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 Политика Украины
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Все про:ВР (23575) УПК (85) поправки (41)

 Рада в первом чтении проголосовала за отмену "поправок Лозового"

Верховная Рада во вторник, 10 сентября, проголосовала в первом чтении за отмену "поправок Лозового", внесенных в 2017 году в Уголовный процессуальный кодекс.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua".

Соответствующий законопроект №1009 за основу поддержали 297 депутатов.

"В 2012 году был принят новый Уголовный процессуальный кодекс, который имеет некоторые недостатки. За прошедшее время вносились изменения, но изменения, которые должны были исправить системные недостатки, так и не были внесены. Кроме того, в 2017 году были сделаны изменения в этот кодекс, так называемые "поправки Лозового", которые не только не упростили, но и усложнили процедуру досудебного расследования", - пояснил во время представления законопроекта нардеп Федор Вениславский.

Также законопроект вносит поправки в ст.27 закона Украины о статусе народного депутата, где прописаны гарантии неприкосновенности парламентариям. В частности, снимается норма, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

Кроме того, вносятся изменения в закон о радиочастотном ресурсе, предоставляющие НАБУ и ГБР право на снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

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В законе о НАБУ будут также уточнены административные полномочия директора НАБУ, а также установлены специальные положения для проведения конкурса на занятие поста негласных штатных сотрудников НАБУ.

Также депутатам были предложены изменения, касающиеся упрощения досудебного расследования некоторых категорий дел. "В целом эти изменения направлены на то, чтобы усовершенствовать деятельность органов досудебного следствия. Чтобы прокурор во время завершения следствия и передачи дела на рассмотрение суда не зачитывал в полном объеме обвинительный акт, что может длиться месяцами", - сказал Вениславский.

Напомним, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла законопроект о внесении изменений в ряд кодексов, запустив таким образом судебную реформу. Инициативу в целом утвердили с учетом поправки №109 народного депутата Андрея Лозового, которой предлагалось изменить ряд статей УПК.

22 марта 2018 года народные депутаты частично устранили негативные последствия поправки А.Лозового, которая была учтена при внесении изменений в УПК.

Руководители правоохранительных органов заявляли о том, что "правка Лозового" привела к возникновению больших очередей в судах, что существенно усложнило работу правоохранительных органов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147516
 
   
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Для кого нужное ? Они не смогут вовремя уехать ? вилкула и колесникова "ищут" . Рада в первом чтении проголосовала за отмену "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 5588
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Поправки там были разные...некоторые надо было давно отменить...
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Правильно !!!

нечего было всяким Лозовым менять что-то в портновском уголовном кодексе.

Уголовный Кодекс 2012 года авторства Портнова идеален !!!

По нему можно бороться против Украины и тебе ничего за это не будет
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До речі, Портнов, виявляється, правозахисник, якщо вірити 1+1!

Рада в первом чтении проголосовала за отмену "поправок Лозового" - Цензор.НЕТ 8378
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Та то, шо он правозахистник, герой Майдана и патриот Украины вообще сомнений не вызывает
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уже давно отменен. По-моему еще в 2017. Если не ошибаюсь.
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Объективности ради этот "валютчик" в свое время удружил стране.
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Маленько посмотрел трансляцию Рады -скушно! Драк пока нема,Парубий там трошки голос поднял,но оказался белой вороной .Штампуют ,и не допускают одесского базара.В общем -то правильно.Работай в комитете.,вноси правки,а не пиарся на публику. Времена скотиняки и вилоносця канули.
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Украина точно парламентская страна...?
Кто мы сейчас?
Красные комиссары снова у власти вместе с чекнутым Лениным , да?

В частности, снимается норма, которая запрещает без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого и служебного помещений, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.Источник: https://censor.net.ua/n3147516
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