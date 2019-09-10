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 Убийство крымскотатарского активиста Решата Аметова раскрыто: в МВД показали, кто из боевиков его похитил и пытал. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Прокуратура АР Крым сообщила о раскрытии убийства крымскотатарского активиста Решата Аметова.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 10 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

"Более пяти лет назад в оккупированном Крыму похитили и пытали до смерти крымскотатарского активиста Решата Аметова. Выступая против оккупации полуострова, он вышел на одиночный пикет и не вернулся к своей семье и близким. Благодаря сотрудничеству прокуратуры, полиции и правозащитной организации, сегодня раскрыто преступление и сообщено о подозрении похитителям, которые были участниками "самообороны Крыма"", - сообщил прокурор АР Крым Гюндуз Мамедов.

Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту похищения и умышленного убийства крымскотатарского активиста Решата Аметова (п. 3 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 146, ч. 2 ст. 260 УК Украины).

Как отметили в ведомстве, во время проведения досудебного расследования установлено, что в начале марта 2014 Решат Аметов, демонстрируя свою проукраинскую позицию, не признавая оккупацию полуострова, вышел на одиночный пикет к зданию Совета Министров АР Крым в г. Симферополе. Именно оттуда его похитили трое "самообороновцев" и отвезли в штаб незаконного вооруженного формирования. Через две недели, тело убитого и замученного Аметова было обнаружено в Белогорском районе АР Крым.

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Следствием установлено, что похищение было совершено двумя участниками незаконного вооруженного формирования "самооборона Крыма" под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации, который в дальнейшем участвовал в боевых действиях на востоке Украины и в апреле 2014 года совершил аналогичное преступление.

По результатам расследования, прокуратурой АР Крым совместно со следственным отделом ГУНП в АР Крым и г. Севастополе сообщила о подозрении 3 упомянутым лицам по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования) и ч. 3 ст. 146 УК Украины (незаконное лишение свободы человека, по предварительному сговору группой лиц, повлекшее тяжкие последствия). Подозреваемых объявлены в международный розыск.

Достичь результатов в расследовании похищения Героя Украины Решата Аметова удалось благодаря налаженному сотрудничеству прокуратуры АР Крым, Главного управления Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе  с Украинским Хельсинским союзом по правам человека - УХСПЧ.

В сою очередь, в МВД сообщили, что крымские полицейские объявили в розыск лиц, которые в 2014 году похитили Героя Украины Решата Аметова.

Как сообщил Виталий Стрижак, 3 марта 2014 на площади у Совета Министров АР Крым в г. Симферополе тремя лицами в камуфляжной форме было совершено похищение Решата Аметова, который осуществлял одиночный пикет против отделения Крыма к Российской Федерации.

Убийство крымскотатарского активиста Решата Аметова раскрыто: в МВД показали, кто из боевиков его похитил и пытал 01

В дальнейшем, 15 марта 2014 года, его замученное тело было обнаружено гражданскими лицами в лесополосе возле села Земляничное Белогорского района АР Крым. Уголовное производство открытое по факту похищения и умышленного убийства Решата Аметова было захвачено оккупационными властями и на сегодняшний день остается не раскрытым. Учитывая этот факт, следователи Крымской полиции совместно с прокуратурой АРК открыли аналогичное уголовное производство и начали процесс установления лиц, совершивших это дерзкое преступление.

Убийство крымскотатарского активиста Решата Аметова раскрыто: в МВД показали, кто из боевиков его похитил и пытал 02

Несмотря на временное отсутствие доступа к местам совершения преступления, следователям полиции удалось установить поминутную картину перемещения потерпевшего, а также 3-х человек, которые непосредственно осуществили похищение Решата Аметова с площади "Совета Министров". Ими оказались 2 бойца "Самообороны Крыма" 1975 и 1986 г. р., которые действовали под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации Скрипника Евгения Владимировича, 1966 г.р..

