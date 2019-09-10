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 Политика Украины
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Все про:закон (2622) импичмент (358) Разумков Дмитрий (191)

 Законопроект о процедуре импичмента президента был принят без нарушений регламента, - Разумков

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден, что законопроект о процедуре импичмента президента парламент принял без нарушений регламента

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на утреннем заседании Верховной Рады во вторник.

"С этим вопросом нельзя было затягивать. Именно поэтому мы его принимали в пределах регламента и в пределах тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины", - сказал Разумков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов

Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин. ФОТО

После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.

Источник: https://censor.net.ua/n3147503
 
 
 Топ комментарии
 
не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
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привыкли на десятилетия растягивать решения вопросов а в это время-крали и грабили, крали и грабили
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не будет никакого импичмента зеленского, его просто вынесут вперед ногами из администрации офиса президента!!!
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Сивого мародёра - за граты! Закон о процедуре импичмента президента был принят без нарушений регламента, - Разумков - Цензор.НЕТ 2995
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оу, то невже у свинарчуків вже руки відрубані??? а нє. он букін отримав, навіть непогано ,жирне підприємство собі , видно як плату за моральний ущєрб
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Мародерів не саджають, їх рострілюють на місці.
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Ващето хозяин ЗЕлюпы сказал, шо Свинарчуков наградить надо.
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лалитку, агента кремля, мародера мальдивского бывшего президента-позора- парашенку
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Ахахаха у петекулёзников одна забава)) Закон про процедуру імпічменту президента було ухвалено без порушень регламенту, - Разумков - Цензор.НЕТ 3120
Закон про процедуру імпічменту президента було ухвалено без порушень регламенту, - Разумков - Цензор.НЕТ 8934
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Зебилы схавают, не было нарушерия потому что в пределах и народ. Были замечания, да мы слышали, но пох 😀
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Кому верить ? Кто за бортом,обратное говорят.
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Зелебобики?Им на роду написано скулить.
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привыкли на десятилетия растягивать решения вопросов а в это время-крали и грабили, крали и грабили
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Виходить що один чи два недоумка можуть зірвати роботу всієї Ради! Розводити клоунаду ради потіхи...
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Толик Иванов, и шо тянуть кота за хвост? Сделай Те как в Китае.... культурная революция.....хунвейбины....дацзыбао!)))))
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Разумков, закон уже был принят 6-го июля, предыдущей Радой. Эта твоя филькина грамота - только прикрыть несостоятельность режима.
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Kaкая разница ? Зеленский был обязан подписать его в 15-дневный срок, или наложить вето. Он не сделал ни того, ни другого.
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если Закон не набирает 226 голосов то он является не принятым, он не может быть поставлен на голосование еще раз, только через внесение нового Закона.
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Если кандидат в Президенты не владеет державной мовой, его регистрация недействительна.
Если Президент распускает Верховну Раду, не дав ей сформировать коалицию, указ недействителен.
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с чого ти взяв що Президент не володіє Державною мовою?
на час роспуску ВР пройшло більше місяця після не надання Суду списку коаліції
"Суд також постановив витребувати список депутатів коаліції станом на 28 лютого.
Матеріали або письмові пояснення із зазначенням неможливості надання суду витребуваних доказів повинні бути подані у строк до 12 березня."
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Зеленский тщательно избегал любых телевизионных дебатов один на один с Порошенко. Устроил паскудное шоу на стадионе.
Чего ему бояться было ? А того что он не сможет поддерживать профессиональный разговор по вопросам государственного управления, используя только державну мову. Это немедленно сделало бы незаконной его регистрацию и весь последующий процесс.
---
А почему суд НЕ ДАЛ месяц на формирование коалиции ?
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По перше президент володіє українською мовою, по друге закон в червні був прийнятий не Радою, а десятком кнопкодавів на чолі з дефективним Парубієм..
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Нi, не володіє.
---
Если закон был принят вне регламента, Зеленский вполне мог наложить на него вето, что было бы в рамках закона. Но он его вообще проигнорировал.
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Як це "какая разніца" ? ? ?
З 17го разу це не порушення регламенту ? ? ?
А голосували за нього "за себе і сусіда по всьому ряду" ЦЕ НЕ ПОРУШЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ?

ПЄСдюки ....
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Почему закон, принятый 6-го июня, не подписан и не ветирован ? На него просто покладен болт.
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Тормоз,тогда коалиции не было и тебеж,кенгурованному сказали,что примут после парламентских выборов
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На формировании коалиции по закону полагается месяц; а по истечении этого месяца до очередных выборов оставалось менее полугода, и распускать Раду - незаконно.
Но кого интересуют законы, если Беня приказал ?
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Коалиция была.
Все соответствующие документы, доказывающие это, были поданы, но не были приняты во внимание КС.
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список коаліції не був наданій КС, нехер трандіть
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На формирование коалиции даётся месяц. Суд отказался дать этот месяц.
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а оно вообще Закон "О регламенте" в глаза видело?
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Текст закону?

А давайте вгадаю. Імпічмент президенту може оголосити лише президент за докором сумління!!!
Або рада може оголосити імпічмент якщо проголосуе його 3 рази з проміжком між голосуваннями не менш як 3 роки, за має бути не менш як 500 депутатів...
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Арендатор мониторов

@aeyntkmcjy

Пять последних лет (а до этого, ещё 20) ВСЕ законы принимались в полупустой зРаде чужими картами и это никак не волновало сволочь порохоскотскую. А сейчас эти вонючие державники озаботились регламентом! Шо это, если не соевый **********?
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"Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков убежден... ...в пределах тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины"

Беспредел полный! Не народ Украины, а группа избирателей.
...не по Димке с Зелькой шапка... -- но понты суровые! *)


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Так само почина в Янукович. Демонстративний "беспредел", "нічого не порушено" і йдіть комусь доводьте протилежне.
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вы оч ем? какие регламенты? теперь регламенты не канают, раз везде включен зеленый свет Закон про процедуру імпічменту президента було ухвалено без порушень регламенту, - Разумков - Цензор.НЕТ 3389
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Як же ці всі курви олігархічні проти імпічменту і зняття недоторканності!!! Песдякули добре розуміють що це відриває їхніх хазяїв від кормушки
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Единственный положительный момент действий земанды в том, шо все, что они сейчас принимают, позже может быть отменено одним заседанием конституционного суда.
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зеленые кнопки нажимай! раз-два!
нахер вообще депутаты нужны? столько денег прожирают зря.
сделаем одну кнопку зеленую, дадим зеле, пусть жмёт когда хочет.
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Сказал, как отрезал. Он думает, что он разумков, чем другие ) все лохи...
Мало того, зе никому не говорят, что закон об импичменте єто не снятие неприкосновенности с президента, как сняли с депутатов. През остается неприксаемій пока импичмент не вступит в силу, а я так думаю, что следующий през(если он будет конечно) обжалует и скасуе закон об импичменте , принятый 100% с нарушением регламента...
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Да, а Шоколадные пять лет не могли принять и это ВР которые пришли с Майдана, вообщем все ,как обычно , пользуются плодами революции проходимцы Законопроєкт про процедуру імпічменту президента було ухвалено без порушень регламенту, - Разумков - Цензор.НЕТ 6940
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у вас возражения уже 25 лет !
одни возражения и командировки по обммену опытом в ЕС.
они сюда не ездят им неклогда вам опыт передать а вот вы слюнообмено туда ездите заниматься в рабочее время !
и рабочего времени у вас .... в году... прийти поднять руки за возражение и опять на моря...
потом разберетесь когда будет желание да ?
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