты обязались подавать лишь содержательные правки.

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"В результате совещания руководителей фракций согласовано, что право подавать правки будет защищено. Слуги народа готовы идти на второе чтение с сокращенной процедурой подачи правок. Другие фракции обязались подавать только содержательные правки", - заявил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин. ФОТО

После этого парламент принял в первом чтении ряд законопроектов и проголосовал за сокращение сроков подготовки документов ко второму чтению.

"Договоренность действует", - заключил Юрчишин.

В Раде пришли к согласию: Слуга народа будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки, - Юрчишин 01

Как сообщалось, во фракции "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента заявили, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке. Такие действия вызвали возмущение ряда фракций. Спикер объявил перерыв в заседании и пригласил глав фракций на консультации.

Источник: https://censor.net.ua/n3147518
 
 
 Топ комментарии
 
стадо баранів, що іменуються депутатами від слуг урода
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а может стадо баранов, которое взяло за моду, - по несколько тысяч правок делать? неоднозначно
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стадо баранів, що іменуються депутатами від слуг урода
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а может стадо баранов, которое взяло за моду, - по несколько тысяч правок делать? неоднозначно
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По себе не судят.Уж такого картавого барана как Палубий поискать надо,все равно не сыщешь.А это я напомню номер два в соевом списке ЕС.
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я суджу по баранам, який наш мудрий йо.. в його ріт понавибирав
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боюсь що в зміненій конституції буде багато орфографічних помилок і русизмів
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Хм, а чем сантабарбара закона с импичментом закончилась? Ведь вроде как регламент был нарушен.
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шо, наконец-то отыскали Закон "О Регламенте", и ******* им по морде Разумкова?
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ну да, у тебя забыл спросить, что мне делать В Раде пришли к согласию: "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 7392
p.s. не забудь Пете молока принести
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Знайшов на поеторії В Раде пришли к согласию: "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки, - Юрчишин - Цензор.НЕТ 4674

я депутат слуга народа
четыре дачи пять авто
коль у слуги такие цацки
прикиньте как живет народ
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Ожидаются правки в закон о регламенте.Правильные правки.Там всё согласуют на 5лет .Оппозиция в условиях тотальной победыЗЕ и СН остаётся только палки в колёса ставить.
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Федька, ты или падежные окончания сними, или запятые надень...*)
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Дали чуть-чуть власти этой якобы оппозиции. Хотя те даже в комитеты не хотели своих нардепов выдвигать. Пришлось оппам действовать под угрозой пинка.
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Ну а что теперь же нечем попрекать власть, что обещали партии на выборах, СН уже сделала.
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Дык що вы там сидите, иди домой, сложив мандат .
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Механизм "внесения поправок" - один из самых популярных в ВР - для блокировки любого законопроекта. А учитывая дикое стремление, некоторых фракций, - любым путем ставить палки в колеса - очень чреватый механизм.

Так что это хорошая новость. Надеюсь так и будет, иначе опять - болото.
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Соя уже забыли наверное,как сами голосовали по десять-пятнадцать раз.Или как на работу в раду по пятницам ходили.Или как Ирка ************ третьего тысячилетия кнопки за пятерых давила.Оцэ було гарно,по европэйськи.Да соя?
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оправдывать свои нарушения нарушениями других это дно.
иначе зеля = порох
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