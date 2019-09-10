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 Общество
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Все про:Сенцов (1020) Афанасьев Геннадий (119)

 "Обида - удел слабых", - Сенцов заверил, что не держит зла на давших против него показания (обновлено)

Олег Сенцов не держит зла на Геннадия Афанасьева, давшего показания против него.

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Обида - удел слабых. Я не держу на них обиды. Тем более, потом они себя иначе показали... Но это не обязывает меня с ними общаться", - заявил Сенцов.

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Он отметил, что Афанасьев сознался под пытками.

"Как человек, прошедший через эту историю, могу сказать, что невозможно выдержать пытки на длительном этапе. На коротком - да, на длительном - нет", - добавил Сенцов.

Сенцов предположил, что его от страшных пыток спасло то, что он стал медийной персоной.

Он сказал, что по сравнению с пытками, которые пережили Клых и Карпюк, он считает, что не нужно говорить о том, что пережил он.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20. В рамках дела выступавший как свидетель обвинения политзаключенный Геннадий Афанасьев в ходе допроса в суде заявил, что данные им на стадии следствия показания против Сенцова и Кольченко были даны под принуждением.

Источник: https://censor.net.ua/n3147495
 
 
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что так?
Обида это удел слабых, если за ней не следует месть...
Всепрощение - это удел слабых....
Поплакала и вновь, фиалка расцвела?... (с)
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Нет он должен мстить идти лично. Ему просто это всё и тюрьма и политика смертельно надоела. И он хочет жить дальше. Это нормальная реакция в его случае.
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"Обида - удел слабых. Я не держу на них обиды.
Тем более, потом они себя иначе показали..."

Источник: https://censor.net.ua/n3147495

"Показания" под пытками тяжело ставить в вину.
И неправильно.
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