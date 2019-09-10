 Бесплатная правовая помощь - один из приоритетов Минюста, - министр Малюська

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сказал министр юстиции Денис Малюська во время приветственного слова на открытии международной конференции по юридической помощи в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.
"Бесплатная правовая помощь это, безусловно, будет и есть одним из приоритетов Министерства юстиции. Это, наверное, ключевой элемент механизма, который администрирует Министерство юстиции и который взаимодействует с наибольшим количеством граждан", - сказал Малюська.
Он отметил, что система бесплатной правовой помощи касается ключевых аспектов жизни людей.
"Поэтому, безусловно, моя работа и работа моих коллег будет в том числе сфокусирована и в этом направлении деятельности министерства", - отметил министр юстиции.
в 2017 году второй раз обратился за этой самой помощью в Харькове, в Первом
это что у устья Московского пр-та был
мне удовлетворили 11-ть заявлений
ни по одному, до сегодня помощь не оказали.
А по первой попытке -- это был просто второй прокурор в уголовное дело. Этакой Медведчук в юбке из бывших ментовок, которые, по Фрейду, всегда стремятся обратно.
Здравствуйте неизлечимьій больной !