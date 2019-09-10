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 Политика Украины
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Все про:Власенко (1320) импичмент (358)

 Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность, - Власенко

Нардеп от партии "Батькивщина" Сергей Власенко считает, что принятый сегодня законопроект об импичменте не делает Президента равным среди других граждан и не снимает с него неприкосновенность.

Об этом Власенко сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Те, кто представили закон говорили, что он делает Президента равным среди других. Он не делает Президента равным среди других, потому что за Президентом сохраняется неприкосновенность. А закон об импичменте - это так же, как была процедура снятия неприкосновенности с депутатов - одноразовая, так и импичмент - это одноразовая процедура снятия неприкосновенности с президента", - заявил Власенко.

Он отметил, что "Батькивщина" выступала всегда за отмену каст неприкасаемых, к которым принадлежали народные депутаты, президент и судьи.

"На сегодняшний день неприкосновенность с депутатов сняли, а Президент и судьи остались еще прикосновенными. Единственное, что Президенту, если надо разово снять с него неприкосновенность - это процедура импичмента в Верховной Раде, а по судьям - неприкосновенность снимает Высший совет правосудия. Поэтому это был закон не о равенстве Президента со всеми, президент остался неприкосновенным и неравным", - отметил Власенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Закон о процедуре импичмента президента был принят без нарушений регламента, - Разумков

Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин. ФОТО

После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.

Источник: https://censor.net.ua/n3147514
 
   
 Топ комментарии
 
Президент остался неприкосновенным и неравным . А народ поверил , что он любит велоспорт .
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зробили разом. тьфу на вас.
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ну вот, теперь и у нас есть свой "бешенный принтер".
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закон об импичменте,полное фуфло, понт для зебилов,не более
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ну так и не комментируй,не дождешься ослабление нашего главнокомандующего Зеленского,мы все ваши мутки кацапские знаем
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Твой главнокомандующий - *****, а Зелемойский - только заместитель.
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ваш главнокомандующий х#йло, думаешь за флагом рыло спрятало?
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А больше всего кацапам нравятся понты и им не угодишь, если их понты кому-то не нравятся...
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неприкосновенность зели це шибко чувствительная вещь, сунут не туда и - вовкой звали
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Ой як же ж квакотить портянка свинособача.
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Да, толсто задвинул, и ведь не боится, наверно Аваков ему что то пообещал, а зря...
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Манкрути! В Кремлі таки зростили стадо на "ісконно руССкіх землях".
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«Олена Монова 3 год ·wow
Пропустила вчера тот переломный и, не побоюсь этого слова, исторический момент, когда Андрюшеньку Портнова, автора диктаторских законов, "портновского" уголовного кодекса, правой и левой руки Януковича и просто чорта репаного ********* - лихо определили в правозащитники.

