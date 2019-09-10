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 Политика Украины
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Все про:реформы (3381) Сенцов (1020)

 В целом Украина движется в правильном направлении, - Сенцов

Олег Сенцов отметил, что за несколько дней на свободе ему трудно оценить все изменения в Украине, но в целом ему кажется, что Украина движется в правильном направлении.

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не люблю голословность, поэтому не готов оценить. Что-то сделано не достаточно, что-то не сделали. Но в целом, мне кажется, страна движется в правильном направлении", - заявил Сенцов.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Источник: https://censor.net.ua/n3147497
 
 
 Топ комментарии
 
Выбрав вот это президентом, это правильное направление, Олеже?
В целом Украина движется в правильном направлении, - Сенцов - Цензор.НЕТ 251
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Выбрав вот это президентом, это правильное направление, Олеже?
В целом Украина движется в правильном направлении, - Сенцов - Цензор.НЕТ 251
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Сенцов сейчас как овощ, ибо был в информационной клоаке параши, поэтому его высказывания это сейчас как высказывания баклажана или огурца. Вот когда разберётся - станет человеком, вот тогда и посмотрим, шо он запоёт. Бо Надя Савченко нас всех классно научила - хіба не?
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Ждем когда Сенцов ознакомится с кейсом свинарчуков и выскажет своё мнение насчет позорной каденции порошенки
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Так по мнению узеленского свинарчуки и ротердам+ это нормас, или ты не слышал? В целом Украина движется в правильном направлении, - Сенцов - Цензор.НЕТ 9362
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Надя-2. Смотрите на экранах.
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Да и я о том , ни слова о том что Порох пдинственная надежда Украины
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Авжеж, бо це не так.
А щодо блаЗ(є)ня - то тут водночас не вирішиш.
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Это он сейчас об особом статусе домбасяней с возможностью блокировки пути Украины в ЕС и НАТО? Или он еще пока не понимает, что зебилы задумали?
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Нет чтобы сказать Украине нужен порох , только 8% проголосовали за нормальную партию итд
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Если бы Украине не мешали, она двигалась бы в правильном направлении вдвое быстрее. Ничего, разберёмся.
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И мешает больше всего именно грабящая 28 лет Украины быдло-элита.
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з усієї поваги до Вас, але трохи побудьте тут трохи довше. так за півроку і оцініть становище по іншому
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А Сенцов весьма неплохо выглядит. Голодовки не сказались на здоровье.
Думаю, он будет всецело поддерживать политику нашего Президента и его партии!
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осмотреться достаточно и одного дня....
Пару часов провести за чтением новостей, что бы понять....
Короче ХЗ....
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Олег высказывается не категорично, ему еще нужно осмотреться.

"Я не люблю голословность, поэтому не готов оценить. Что-то сделано не достаточно, что-то не сделали. Но в целом, мне кажется, страна движется в правильном направлении", - заявил Сенцов.
Источник: https://censor.net.ua/n3147497
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А це як без "Не треба сонця нам-Нам Порошенко світить!"?
Не переживу!Олег,та ти агент кремля!
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если правильное направление зеленого дрейфа в сторону оккупанта,то это неправильный дрейф
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Даже Сенцов говорит что Украина движется в правилном направлении а пЭтриотив Украины зрада ну то чно 8% Илита краины
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