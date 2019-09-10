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 Политика Украины, Общество
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Все про:военнопленные (530) Зеленский (2756) политзаключенные (1311) Сенцов (1020)

 Надеюсь, Зеленский знает, что делает, - Сенцов о дальнейшем освобождении узников Кремля

Олег Сенцов сказал, что президент Владимир Зеленский уверил его, что у него есть дальнейший план освобождения узников Кремля.

Об этом сказал Олег Сенцов на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я спросил Зеленского: там больше ста человек, а с нашей стороны что? Президент уверил меня, что у него есть план. Я надеюсь, что Зеленский знает, что делает", - отметил Сенцов.

На вопрос, как они оценивают, что за их освобождение Украина выдала Цемаха, Кольченко и Сенцов заявили, что впервые услышали это имя в самолёте по дороге в Киев.

Они отметили, что в данный момент им необходимо изучить ситуацию.

Читайте также: Наше освобождение не означает, что Путин хочет мира. Волк не потерял зубов, - Сенцов

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Источник: https://censor.net.ua/n3147508
 
 
 Топ комментарии
 
Знает, знает. Встать на колени и извиниться перед кадыровым:
Надеюсь, Зеленский знает, что делает, - Сенцов о дальнейшем освобождении узников Кремля - Цензор.НЕТ 9850
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Что он побеждал???? он себе состояние колотил прикриваясь войной и кричалкой Россия - агрессор, но в тоже время он признал что уровень жизни Украины ниже молдован. Ну что сказать красавчик Надеюсь, Зеленский знает, что делает, - Сенцов о дальнейшем освобождении узников Кремля - Цензор.НЕТ 3510
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Зато у тебя подозрение обеспечено материально ))
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Да тут вообще лишь ты один бесплатно пишешь.
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Знает, знает. Встать на колени и извиниться перед кадыровым:
Надеюсь, Зеленский знает, что делает, - Сенцов о дальнейшем освобождении узников Кремля - Цензор.НЕТ 9850
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Придет время и Владимир Александрович, наш Народный Президент, затмит Кадырова!
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А ты и правда веришь что Украина может победить парашу. Или ты наивный идиот или дитына инфантильна
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Порошенко Петр Алексеевич пять лет побеждал, а тут вот это зеленое сливает все что можна и не можна...
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Что он побеждал???? он себе состояние колотил прикриваясь войной и кричалкой Россия - агрессор, но в тоже время он признал что уровень жизни Украины ниже молдован. Ну что сказать красавчик
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Врешь, падла. Порох за время войны полмиллиарда потерял, пока зеля ржал над убитыми. Патриот лугандона ты, тварь.
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Почему у тебя шо ни слово, то враньё ?

Да ладно было бы какое-то хитроумное враньё, так ещё можно понять,

но ты ж врёшь на редкость тупо )))
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Особенно в Крыму Порошенко победил. За 25 лет ни один Президент ни метра не отдал. А Порошенко отдал 20% территории за пару месяцев.
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Сразу видно кацапа:
25 мая 2014 года Порошенко победил на выборах президента

Анексия крысма: 23 февраля - 26 марта 2014

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Вы его сразу в унитаз смывайте, не тратьте время.
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Кацапдетектед. Сдали Порошенко и компания (Турчинов, Парубий и. д.)
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Давай вот чесно и без оскорблений друг друга. Как можно было принимать статью об незаконом обогащении в уголовном кодексе чтоб потом подать в Конституционный Суд Украины чтобы его отменили.
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Когда я тебя оскорблял? Это раз. В моей методичке про это не написано. Это два. Сподіваюся, Зеленський знає, що робить, - Сенцов про подальше звільнення в'язнів Кремля - Цензор.НЕТ 3887
Откуда я знаю, что в голове у судей конституционного суда? Зачем они отменили, может шоб задницы свои прикрыть. я хз
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напобеждался, ****, скоро на нары пойдет пабидитель херов.....
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А Вы могли бы проверить, что Финляндия даст отпор великой России (СССР)?
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а Финляндия тогда проиграла, если чё
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вЯликай? В якому місті вона вЯлікая? По території? Та й та на 90 відсотків не пригодна для життя.
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план там забористий....хоча то зовсім не план....але він таки є
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в том то все и дело что все спонтанно нет плана
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там план написан еще в 2015...
после выявления финансовой пирамиды в привате..
и этот план пока выполняется успешно
конечная цель - унижение и развал украины...
и даже карта постукраины представлена)))
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Все будет гуд Олег...только псы гавкают ЗРА-ДА!!!ЗРА-ДА!!!! Ну ничего с этой цифрой поработают еще Надеюсь, Зеленский знает, что делает, - Сенцов о дальнейшем освобождении узников Кремля - Цензор.НЕТ 1680
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по надькиной тропе чувак пошел, видно хочет стать презом заместо зели
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Причём идёт очень быстро. Как будто цейтнот.
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И в чем же эта "надьковость" проявляется? Он засомневался в гении фигляра?
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Слишком быстро продвигают его какие-то интересанты. Вполне возможно что это делает нынешняя власть, на случай если кресло под гетьманом закачается.
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"Они отметили, что в данный момент им необходимо изучить ситуацию"
===
пусть читают форум "Цензора"
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Не надо. Хотите чтобы после пережитого он и рак мозга заработал?)
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Сенцов надеется, то бишь тоже понимает, что что-то не так.
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Він потім прямо сказав, що не підтримує Зе...
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Ой зряяяяяяяя. Сейчас на форуме из него вторую гадю лепить начнут)
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Сомнения??? Нет, разумеется. Достоверно известно, что зеля дебил, и не знает, что делает.
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Это Надюша была простой бабой и сказала:" хотите меня в президенты, я готова", чем напугала уважаемых людей. Сенцов осторожней, но будет выжимать максимум выгоды.
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убедительная просьба Сподіваюся, Зеленський знає, що робить, - Сенцов про подальше звільнення в'язнів Кремля - Цензор.НЕТ 6821****************.Они же здесь постоянно включают тему "порхоботы и Зеботы".На любой ветке,к месту и нет.Они пытаются раскалывать общество даже в соцсетях.Ну не будь те же вы наивными болванами.Удаляйте их моментально,оставляя без ответа.
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Конечно знает - здача територий до Львова,награды и пенсии обдрочинцам,востановление всранной луганды и все за наш счет. Такое же у....бищьное дерьмо как и все папередныки.
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Звичайно знає, резидент москальської кремляді та пуйла, так званий президент України, відомий у світі, як блазень Зелена шмаркля, просто дотримується наказів та отриманого ним від його ляльководів плану по зливу України та перетворенню її на малорассєянський фєдєральний округ усєя раші-паРаші, накази блазню та його шоблі давно віддані.

МІНСЬК-3. як Зелена шмаркля закінчить війну.

"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?

Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:

На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.

О чем речь?

Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.

Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.

В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.

Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.

Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.

https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
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******* знает, что делает? Это дегенератное существо кроме лиги смеха с идиотским юмором ничего не знает.
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