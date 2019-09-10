 ВС РФ ищут наркозависимых среди офицерского состава террористов, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР.
В частности сформированы специальные комиссии для определения пригодности к выполнению задач по назначению и соответствия занимаемым должностям представителей командного состава. В рамках аттестации особое внимание обращается на выявление среди указанной категории наркозависимых лиц.
Кроме того, с 20 сентября под руководством штаба Южного военного округа ВС РФ будет проведена комплексная проверка соединений и частей российских оккупационных войск, во время которой определят их потребности по обеспечению деятельности в следующем году.
"Подразделения Объединенных сил находятся наготове к коварным и провокационным действям со стороны российско-оккупационных войск", - подытожили в Минобороны.
переведу для кацапов и зебилов: Употребление наркотиков это зло!!!
Пацієнтські організації "Пацієнти України" та "100% Життя" розкритикували ініціативу парламенту скасувати закупівлі ліків за допомогою міжнародних організацій.
Мова про законопроект № 1076 "Про внесення змін до Закону україни "Про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення публічних закупівель", який 10 вересня планує розглянути Рада.
"Якщо законопроект проголосують у такій редакції, він загрожує здоров'ю та життю сотень тяжко хворих українців, серед яких - діти, адже він позбавляє українців доступу до рятівних ліків, а також до вакцин", - наголосила Інна Іваненко, виконавча директорка БФ "Пацієнти УКраїни".
https://life.pravda.com.ua/health/2019/09/10/238159/?fbclid=IwAR0kDQ-*************************************-wFfHrZTgXKTGpc
пі.сі. вова ж чєстний, он варавать нє будєт! он нам абєщал...
Аж 5 офи цуцеров)))