EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  468  7
Материалы по теме:
Все про:НАБУ (2867) ВР (23575) САП (1141) Антикоррупционный суд (472)

 Антикоррупционный суд будет заниматься только делами САП и НАБУ: Рада приняла в первом чтении законопроект о разгрузке ВАКС

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1025 о начале работы Высшего антикоррупционного суда.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лигу.

"За" проголосовали 345 депутатов, "против" - 1, воздержались 8, не голосовали - 49.

Законопроект призван предотвратить перегрузку ВАКС огромным количеством дел и оставить в его ведении только дела, которыми занимаются САП и НАБУ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ряд "интересных материалов" будет передан в антикоррупционный суд, - Рябошапка

После принятия решения в первом чтении 294 нардепа проголосовали за то, чтобы сократить наполовину срок внесения поправок к этому законопроекту перед вторым чтением.

Как сообщалось, в мае собрание судей Высшего антикоррупционного суда Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Также собрание судей ВАКС избрало его главой судью первой инстанции Елену Танасевич.

5 сентября Высший антикоррупционный суд приступил к работе.

Источник: https://censor.net.ua/n3147509
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
А Порошенко продолжает игнорировать повестки, которые теперь еще проще ему вручить в ВР. Ну ничего, не долго ему осталось на свободе гулять. Антикоррупционный суд будет заниматься только делами САП и НАБУ: Рада приняла в первом чтении законопроект о разгрузке ВАКС - Цензор.НЕТ 1981
 показать весь комментарий
 
 
ей зобібік, як там свинарчуки? а як там ротердам? а як там нада просто пєрєстать стрєлять? чи як там якшо я порушу закони то я сам піду? чи мо президент не буде підписувати закони прийняті з порушенням процедури???7
 показать весь комментарий
 
Правильно. Лолита,ахметов и прочие мудаки должны первыми понести заслуженное.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
а зачем поправки? баловство это все, приняли сразу в 1 чтении - и точка
 показать весь комментарий
 
Все по регламенту. Хорошо, что сняли возможность 1000 поправок внести с целью заболтать закон.
 показать весь комментарий
 
 
ну такое, создали замкнутый круг из НАБУ, САП и ВАКС вообще без внешнего влияния Антикоррупционный суд будет заниматься только делами САП и НАБУ: Рада приняла в первом чтении законопроект о разгрузке ВАКС - Цензор.НЕТ 4299 НАБУ и САП уже лягли под Зелю и теперь тоже самое ждет ВАКС
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх