 Законопроект о процедуре импичмента президента был принят без нарушений регламента, - Разумков

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на утреннем заседании Верховной Рады во вторник.
"С этим вопросом нельзя было затягивать. Именно поэтому мы его принимали в пределах регламента и в пределах тех полномочий, которые нам делегирует народ Украины", - сказал Разумков.
Как сообщалось, во фракциях "Европейская солидарность" и "Голос" заявили, что большинство Верховной Рады при голосовании в целом за проект закона о процедуре импичмента пренебрегло нормами регламента, которые запрещают принимать законопроект за основу и в целом, если есть возражения народных депутатов. Заместитель главы фракции "Голос" Ярослав Железняк отметил, что хотел бы получить разъяснение регламентного комитета Рады по этому поводу.
После голосования за принятие законопроекта о процедуре импичмента за основу Разумков предложил проголосовать за документ в целом, однако несколько членов парламента выкрикнули из зала, что имеют возражения. Тем не менее, законопроект был утвержден в целом, а перед этим большинство проголосовало за признание законопроекта не нуждающимся в доработке.
администрацииофиса президента!!!
(интрига)))
https://censor.net.ua/forum/3147493/svoboda_slova_v_usloviyah_totalitarnogo_gosudarstva_i_tsenzury
Скоро пригодится.
Если Президент распускает Верховну Раду, не дав ей сформировать коалицию, указ недействителен.
на час роспуску ВР пройшло більше місяця після не надання Суду списку коаліції
"Суд також постановив витребувати список депутатів коаліції станом на 28 лютого.
Матеріали або письмові пояснення із зазначенням неможливості надання суду витребуваних доказів повинні бути подані у строк до 12 березня."
Чего ему бояться было ? А того что он не сможет поддерживать профессиональный разговор по вопросам государственного управления, используя только державну мову. Это немедленно сделало бы незаконной его регистрацию и весь последующий процесс.
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А почему суд НЕ ДАЛ месяц на формирование коалиции ?
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Если закон был принят вне регламента, Зеленский вполне мог наложить на него вето, что было бы в рамках закона. Но он его вообще проигнорировал.
З 17го разу це не порушення регламенту ? ? ?
А голосували за нього "за себе і сусіда по всьому ряду" ЦЕ НЕ ПОРУШЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ?
ПЄСдюки ....
Но кого интересуют законы, если Беня приказал ?
Все соответствующие документы, доказывающие это, были поданы, но не были приняты во внимание КС.
А давайте вгадаю. Імпічмент президенту може оголосити лише президент за докором сумління!!!
Або рада може оголосити імпічмент якщо проголосуе його 3 рази з проміжком між голосуваннями не менш як 3 роки, за має бути не менш як 500 депутатів...
Арендатор мониторов
@aeyntkmcjy
Пять последних лет (а до этого, ещё 20) ВСЕ законы принимались в полупустой зРаде чужими картами и это никак не волновало сволочь порохоскотскую. А сейчас эти вонючие державники озаботились регламентом! Шо это, если не соевый **********?
Беспредел полный! Не народ Украины, а группа избирателей.
...не по Димке с Зелькой шапка... -- но понты суровые! *)
нахер вообще депутаты нужны? столько денег прожирают зря.
сделаем одну кнопку зеленую, дадим зеле, пусть жмёт когда хочет.
Мало того, зе никому не говорят, что закон об импичменте єто не снятие неприкосновенности с президента, как сняли с депутатов. През остается неприксаемій пока импичмент не вступит в силу, а я так думаю, что следующий през(если он будет конечно) обжалует и скасуе закон об импичменте , принятый 100% с нарушением регламента...
одни возражения и командировки по обммену опытом в ЕС.
они сюда не ездят им неклогда вам опыт передать а вот вы слюнообмено туда ездите заниматься в рабочее время !
и рабочего времени у вас .... в году... прийти поднять руки за возражение и опять на моря...
потом разберетесь когда будет желание да ?