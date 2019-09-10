 Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь компании Владимир Поперешнюк.

"С первых дней назначения новая власть пошла в наступление на бизнес. Законопроекты 1053, 1073 возвращают так называемую "пятикратку" (5-кратный штраф за нарушение кассовой дисциплины. - Ред.), которую ранее отменил президент, внедряют систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяют применение регистраторов (РРО) и вводят другие инициативы по "закручиванию гаек" бизнесу, включая повышение налога для ІТ", - отмечает он.

При этом Поперешнюк подчеркивает, что больше всего от данных инициатив власти могут пострадать физлица-предприниматели.

"Стало понятно, что мы, предприниматели, - враги, а особая вражеская каста для них - это ФЛП... Когда одни должны платить много, а другие имеют возможность платить меньше, это может показаться несправедливым. Но вместе с тем ФЛП играют ключевую роль в развитии экономики. Именно благодаря им наша экономика еще жива и даже понемногу растет", - уверен бизнесмен.

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При этом, по словам Поперешнюка, логично было бы упрощать условия и снижать налоги для компаний на обычной системе.

"Но у чиновника другая логика. Коррупционная привлекательность и потенциальный теневой доход увеличиваются, когда бизнесу сложно и трудно. Вероятно, именно поэтому, вместо либерализации, которую они нам обещали, имеем ухудшение условий для предпринимательства", - резюмирует он.