Убийство крымскотатарского активиста Решата Аметова раскрыто: в МВД показали, кто из боевиков его похитил и пытал 03
Убийство крымскотатарского активиста Решата Аметова раскрыто: в МВД показали, кто из боевиков его похитил и пытал 04

Также было установлено, что последний после совершения указанного преступления покинул территорию АР Крым и участвовал в боевых действиях в составе террористической организации "ДНР", где 27 апреля 2014 в г. Горловка организовал совершение аналогичного преступления, связанного похищением и пытками трех офицеров спецподразделения СБУ "Альфа".

Убийство крымскотатарского активиста Решата Аметова раскрыто: в МВД показали, кто из боевиков его похитил и пытал 05

На сегодняшний день указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 УК Украины (им грозит до 10 лет лишения свободы). В отношении подозреваемых получены соответствующие санкции суда об их задержании. Кроме того, в отношении Скрыпника в военную прокуратуру направлено уведомление о его причастности к совершению похищения и пыткам офицеров "Альфа" СБУ.

Убийство крымскотатарского активиста Решата Аметова раскрыто: в МВД показали, кто из боевиков его похитил и пытал 06
Фото: сайт МВД

Отметим, крымский татарин Решат Аметов стал первым, кто выразил свое несогласие с оккупацией Крыма. 3 марта 2014 года он написал на своей странице в Facebook призыв выйти на улицу в знак протеста против оккупации полуострова. Крымчанин вышел на одиночный пикет к зданию Совета министров в Симферополе. В этот же день он исчез, а 16 марта было найдено тело Аметова со следами насильственной смерти. После этого в Крыму началась волна преследований всех "проукраински" настроенных крымчан.

Источник: https://censor.net.ua/n3147492
 
 
 Топ комментарии
 
А ничего. Посмотри три раза сваты, пять раз слугу народа и забудь. Теперь дружить будем.
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Ну шо, все выродки с украинскими фамилиями. Ассимилировались, окацапились. Впрочем, видимо, специально на это дело не запустили Петрова и Сидорова. Хитрые подлые какцапы и вонючие украинские перевёртыши.
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Ці троє є етнічними українцями, але були з Самооборони Криму. Кримський татарин був за Україну. Як при цьому деяким вистачає совісті брехати про кримських татар?
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Ну шо, все выродки с украинскими фамилиями. Ассимилировались, окацапились. Впрочем, видимо, специально на это дело не запустили Петрова и Сидорова. Хитрые подлые какцапы и вонючие украинские перевёртыши.
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они там с рождения были за росисию вкушая материнскую сисю. Фамилия это еще не показатель ниразу...
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100%
огромное количество знакомых "енок" и "чуков" дрочат на нарасию,и еще большее "овых" воюют против неё ..
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они не сисю,они писю КГБэшную вкушали и вкушают.
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Никакие они не украинцы.. это москали, таких мразей украинцу уничтожать - всегда почет.
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От ці пики викрасти би.Або на місці виконати вирок.
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И потом сесть в тюрьму? Дураков нет. Зеля с путиным дружит теперь, так что никаких "похитить" и тем паче "пристрелить".
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Интересная статья. Познавательная. И шо дальше?
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А ничего. Посмотри три раза сваты, пять раз слугу народа и забудь. Теперь дружить будем.
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Ці троє є етнічними українцями, але були з Самооборони Криму. Кримський татарин був за Україну. Як при цьому деяким вистачає совісті брехати про кримських татар?
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Теперь бы поймать их, вывезти и обменять на кого-нибудь из наших. Вчера вон на переходе в Крым еще двух повязали...
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На сегодняшний день указанным лицам сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ст. 146 ч. 3, 260 ч. 2 УК Украины (им грозит до 10 лет лишения свободы)......?????
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Усі колаборанти рано чи пізно відповідатимуть за свої злодіяння перед народом України.Хто в тюрмах ,а хто на гіляці.
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Ха-ха-ха. Зеля им скоро амнистию выпишет. Срать они будут на тебя с высокой горки. "Нужно просто перестать стрелять".
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В секретном списке амнистированных зельцманом - он на почетном месте?
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бідний той Р.ішат . думав як в Україні можна вільно шось сказати. та там за так можуть побити і звинуватити в чом хоч .
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"Сколь веревочка не вейся,а совьешься ты в петлю"...(с)
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Не то случай. Если преЗЕдент клоун, убийцы могут чувствовать себя безнаказанно.
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