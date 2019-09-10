 Антикоррупционный суд будет заниматься только делами САП и НАБУ: Рада приняла в первом чтении законопроект о разгрузке ВАКС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"За" проголосовали 345 депутатов, "против" - 1, воздержались 8, не голосовали - 49.

Законопроект призван предотвратить перегрузку ВАКС огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются САП и НАБУ.

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После принятия решения в первом чтении 294 нардепа проголосовали за то, чтобы сократить наполовину срок внесения поправок к этому законопроекту перед вторым чтением.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

5 сентября Высший антикоррупционный суд приступил к работе.