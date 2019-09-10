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 Политика Украины
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Все про:Путин (25038) Сенцов (1020)

 Наше освобождение не означает, что Путин хочет мира. Волк не потерял зубов, - Сенцов

Освобождение узников в минувшую субботу стало возможно благодаря стечению ряда обстоятельств.

Об этом сказал Олег Сенцов на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Сенцов отметил, что Путин после смены власти в Украине ищет возможности для изменения стратегии общения с Украиной.

"Обмен не случайный и не спонтанный. Работа все эти годы велась, буквально с первых дней. И предыдущая администрация очень много работала над этим. И при прошлой администрации были освобождены другие пленные, но со временем диалог зашел в тупик. С приходом новой власти у России появился шанс перезагрузить отношения. Президент Зеленский также делает шаг на встречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить без потери интересов. И это правильно. Сто лет переговоров лучше, чем один день войны", - высказался Сенцов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Надеюсь, что в России что-то произойдет. Там есть нормальные люди, но их мало, - Сенцов

Также изменилась внешнеполитическая ситуация.

"РФ захотела остаться в европейском обществе (Совете Европы. – Ред.), а в Украине к власти пришли новые лица и появилась возможность начать новый диалог. Это все совпало, и вот мы здесь", – рассказал Сенцов.

Однако он призвал мир не верить Путину.

"Сколько бы волк не рядился в овечью шкуру, зубы у него по-прежнему на месте, не переживайте. Не верьте в это. Я не верю", - заявил Сенцов.

"Это (обмен пленными. – Ред.) не значит, что Россия готова отпустить Украину, отдать Крым, отдать Донбасс. Сказать: "Живите, как хотите". Нет, этого не будет. Не ждите", - резюмировал он.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Источник: https://censor.net.ua/n3147504
 
 
 Топ комментарии
 
Путину нужно было получить главного свидетеля по сбитому боингу. Он его получил. путин переиграл зе как школера сопливого. все тут...
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ну так это же правда про цемаха. А зебилы все время запускают старую шарманку, что этот цемах никто и их таких там половина дыры. и вобще никакой не свидетель...
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Подожди, он еще за Зеленского топить будет.
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Путину нужно было получить главного свидетеля по сбитому боингу. Он его получил. путин переиграл зе как школера сопливого. все тут...
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снова старая порохнявая песня - что вы такие скучные?
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ну так это же правда про цемаха. А зебилы все время запускают старую шарманку, что этот цемах никто и их таких там половина дыры. и вобще никакой не свидетель...
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Синцов і Кольченко, сказали, що про видачу Цемаха, в обмін на їх визволення, вони довідалися лише в Україні.
І зараз не можуть коментувати своє відношення до цього.
Але ясно, що це був підлий вчинок відносно цих мужніх незламних українців.
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Ну, они ж тебе не квартал под пивасик, чтоб развлекать, ****
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Обмен не случайный и не спонтанный. Работа все эти годы велась, буквально с первых дней. И предыдущая администрация очень много работала над этим. И при прошлой администрации были освобождены другие пленные, но со временем диалог зашел в тупик. Источник: https://censor.net.ua/n3147504

дивина, а Зе бобіки масово кричали шо пєця тупо піарився на визволенні наших, і лише топив наших у котли...і тепер кому вірити...
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вот теперь я потерял к Сенцову всякий интерес....
Слушайте и смотрите кому он все еще интересен...
Лично для меня он фсе....

С приходом новой власти у России появился шанс перезагрузить отношения. Президент Зеленский также делает шаг на встречу. Я вижу, что он искренне хочет этот конфликт решить без потери интересов. И это правильно.Источник: https://censor.net.ua/n3147504
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Подожди, он еще за Зеленского топить будет.
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Не, Сенцов просто пока верит. Время покажет.
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Бывший политзаключенный Олег Сенцов заявил, что готов ехать на Донбасс только "на танке". Олег в бой рвётся,а моряки наши без боя катера отдали Наше освобождение не означает, что Путин хочет мира. Волк не потерял зубов, - Сенцов - Цензор.НЕТ 5188
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Ти вважаєш, що своїми діями у результаті ПЛАНОВОГО ПЕРЕХОДУ в Маріуполь, моряки повинні були спровокувати масштабний воєнний конфлікт з россієй?
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Нет я вижу что крымский отход солдат из матросов с украинской территории приучает наших военных всегда "оправданно" отступать, в женщин с детьми за которыми прятался российский спецназ нельзя было стрелять ,потому что даже простые военные по заводили там семьи . Пришли бы германские оккупанты всё бы повторилось или нет германцы не мордовцы и их можно мочить
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волков бояться - в турме не сидеть
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та їх там усіх гебняве кодло обробило, міски гипнозом прочухало... це їх такі технології...
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Какая ирония судьбы - хотел быть гвоздем в крышке гроба россии, а стал - гвоздем в крышке гроба Украины
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Вот если бы он его с шакалом сравнил... Или с гиеной...
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Очевидные вещи, но для вменяемых людей, а у нас 73% уставших от войны ждут примерения. Хутин сказал, не буду с Порохом меняться, и не менялся, сказал Цемаха отдайте, отдали. Хер он на всех ложил и ложит...
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"Наше освобождение не означает, что Путин хочет мира. Волк не потерял зубов"
Наше освобождение не означает, что Путин хочет мира. Волк не потерял зубов, - Сенцов - Цензор.НЕТ 8576
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