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 Политика Украины
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Все про:ЕНП (155) Евросоюз (12576) Европейская Солидарность (111)

 "Евросолидарность" вступила в Европейскую народную партию

Партия "Европейская Солидарность" официально вошла в Европейскую народную партию.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Европейская Солидарность официально вошла в крупнейшую и самую влиятельную политическую семью объединенной Европы - Европейскую народную партию. Только что ЕНП приняла соответствующее решение. Это - признание успешности пяти лет реформ, которые осуществлялись нашей командой. Это - мандат доверия к "Европейской Солидарности" как проевропейской украинской партии", - говорится в пресс-релизе.

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В политсиле отмечают, что рассматривают присоединение к ЕНП не только как внутрипартийное событие, а как сигнал признания европейских устремлений Украины, ее желание присоединиться к ЕС и НАТО.

"Европейская народная партия стоит бок о бок с Украиной в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Новый формат сотрудничества с ней дает нам новые возможности отстаивать европейский и евроатлантический выбор Украины", - резюмируют в "Евросолидарности".

Евросолидарность вступила в Европейскую народную партию 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147499
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Ждем мощную ответочку и вступление СЛюНы в ЕдРо.
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Порох ,ну какой ты же ОМЕРЗИТЕЛЬНЫЙ,это тебя не спасет!!!!
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Дебил мародерский все никак не успокоится. Все делает вид что он проевропейский хотя все его дела говорят об обратном Мразь пейсатая опять что то придумала как уйти от уголовного наказания.
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Уже даже ваше Зебилье молчит что он еврей, а тебе еще методу не сменили? Ты бурят больше чем Порох еврей
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Ну хочешь так себя называй, чего ты у меня спрашиваешь?
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Только пЕтЕкантропы не способны отличить женский ник от мужского..Так что ты таки даунито
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Когда разберутся, что это мошенники, тогда и выгонят из своей партии.
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Вечно Петя вступит во что-то. Как правило в дерьмо.
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Ну, это уже удар под дых. Партии Слуга Народа теперь что, в Единую Раиссю вступать?
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Какой удар под дых? ЕНП это не закрытый элитный клуб, куда принимают только избранных. Захотел - согласился на условия - вступил. Батькивщина и Самопомич уже там.
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А СлюНа когда? Или начальника с Москвы наругает?
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Нет, ты не понимаеш. Партия Слуга народа не сможет быть в одной партии с Порошенко. Так что... Только ЕДро.
Ну еще... Какая в Северной Корее партия?
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Че та ржу))
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В методичках ничего не написано у зебилов)
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врешь... - не возьмешь..., подумал Петр Лексеевич...., и вступил в Европейскую народную партию..., под ее международную защиту.. "Евросолидарность" вступила в Европейскую народную партию - Цензор.НЕТ 5235
Хитер волчара....
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Ото пусть там и УМНИЧАЮТ. А тут они на ЗАТВОРКАХ. ПОБОЧНЫЙ ПРОДУКТ ПОЛИТИКИ.
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Как бы вы не садитесь...- Все в музыканты не годитесь...
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