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 Политика Украины
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Все про:Россия (73801) Сенцов (1020)

 Надеюсь, что в России что-то произойдет. Там есть нормальные люди, но их мало, - Сенцов

Олег Сенцов надеется на смену власти в России, вследствие которой "Путина отправят на пенсию".

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Ситуацию в России он охарактеризовал, как болото.

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"Я был там 5 лет. Может показаться, что мне не повезло, и я эти пять лет провел в тюрьме. Но это не значит, что вокруг уголовники. Это обычные люди. Кто-то рьяно поддерживает Путина, но таких мало. Кто-то наоборот не поддерживает, но таких тоже мало. Большинству - все равно", - заявил Сенцов.

Он выразил уверенность в смене власти в РФ.

"В 2014 году я увидел, как люди могут изменить свою страну... Никто не мог прогнозировать революцию, поэтому мы не можем прогнозировать события в России", - акцентировал Сенцов.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Источник: https://censor.net.ua/n3147498
 
 
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Даже если пуйло сгинет, кгб выберет новое пуйло, возможно еще кровожаднее чем это. Только революция, кровавая, в росии и деление параши на десяток независимых субъектов!!!
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боюсь я иного что США НАТО Европа и все остальные поставяттого кто будет контролировать вооруженные силды косомс ракетные воска и Ядерный потенциал... это все о России... АРГУМЕНТАЫ-- а вот-- если бы в Украине осталось до 2014 года свое ЯО хрен было бы то что имеем на сегодня.... Надеюсь, что в России что-то произойдет. Там есть нормальные люди, но их мало, - Сенцов - Цензор.НЕТ 4536
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Та це ще гуманний варіант. Більш суворий сценарій - за методом одного австрійського худіжника. Збірний пункт - ешелон - комбінат смерті - і двоетапна утилізація (газовий термінал та крематорій). Із ********* технологіями, зокрема в галузі хімії, продуктивність макрогеноциду можна суттєво підвищити у порівнянні з серединою 20 ст.
Щодо міжнародної спільноти - буде ексклюзивно глубока стурбованість, так. Але на кожну стурбованість є велетенське занепокоєння. До того ж ці 140 млн - не дорогоцінний кошерний нарід, а якийсь русняво-гойський трефний непотріб.
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Какая революция? Оперативно построят еще один водочный заводик и кинут по маршрутам.
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там клоака, надовго.тому не варто очікувати протрезвіння
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Так честно, украинцам абсолютно пофик, что будет или может быть в РФ.
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да ничего там не произойдет ... кремлевский вылупок кровью их скорее умоет... поздновато ... под этой тварью под ружьем пол шайтаната которые с удовольствием поотбивают почки у другой половины соотечественников
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