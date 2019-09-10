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 Политика Украины
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 "Возвращение возможно только на танках", - Сенцов об оккупированном Крыме

Кольченко и Сенцов не смогут вернуться в Крым до деоккупации полуострова.

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Пока Путин там, мы не можем вернуться", - сказал Кольченко, отметив, что пока не думал о том, переедет ли его мать в Киев.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают, - Сенцов

"Возвращение возможно только на танках, - сказал Сенцов. - Не воспринимайте мои слова буквально. Я буду делать все возможное для освобождения Крыма и узников Кремля. Но пока мы в Киеве".

Дочь Сенцова уже переехала в Киев. Его сын, мама и бывшая жена пока приехали в Киев в гости.

Источник: https://censor.net.ua/n3147491
 
   
 Топ комментарии
 
Ты уже защитную раскраску на твой боевой диван нанес?
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Поколение Бандеры было уверено, что освободить Украину из под гнёта Империи можно тоже только на танках. Но следующие поколение украинцев развалило СССР интеллектом и сделало Украину свободной. Поэтому не кажи гоп..., ибо наше поколение освободит Крым тоже интеллектом - ещё и Кубанью прирастёт.
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порохоботни налетело
а ну любители рошенок и пса - бегом в будки!!!
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Сначала артподготовка по полуострова из всех орудий, потом джавелинами добить оставшиеся целые танки и только потом въехать триумфально на полуостров!!!
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Ты уже защитную раскраску на твой боевой диван нанес?
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Почему не в военкомате? Или за тебя другие должны гибнуть.
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Ты шо? До сих пор смотришь мультики? ОЦЭ МАКЕДОНСКИЙ. С какой больницы?
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А если кацапы будут отстреливатся ¿
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вероломно и без объявления войны нападем на полуостров, как настоящие немцы!!!
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Эх, жаль, ПЭТРУХА так и не научился кататься на танке. А то бы ОГО _ГО.
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Поколение Бандеры было уверено, что освободить Украину из под гнёта Империи можно тоже только на танках. Но следующие поколение украинцев развалило СССР интеллектом и сделало Украину свободной. Поэтому не кажи гоп..., ибо наше поколение освободит Крым тоже интеллектом - ещё и Кубанью прирастёт.
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та легко - когда рашка посыпится - надо будет спасать
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Из Украины был Брежнев, Хрущёв украинец, а Горбачёв из потомков украитнцев.
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Хрущов з Курської області, Горбачов зі Ставропольського краю.
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Сенцов еще не понял куда попал... путин скоро будет здесь, вернее все будет на его условиях, как он хочет. Ну или почти все, на первых этапах. Это капитуляция детка, ну для зебилов - конец войне.
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Ты дебил, провокатор, подлец,который работает на москалию!!!!
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полностью согласен - и с депортацией упоротых и прочих гоблинов
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Это точно. Всех порохоботов, которые гадят Украине.
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и петеботов и путе ботов и прочих грачей могилевых и свинарню - нах за поребрик!!!
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кроме, конечно, зелеботов "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 6697 Такая себе будет зелеботствана "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 3132
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А ЗЕ а перед ним Парашенко считают что освободить крым можно только миролюбством и покладистостью. А если пустить в крым електроенергию, туристов и воду то крым буквально завтра завтра вернется в Украину "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 8244
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Вы думаете будет "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 5208. Хотяяя... Фиг его знает, мож по телефону об этом и договаривались "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 3413
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Лучше бы ты молчал и ставил лайки ,после твоей писанины нужно идти тебе в 3 класс или ....
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порохоботни налетело
а ну любители рошенок и пса - бегом в будки!!!
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? та тут одни зелемухи зеленые. О чем ты? "Повернення можливе лише на танках", - Сенцов про окупований Крим - Цензор.НЕТ 1467
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На танках Т84 "Оплот". І тільки після масованого удару ОТРК "Грім-2", РСЗО "Вільха-М". Ну і крилатими ракетами "Нептун". І по іншому ніяк...
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Опять в тему Сенцов сказал---но. Но не сказал--а надо ли? И что найдём если вернём, или ещё хуже если отдадут допустим. В любом случае катастрофа финансовая. экономическая и социальная. Рискну утверждать что если спросить у молдаван сегодня нужно ли им Приднестровье? То дулю покажут Тирасполю и тому кто спросил. Однажды развернувшись на 180* окончательно---назад не оглядываются, о потеряном не жалеют. Если это дело делать так---то не стоило на 180* поворачивать. Уходя---уходи, пусть догоняют кто передумал, кто не с нами тот и нахер нужен!
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