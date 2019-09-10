 В Раде пришли к согласию: "Слуга народа" будет отправлять законопроекты на 2-е чтение, другие фракции пообещали лишь содержательные правки, - Юрчишин

Об этом сообщил народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Юрчишин, передает Цензор.НЕТ.

"В результате совещания руководителей фракций согласовано, что право подавать правки будет защищено. Слуги народа готовы идти на второе чтение с сокращенной процедурой подачи правок. Другие фракции обязались подавать только содержательные правки", - заявил он.

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После этого парламент принял в первом чтении ряд законопроектов и проголосовал за сокращение сроков подготовки документов ко второму чтению.

"Договоренность действует", - заключил Юрчишин.

Как сообщалось, во фракции "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента заявили, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке. Такие действия вызвали возмущение ряда фракций. Спикер объявил перерыв в заседании и пригласил глав фракций на консультации.