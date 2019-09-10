 Закон об импичменте не делает Президента равным и не снимает с него неприкосновенность, - Власенко

Об этом Власенко сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Те, кто представили закон говорили, что он делает Президента равным среди других. Он не делает Президента равным среди других, потому что за Президентом сохраняется неприкосновенность. А закон об импичменте - это так же, как была процедура снятия неприкосновенности с депутатов - одноразовая, так и импичмент - это одноразовая процедура снятия неприкосновенности с президента", - заявил Власенко.

Он отметил, что "Батькивщина" выступала всегда за отмену каст неприкасаемых, к которым принадлежали народные депутаты, президент и судьи.

"На сегодняшний день неприкосновенность с депутатов сняли, а Президент и судьи остались еще прикосновенными. Единственное, что Президенту, если надо разово снять с него неприкосновенность - это процедура импичмента в Верховной Раде, а по судьям - неприкосновенность снимает Высший совет правосудия. Поэтому это был закон не о равенстве Президента со всеми, президент остался неприкосновенным и неравным", - отметил Власенко.

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Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

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После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.