Бабушкин канал Г+Г так оттитровал чорта в интервью, на всю страну показали. Чтобы страна преисполнилась в своем познании и нашла уже наконец-то покой, умиротворение и вот эту вот гармонию, *****.
Но это тоже весело, потому что когда-нибудь бабушке надоест бавитись с маленьким императором, и тогда на Г+Г покажут интервью с Януковичем, оттитровав его "легитимный президент Украины". А то, что было до этого, назовут куриной задницей.
Ну и все.
Вкраїнський Уроборос»
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шо, серьезно? вообще-то Портнов вместе с Януковичем страну на дно привел.
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Президент остался неприкосновенным и неравным . А народ поверил , что он любит велоспорт .
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когда зеленского вперед ногами будут выносить из офиса президента ему никакая неприкосновенность не поможет!!!
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И когда это ваша цензоровская секта идиотов имени святого Пэтра Рошенко планирует сделать?Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность, - Власенко - Цензор.НЕТ 1199
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Ну коль "вы сами", то не сотрясай воздух пустыми пуками.
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Сывочолый Гетман, по своей глупости, провел демократические выборы и не использовал админ ресурс, потому, что он честный человек. В отличии клоуна марионетки коаломойского, который на популизме развел 73 % наивных граждан!!! Нужно было вводить военное положение и отменять выборы, если б знали, что будет реванш малоросов сейчас
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Вот не бреши про админ ресурс, ладно? А на счет военного положения, так это ты у морячков лучше спроси, они тебе все расскажут, со всеми подробностями...Вот это ты упоротый, однако...
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Порошенко другие страны не дали устроить диктатуру.
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8% будут решать за всех украинцев? Ответку получите, отобьет охоту.
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В стране война,снять неприкосновенность с главнокомандующего мечтают только агенты кремля,и прикормленные предатели
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мпі́чмент - в конституціях деяких держав процедура притягнення до суду парламенту вищих посадових осіб держави. Результатом імпічменту, як правило є дострокове припинення повноважень президента або іншого посадовця і усунення його з посади.с одной стороны
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Влас, расслабься, это ты при злобном Порохе мог вякать, что там ВОна скажет про рынок земли?
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Так шо, опять Зрада? Агов!!! Уси на Майдан!!!
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ну, если для тебя это порнография, то зеленский Джим Керри
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за что так наказал барыгу тебя и твою жену? Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность, - Власенко - Цензор.НЕТ 7923
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Это тому, у которого орден от ФСБ России?
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За непрошеные советы в морду дают - знаешь такое? Решил здесь советы пораздавать, так как на улице страшно делать это?
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О, воно уже и настучало ТЫЦ Фу таким быть!!! Кацапы и малоросы по своей природе стукачи.
Правда глаза колит, да?)
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А ти мабуть дуже хотів побачити віртуозну гру членом на фортепіано?
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да что ты там можешь показать?.. разве что с трубочкой..
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Президент Владимир Александрович- посланец Бога на эту грешную землю, он как фараоны в Древнем Египте- умнейший из умнейших, лучший из лучших, величайший из великих!
Слава Народному Президенту Зеленскому Владимиру Алексанровичу!
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Тутанхамон, вообще был хромым, малолетним инвалидом, женоподобного вида... ...осталась токо фотокарточка одна... -- с чистого золота! *)
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Ну, Владимиру Александровичу пирамиды мы построим из чистой платины!
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Не! -- надо из чего-нить подороже -- лучше из радиоактивного, бо Зеля всегда радый и активный, аж светится...
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Шо за ерунда? У него даже Томоса своего нет. ЦЕРКВИ для личного пользования тоже нет. Какой он посланец? Вот у свыни и Томас и Церковь...
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а зачем ему церковь? у него есть равин, персональный )))
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Уже готовили порохоботы пули,
Чтоб Зекоманду подло обстрелять,
И черною предательской работой
Сорвать конец эпохи бедности. Но тщетно!
Гремит рояль времен. И за роялем
Средь девяносто пятого квартала,
Средь миллионных толп, с Алиною и Тиной,
Стоит Зеленский, наш любимый пианист,
Готовый взмыть на крыльях к солнцу битв,
Гремит рояль времен. И громкий клич несется:
"Кінець епохи бідності - Ми зробимо всіх разом!"
И мудро смотрит вдаль, пытливым взором глядя
Зеленский наш - на полчища врагов!
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Оригінал - кінцівка "Поэмы о Сталине", яку Микола Бухарін написав у 1936.
Щоправда, не дуже допомогло...
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Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность, - Власенко - Цензор.НЕТ 3064

Не треба рифми, чуваки,
Бо чєрті лізуть з-під каміна
Давай піднімем на штики
Хйула, Вована і адміна. Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность, - Власенко - Цензор.НЕТ 6566
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Осталось только засушить и выставить для лобызаний нарида.
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Зеля неприкасаемый... ...его легче переступить, чем обойти...
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значит у нас теперь есть Царь...., раз с депутатов сняли, а с него нет...
Все как хотели малороссы...
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малороссы это русские в россии , остальные - Орда , Кавказ и Азия .
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Роками лизав не зовсім почесне місце соєвим, а тут прорвало...
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Ти просто ляпнув по своїй природі чи дійсно дурень?
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Это ЗЕлёный цирк от напёрсточников а не закон, как и всё шо дальше будет принимать эта банда сепаратистов. А там уже много чего написаного в Кремле готовица к приёму в Раде.
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Зеленского на гиляку, жила проклятого.
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Батькивщиновцы, вас не жалко нисколько, даже на одну гривну не жалко.
Вы приложили все возможные и невозможные усилия чтобы снести Пороха.
Так что путь вам - в политическое небытие. Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность, - Власенко - Цензор.НЕТ 2392
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Этот закон не для импичмента принимали, а для зелохов, для отчёта. Ибо они все равно его читать не будут.
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А Порося знову не з*явилося на допит у ДБР !? Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность, - Власенко - Цензор.НЕТ 7830
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Lvbnhj - Зебіл читай новини УВАЖНО ! Порошенко адвокатом ПЕРЕДАВ покази ! А сам він знаходиться на засіданні Ради , де як раз і обговорювався цей закон про імпічмент !
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єсть елєктроная пєтіція №22/072324-еп о пєрєносє путча с декабря на октябрь Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность, - Власенко - Цензор.НЕТ 6753
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Зебіли - НЕДОТОРКАНІСТЬ з президента не знята ! Потрібно внести зміни до конституції !
А цей " закончик " - фікція почитайте , там стільки положень , що їх ПРАКТИЧНО неможливо виконати , якщо навіть ДУЖЕ хотіти ввести імпічмент президенту ! Зеля вас знову
ПІДМАНУВ !!
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Интересно, что бы пел Власенко, если бы президентом была Йуля? Дискуссия и чтение поправок лет на десять...
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