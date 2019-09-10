EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, Экономика
  3560  48
Все про:бизнес (1199) единый налог (43) налоги (2638) предприниматели (972) Новая почта (10)

 Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк

Верховная Рада может принять законопроекты №№ 1053, 1073 и 1210, в основе которых, вопреки обещаниям президента Владимира Зеленского, - контроль за бизнесом, увеличение налоговой нагрузки и жесткие штрафы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

"С первых дней назначения новая власть пошла в наступление на бизнес. Законопроекты 1053, 1073 возвращают так называемую "пятикратку" (5-кратный штраф за нарушение кассовой дисциплины. - Ред.), которую ранее отменил президент, внедряют систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяют применение регистраторов (РРО) и вводят другие инициативы по "закручиванию гаек" бизнесу, включая повышение налога для ІТ", - отмечает он.

Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - особенно враждебная каста, - сооснователь Новой Почты Поперешнюк 01

При этом Поперешнюк подчеркивает, что больше всего от данных инициатив власти могут пострадать физлица-предприниматели.

"Стало понятно, что мы, предприниматели, - враги, а особая вражеская каста для них - это ФЛП... Когда одни должны платить много, а другие имеют возможность платить меньше, это может показаться несправедливым. Но вместе с тем ФЛП играют ключевую роль в развитии экономики. Именно благодаря им наша экономика еще жива и даже понемногу растет", - уверен бизнесмен.

Читайте также: В Украине необходимо провести налоговую амнистию, - доцент Университета ГФС Гмырин

При этом, по словам Поперешнюка, логично было бы упрощать условия и снижать налоги для компаний на обычной системе.

"Но у чиновника другая логика. Коррупционная привлекательность и потенциальный теневой доход увеличиваются, когда бизнесу сложно и трудно. Вероятно, именно поэтому, вместо либерализации, которую они нам обещали, имеем ухудшение условий для предпринимательства", - резюмирует он.

Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - особенно враждебная каста, - сооснователь Новой Почты Поперешнюк 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147490
 
   
 Топ комментарии
 
Удивляться нечему, ведь, Бенины преференции нужно чем-то компенсировать, а ФОПы, о которых Зеля до выборов понятия не имел, категория наиболее многочисленная и, в то же время, уязвимая, поскольку разрознена.
 показать весь комментарий
 
Нет; вы слишком переоцениваете интеллектуальные способности этой власти. Квинтэссенция этого режима: Богдан. Наглость, демагогия, самоуверенность, откровенный болт на Конституцию - вот их метод управления страной. Примерно как в Центральной Африке.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Не война, а крышевание. А крышевание - это святое любой власти
 показать весь комментарий
 
 
Великий бізнес не має ухилятись від оподаткування через схему ФОПів! Якщо ти великий бізнес - плати великі податки! ФОП це дрібний малий бізнес для якого держава вводить пільговий режим оподаткування, а якщо в тебе мережа по всій Україні і ти працюєш через ФОПи, ну тоді звиняй, всі ці ФОПи позакривають і будеш платити штрафи і судові витрати, але все одно будеш змушений сплачувати податки як середній та великий бізнес!
 показать весь комментарий
 
1053 подготовлен непрофессионально и имеет существенные недостатки - но совсем не те, о которых говорит "сооснователь".
 показать весь комментарий
 
 
1. Механизм предварительно выдаваемых фискальных номеров чеков предоставляет возможность их бесконтрольного многократного использования.
2. Право выдачи продавцом/кассиром электронного чека вместо бумажного (без учета желания покупателя) ущемляет права покупателя.
3. Предложенный механизм не обеспечивает возможность проверки валидности чека, сформированного в режиме офф-лайн.
Список можно продолжать...
 показать весь комментарий
 
Удивляться нечему, ведь, Бенины преференции нужно чем-то компенсировать, а ФОПы, о которых Зеля до выборов понятия не имел, категория наиболее многочисленная и, в то же время, уязвимая, поскольку разрознена.
 показать весь комментарий
 
 
👏 Правильно. Ну і гламурні послідовники ригів хочуть убезпечити себе від ймовірного Майдану, який, як завжди, буде підтримувати, годувати і обігрівати малий бізнес.
 показать весь комментарий
 
Помнится и Сывочолый Гетман пытался подмять под себя НП. Но у него ничего не получилось. Посмотрим как с этой рейдерской задачей справится президент Зе! Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк - Цензор.НЕТ 7622
 показать весь комментарий
 
 
Ишь ты "свыначолый гетьман" да еще с большой буквы, лизнул так лизнул)) Смотри, не ешь много рошенок, они могут быть просроченными....
 показать весь комментарий
 
Кто такие либертарианцы: это шестёрки глобалистской мафии, которая пытается полностью подчинить себе всю экономику планеты. Национальным правительствам в этой схеме места нет; править миром должны транснациональные мегакорпорации. Малому бизнесу тоже места в этой схеме нет. По сути, это коммунисты.
Так что, малый бизнес в Украине будет постепенно раздавлен, методами законодательными (как рассказано в статье), а также банальным демпингом.
 показать весь комментарий
 
 
Так это транснациональные корпорации постоянно пытаются поднять нам налоги и устраивают маски-шоу в офисах компаний, или о*уевшее государство?
 показать весь комментарий
 
Нынешнее государство находится под полным контролем ультраглобалистов; Коломойский - их смотрящий за территорией.
 показать весь комментарий
 
