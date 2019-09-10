 В целом Украина движется в правильном направлении, - Сенцов

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Я не люблю голословность, поэтому не готов оценить. Что-то сделано не достаточно, что-то не сделали. Но в целом, мне кажется, страна движется в правильном направлении", - заявил Сенцов.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
А щодо блаЗ(є)ня - то тут водночас не вирішиш.
Думаю, он будет всецело поддерживать политику нашего Президента и его партии!
Пару часов провести за чтением новостей, что бы понять....
Короче ХЗ....
"Я не люблю голословность, поэтому не готов оценить. Что-то сделано не достаточно, что-то не сделали. Но в целом, мне кажется, страна движется в правильном направлении", - заявил Сенцов.
Источник: https://censor.net.ua/n3147497
Не переживу!Олег,та ти агент кремля!