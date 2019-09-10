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 Политика Украины
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Все про:Минюст (1432) Малюська Денис (2)

 Бесплатная правовая помощь - один из приоритетов Минюста, - министр Малюська

Бесплатная правовая помощь будет и есть одним из приоритетов Министерства юстиции Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал министр юстиции Денис Малюська во время приветственного слова на открытии международной конференции по юридической помощи в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

"Бесплатная правовая помощь это, безусловно, будет и есть одним из приоритетов Министерства юстиции. Это, наверное, ключевой элемент механизма, который администрирует Министерство юстиции и который взаимодействует с наибольшим количеством граждан", - сказал Малюська.

Он отметил, что система бесплатной правовой помощи касается ключевых аспектов жизни людей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы хотим создать третейский суд, который будет работать наравне со Стокгольмским, - глава Минюста Малюська

"Поэтому, безусловно, моя работа и работа моих коллег будет в том числе сфокусирована и в этом направлении деятельности министерства", - отметил министр юстиции.

Источник: https://censor.net.ua/n3147517
 
   
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Так у простого учителя же уже 4 тысячи баксов ЗП. Я вот брошу наверно работу айтишника и пойду в школу учителем информатики Бесплатная правовая помощь - один из приоритетов Минюста, - министр Малюська - Цензор.НЕТ 7950
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Нда
в 2017 году второй раз обратился за этой самой помощью в Харькове, в Первом
это что у устья Московского пр-та был
мне удовлетворили 11-ть заявлений
ни по одному, до сегодня помощь не оказали.

А по первой попытке -- это был просто второй прокурор в уголовное дело. Этакой Медведчук в юбке из бывших ментовок, которые, по Фрейду, всегда стремятся обратно.
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Здравствуйте бесплатньій доктор !
Здравствуйте неизлечимьій больной !
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