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Все про:военнопленные (530) тюрьма (646) письмо (188) Сенцов (1020)

 В тюрьме письма очень важны. Поэтому пишите, - Сенцов

Олег Сенцов призвал украинцев писать письма узникам Кремля.

Об этом сказал Олег Сенцов на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он сказал, что для узников получать письма очень важно, так как это значительная поддержка.

"Я старался отвечать на все письма. Понятно, что я не все письма получал, и от меня не все письма доходили. Из-за российской бюрократии каменного века", - рассказал он.

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"Я привез с собой домой килограммы макулатуры - это законченные сценарии, книги. А также письма. Я не выбросил ни одно", - добавил Сенцов.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Источник: https://censor.net.ua/n3147512
 
 
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А если не кому в тюрьму писать, то что делать? Хотя, буду Петру Алексеевичу писать, если его посадят, обещаю!!!
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вот это у чувака был творческий отпуск, видать проклятые акупанты его там сильно мучали
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это ты сам о себе? я приветствую самокритику В тюрьме письма очень важны. Поэтому пишите, - Сенцов - Цензор.НЕТ 5774
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та я и не сомневался шо у тебя классовое происхождение
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