Если это так то **** сюда не могут зайти транснациональные корпорации? Куча сверхдешевой и относительно квалифицированной рабочей силы вынуждена выезжать на заработки в Польшу, потому что у нас нет работы. А нет ее потому, что твое любимое "национальное правительство" грабит всех, кто пытается сделать тут бизнес. Виноваты же мифические глобалисты, Сорос и рептилоиды.
Я тебе скажу, что местный судья и местный прокурор в сто раз хуже любых рептилоидов, потому что им дочку женить надо, сына отправить на учебу в Лондон, в продажу вышла новая модель мерседеса, надо купить чтоб похвастаться перед посонами, жену на день рождения свозить в Париж на шопинг ну и так далее.
А кто за это все платит? Правильно, тот кто имеет неосторожность вести здесь бизнес. Поэтому к нам и не идут "проклятые глобалисты" делать бизнес и создавать рабочие места, а народ массово валит на заработки в Польшу.
 показать весь комментарий
 
Каша у вас какая-то; рыба и гвозди в одном флаконе, плюс мат и ёрничанье.
Вы не с Лахты, часом ? Очень похоже на их манеру "общения".
 показать весь комментарий
 
Это скорее ты с Лахты. Именно вата ненавидит транснациональные корпорации и нежно любит государство.
 показать весь комментарий
 
А "Новая" бизнес реально новый и реально честный, в том смысле, что работает в конкурентной среде , в рынке. Поэтому, к этому мнению, как минимум , прислушаться надо!
 показать весь комментарий
 
 
В начале своего становления может быть. Сейчас давно уже нет: в своём секторе это огромный монопольный монстр, конкурентов у него нет и уже не будет.
 показать весь комментарий
 
 
Такое впечатление, что Зе подбиванет Украину на Майдан. Договорился с ******? Смотрите и шусрик присвистел на своих ток-шоу готовить и пиарить лидеров на сцену Майдана. Очень похоже. Кстати и кремлёвские говно-тролли действуют сейчас так как и при овоще, то бишь до Майдана топили против овоща, а с началом Майдана начали топить за овоща.
 показать весь комментарий
 
 
Нет; вы слишком переоцениваете интеллектуальные способности этой власти. Квинтэссенция этого режима: Богдан. Наглость, демагогия, самоуверенность, откровенный болт на Конституцию - вот их метод управления страной. Примерно как в Центральной Африке.
 показать весь комментарий
 
 
Если они договорились с ******, то у них интеллекта и нет - там нечего оценивать тогда. А ведут они себя как грабящая 28 лет быдло-элита - яблоко от яблони...
 показать весь комментарий
 
У них мощная наднациональная "крыша".
 показать весь комментарий
 
"систему клеветы покупателя на предпринимателя" - дальше можно не читать, система "клеветы" это жалобные книги, на которые магазин обязан был реагировать и которые были отменены позволив магазинам и сфере услуг впаривать покупателю какую угодно хню.
 показать весь комментарий
 
 
а ще недавно власник нової почти за Зе топив...як то кажуть путі Господні...
 показать весь комментарий
 
 
а ему бабла не дали за топление
печалька Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк - Цензор.НЕТ 2074 Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк - Цензор.НЕТ 2074
 показать весь комментарий
 
 
понимаю лучше старые - пусть воруют красиво Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк - Цензор.НЕТ 6524 Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк - Цензор.НЕТ 6524
 показать весь комментарий
 
уже месяц как мне испортили товар на новой почте. возмещения никакого нету. футболят как хотят.
 показать весь комментарий
 
 
твари чтоб ваша сраная почта развалилась...
 показать весь комментарий
 
 
Мені зимові шини повинні прийти, хай хоч тиждень протримаються)))))
 показать весь комментарий
 
 
Справедливости ради, насколько я читал, крупные и средние конторы с помощью оформления через фопов не платят гигантское количество налогов. А это же по сути вся страна: вся розница, вся сфера услуг. И если грамотно к этому подойти и сделать многолетнюю программу по постепенному выдавливанию бизнеса в белое пространство, то поступления в бюджет пробьют потолок. Но мы ведь с вами взрослые люди и знаем, что в нашей стране это может быть сделано исключительно неграмотно и через жопу.
 показать весь комментарий
 
 
Я бы добавил в закон еще обязательные клизмы для нарушителей!

Ваще уху евшие предприниматели должны начать отвечать и жестко за любой причененый вред потребителю, ЛЮБОЙ....и огромные компенсации как в штатах.....это должно научить идиотов правильно расставлять приоритеты, а если падаль не в состоянии делать цивилизованный бизнес, нах с пляжа, в Украине полно тех кто займет их место!
 показать весь комментарий
 
 
аха придут блатные и тебя просто кинут))
 показать весь комментарий
 
ФОПам необходимо просто закрыться и работать как обычные физические лица. Никакие штрафы на физических граждан не действуют. Кто хочет пенсию, может платить ЕСВ как обычное физическое лицо, или фиктивно устроится на гос. предприятие, отдавать зарплату реальным работникам, но зато будет пенсия.
 показать весь комментарий
 
 
Раздуваюземуся штату зебильных чиновников нужно где то брать на зп?
Страдать будет средний и мелкий бизнес
 показать весь комментарий
 
Первый признак, что организм включил програму самоликвидации - агресивность.
 показать весь комментарий
 
 
Новая почта основной перевозчик малого бизнеса и знает фактически как все работает, любые радикальные сотрясения могут иметь серьезные последствия.
 показать весь комментарий
 
Естественно когда у флп тысячи отделений, то наверное 5кратного штрафа мало.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх