 "Возвращение возможно только на танках", - Сенцов об оккупированном Крыме

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
"Пока Путин там, мы не можем вернуться", - сказал Кольченко, отметив, что пока не думал о том, переедет ли его мать в Киев.
"Возвращение возможно только на танках, - сказал Сенцов. - Не воспринимайте мои слова буквально. Я буду делать все возможное для освобождения Крыма и узников Кремля. Но пока мы в Киеве".
Дочь Сенцова уже переехала в Киев. Его сын, мама и бывшая жена пока приехали в Киев в гости.
а ну любители рошенок и пса - бегом в будки!!!