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 Политика Украины
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 Зеленский назначил Виталия Коваля главой Ривненской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Ривненской областной государственной администрации - директора дорожно-строительной компании полного цикла ООО "ВВВ Монтаж" Виталия Коваля.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я хочу, чтобы вы общались с людьми, с молодежью. Я говорю каждому новому главе областной администрации, что нужно слышать людей. Это не должность, это возможность сделать что-то для Украины, а в данном случае мы говорим о Ровенской области. А должность как дается, так и забирается. Сегодня мы вам ее даем, поздравляю", - сказал он во вторник на встрече со студентами Острожской академии, представляя нового главу Ривненской ОГА.

Виталий Коваль в 2004-2006 годах работал в кредитном департаменте "Укргазбанка", затем занялся частным бизнесом в сфере оптово-розничной торговли, был гендиректором/директором нескольких компаний, занимавшихся экспортом зерновых культур, агрохимии, нефтепродуктов, транспортными услугами, логистикой. С 2016 года являлся директором ООО "ВВВ Монтаж".

Член Национального олимпийского комитета Украины, первый вице-президент Федерации греко-римской борьбы Украины, вице-президент Ассоциации спортивной борьбы Украины.

Закончил Тернопольскую академию народного хозяйства по специальности "Банковское дело", обучался во Львовской бизнес-школе Украинского Католического университета. Владеет английским и польским языком. Кандидат в мастера спорта по греко-римской борьбе.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147500
 
 
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обучался во Львовской бизнес-школе Украинского Католического университета.

Интересно он за ПЦУ или за РПЦ в таком случае? Зеленский назначил Виталия Коваля главой Ривненской ОГА - Цензор.НЕТ 6695
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Приятно что Владимир Александрович назначает на руководящие должности простых роботяг, людей из народа!
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еще более интересно то, что назначение происходит по итогам открытого и прозрачного конкурса, после обсуждения с народом.
Как и было обещано!
Во как, пацан сказал-пацан сделал!
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Сенцов и Кольченко дают первую после освобождения пресс-конференцию: онлайн-трансляция:

https://charter97.link/ru/news/2019/9/10/347873/
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