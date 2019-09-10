 В целом Украина движется в правильном направлении, - Сенцов

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я не люблю голословность, поэтому не готов оценить. Что-то сделано не достаточно, что-то не сделали. Но в целом, мне кажется, страна движется в правильном направлении", - заявил Сенцов.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.