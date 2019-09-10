 "Евросолидарность" вступила в Европейскую народную партию

Об этом сообщает пресс-служба политсилы, передает Цензор.НЕТ.

"Европейская Солидарность официально вошла в крупнейшую и самую влиятельную политическую семью объединенной Европы - Европейскую народную партию. Только что ЕНП приняла соответствующее решение. Это - признание успешности пяти лет реформ, которые осуществлялись нашей командой. Это - мандат доверия к "Европейской Солидарности" как проевропейской украинской партии", - говорится в пресс-релизе.

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В политсиле отмечают, что рассматривают присоединение к ЕНП не только как внутрипартийное событие, а как сигнал признания европейских устремлений Украины, ее желание присоединиться к ЕС и НАТО.

"Европейская народная партия стоит бок о бок с Украиной в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность. Новый формат сотрудничества с ней дает нам новые возможности отстаивать европейский и евроатлантический выбор Украины", - резюмируют в "Евросолидарности".