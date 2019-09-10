 Новая власть объявила войну бизнесу, в которой ФЛП - "особенно враждебная каста", - сооснователь "Новой Почты" Поперешнюк

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал сооснователь компании Владимир Поперешнюк.
"С первых дней назначения новая власть пошла в наступление на бизнес. Законопроекты 1053, 1073 возвращают так называемую "пятикратку" (5-кратный штраф за нарушение кассовой дисциплины. - Ред.), которую ранее отменил президент, внедряют систему клеветы покупателя на предпринимателя, расширяют применение регистраторов (РРО) и вводят другие инициативы по "закручиванию гаек" бизнесу, включая повышение налога для ІТ", - отмечает он.
При этом Поперешнюк подчеркивает, что больше всего от данных инициатив власти могут пострадать физлица-предприниматели.
"Стало понятно, что мы, предприниматели, - враги, а особая вражеская каста для них - это ФЛП... Когда одни должны платить много, а другие имеют возможность платить меньше, это может показаться несправедливым. Но вместе с тем ФЛП играют ключевую роль в развитии экономики. Именно благодаря им наша экономика еще жива и даже понемногу растет", - уверен бизнесмен.
При этом, по словам Поперешнюка, логично было бы упрощать условия и снижать налоги для компаний на обычной системе.
"Но у чиновника другая логика. Коррупционная привлекательность и потенциальный теневой доход увеличиваются, когда бизнесу сложно и трудно. Вероятно, именно поэтому, вместо либерализации, которую они нам обещали, имеем ухудшение условий для предпринимательства", - резюмирует он.
2. Право выдачи продавцом/кассиром электронного чека вместо бумажного (без учета желания покупателя) ущемляет права покупателя.
3. Предложенный механизм не обеспечивает возможность проверки валидности чека, сформированного в режиме офф-лайн.
Список можно продолжать...
Так что, малый бизнес в Украине будет постепенно раздавлен, методами законодательными (как рассказано в статье), а также банальным демпингом.
Я тебе скажу, что местный судья и местный прокурор в сто раз хуже любых рептилоидов, потому что им дочку женить надо, сына отправить на учебу в Лондон, в продажу вышла новая модель мерседеса, надо купить чтоб похвастаться перед посонами, жену на день рождения свозить в Париж на шопинг ну и так далее.
А кто за это все платит? Правильно, тот кто имеет неосторожность вести здесь бизнес. Поэтому к нам и не идут "проклятые глобалисты" делать бизнес и создавать рабочие места, а народ массово валит на заработки в Польшу.
Вы не с Лахты, часом ? Очень похоже на их манеру "общения".
печалька
Ваще уху евшие предприниматели должны начать отвечать и жестко за любой причененый вред потребителю, ЛЮБОЙ....и огромные компенсации как в штатах.....это должно научить идиотов правильно расставлять приоритеты, а если падаль не в состоянии делать цивилизованный бизнес, нах с пляжа, в Украине полно тех кто займет их место!
Страдать будет средний и мелкий бизнес