 Надеюсь, Зеленский знает, что делает, - Сенцов о дальнейшем освобождении узников Кремля

Об этом сказал Олег Сенцов на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я спросил Зеленского: там больше ста человек, а с нашей стороны что? Президент уверил меня, что у него есть план. Я надеюсь, что Зеленский знает, что делает", - отметил Сенцов.

На вопрос, как они оценивают, что за их освобождение Украина выдала Цемаха, Кольченко и Сенцов заявили, что впервые услышали это имя в самолёте по дороге в Киев.

Они отметили, что в данный момент им необходимо изучить ситуацию.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.