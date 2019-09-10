 Надеюсь, что в России что-то произойдет. Там есть нормальные люди, но их мало, - Сенцов

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Ситуацию в России он охарактеризовал, как болото.
"Я был там 5 лет. Может показаться, что мне не повезло, и я эти пять лет провел в тюрьме. Но это не значит, что вокруг уголовники. Это обычные люди. Кто-то рьяно поддерживает Путина, но таких мало. Кто-то наоборот не поддерживает, но таких тоже мало. Большинству - все равно", - заявил Сенцов.
Он выразил уверенность в смене власти в РФ.
"В 2014 году я увидел, как люди могут изменить свою страну... Никто не мог прогнозировать революцию, поэтому мы не можем прогнозировать события в России", - акцентировал Сенцов.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
Щодо міжнародної спільноти - буде ексклюзивно глубока стурбованість, так. Але на кожну стурбованість є велетенське занепокоєння. До того ж ці 140 млн - не дорогоцінний кошерний нарід, а якийсь русняво-гойський трефний непотріб.