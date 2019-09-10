 Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность, - Власенко

Об этом Власенко сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Те, кто представили закон говорили, что он делает Президента равным среди других. Он не делает Президента равным среди других, потому что за Президентом сохраняется неприкосновенность. А закон об импичменте - это так же, как была процедура снятия неприкосновенности с депутатов - одноразовая, так и импичмент - это одноразовая процедура снятия неприкосновенности с президента", - заявил Власенко.
Он отметил, что "Батькивщина" выступала всегда за отмену каст неприкасаемых, к которым принадлежали народные депутаты, президент и судьи.
"На сегодняшний день неприкосновенность с депутатов сняли, а Президент и судьи остались еще прикосновенными. Единственное, что Президенту, если надо разово снять с него неприкосновенность - это процедура импичмента в Верховной Раде, а по судьям - неприкосновенность снимает Высший совет правосудия. Поэтому это был закон не о равенстве Президента со всеми, президент остался неприкосновенным и неравным", - отметил Власенко.
Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.
После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.
Пропустила вчера тот переломный и, не побоюсь этого слова, исторический момент, когда Андрюшеньку Портнова, автора диктаторских законов, "портновского" уголовного кодекса, правой и левой руки Януковича и просто чорта репаного ********* - лихо определили в правозащитники.
Бабушкин канал Г+Г так оттитровал чорта в интервью, на всю страну показали. Чтобы страна преисполнилась в своем познании и нашла уже наконец-то покой, умиротворение и вот эту вот гармонию, *****.
Но это тоже весело, потому что когда-нибудь бабушке надоест бавитись с маленьким императором, и тогда на Г+Г покажут интервью с Януковичем, оттитровав его "легитимный президент Украины". А то, что было до этого, назовут куриной задницей.
Ну и все.
Вкраїнський Уроборос»
Правда глаза колит, да?)
Слава Народному Президенту Зеленскому Владимиру Алексанровичу!
Чтоб Зекоманду подло обстрелять,
И черною предательской работой
Сорвать конец эпохи бедности. Но тщетно!
Гремит рояль времен. И за роялем
Средь девяносто пятого квартала,
Средь миллионных толп, с Алиною и Тиной,
Стоит Зеленский, наш любимый пианист,
Готовый взмыть на крыльях к солнцу битв,
Гремит рояль времен. И громкий клич несется:
"Кінець епохи бідності - Ми зробимо всіх разом!"
И мудро смотрит вдаль, пытливым взором глядя
Зеленский наш - на полчища врагов!
Щоправда, не дуже допомогло...
Не треба рифми, чуваки,
Бо чєрті лізуть з-під каміна
Давай піднімем на штики
Хйула, Вована і адміна.
Все как хотели малороссы...
Вы приложили все возможные и невозможные усилия чтобы снести Пороха.
Так что путь вам - в политическое небытие.
А цей " закончик " - фікція почитайте , там стільки положень , що їх ПРАКТИЧНО неможливо виконати , якщо навіть ДУЖЕ хотіти ввести імпічмент президенту ! Зеля вас знову
ПІДМАНУВ !!