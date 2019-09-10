 Установлены убийцы Решата Аметова - первого украинца, погибшего в войне с РФ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

"Более пяти лет назад в оккупированном Крыму похитили и пытали до смерти крымскотатарского активиста Решата Аметова. Выступая против оккупации полуострова, он вышел на одиночный пикет и не вернулся к своей семье и близким. Благодаря сотрудничеству прокуратуры, полиции и правозащитной организации, сегодня раскрыто преступление и сообщено о подозрении похитителям, которые были участниками "самообороны Крыма"", - сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту похищения и умышленного убийства крымскотатарского активиста Решата Аметова (п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Как отметили в ведомстве, во время проведения досудебного расследования установлено, что в начале марта 2014 Решат Аметов, демонстрируя свою проукраинскую позицию, не признавая оккупацию полуострова, вышел на одиночный пикет к зданию Совета Министров АР Крым в г. Симферополе. Именно оттуда его похитили трое "самообороновцев" и отвезли в штаб незаконного вооруженного формирования. Через две недели, тело убитого и замученного Аметова было обнаружено в Белогорском районе АР Крым.

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Следствием установлено, что похищение было совершено двумя участниками незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации, который в дальнейшем участвовал в боевых действиях на востоке Украины и в апреле 2014 года совершил аналогичное преступление.

По результатам расследования, прокуратурой АР Крым совместно со следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе сообщила о подозрении 3 упомянутым лицам по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия). Подозреваемых объявлены в международный розыск.

Достичь результатов в расследовании похищения Героя Украины Решата Аметова удалось благодаря налаженному сотрудничеству прокуратуры АР Крым, Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе с Украинским Хельсинским союзом по правам человека - УХСПЧ.

В сою очередь, в МВД сообщили, что крымские полицейские объявили в розыск лиц, которые в 2014 году похитили Героя Украины Решата Аметова.

Как сообщил Виталий Стрижак, 3 марта 2014 на площади у Совета Министров АР Крым в г. Симферополе тремя лицами в камуфляжной форме было совершено похищение Решата Аметова, который осуществлял одиночный пикет против отделения Крыма к Российской Федерации.

В дальнейшем, 15 марта 2014 года, его замученное тело было обнаружено гражданскими лицами в лесополосе возле села Земляничное Белогорского района АР Крым. Уголовное производство открытое по факту похищения и умышленного убийства Решата Аметова было захвачено оккупационными властями и на сегодняшний день остается не раскрытым. Учитывая этот факт, следователи Крымской полиции совместно с прокуратурой АРК открыли аналогичное уголовное производство и начали процесс установления лиц, совершивших это дерзкое преступление.

Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователям полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также 3-х человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади "Совета Министров". Ими оказались 2 бойца "Самообороны Крыма" 1975 и 1986 г. р., которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Скрипника Евгения Владимировича, 1966 г.р..





Также было установлено, что последний после совершения указанного преступления покинул территорию АР Крым и участвовал в боевых действиях в составе террористической организации "ДНР", где 27 апреля 2014 в г. Горловка организовал совершение аналогичного преступления, связанного похищением и пытками трех офицеров спецподразделения СБУ "Альфа".

На сегодняшний день указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 УК Украины (им грозит до 10 лет лишения свободы). В отношении подозреваемых получены соответствующие санкции суда об их задержании. Кроме того, в отношении Скрыпника в военную прокуратуру направлено уведомление о его причастности к совершению похищения и пыткам офицеров "Альфа" СБУ.



Фото: сайт МВД

Отметим, крымский татарин Решат Аметов стал первым, кто выразил свое несогласие с оккупацией Крыма. 3 марта 2014 года он написал на своей странице в Facebook призыв выйти на улицу в знак протеста против оккупации полуострова. Крымчанин вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров в Симферополе. В этот же день он исчез, а 16 марта было найдено тело Аметова со следами насильственной смерти. После этого в Крыму началась волна преследований всех "проукраински" настроенных крымчан.