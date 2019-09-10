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 Политика Украины
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Все про:интервью (130) Сенцов (1020)

 "Я прошу прощения заранее об отказах, их будет много", - Сенцов заявил, что не будет принимать приглашения на гламурные мероприятия

Олег Сенцов заявил, что он не публичный человек и не любит гламурные мероприятия, поэтому будет отвечать отказом на предложения об участии в подобных форматах.

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

"Я прошу прощения заранее об отказах, их будет много", - сказал он, отметив, что он не будет отказываться от информационных интервью, и открыт для них.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают, - Сенцов

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Источник: https://censor.net.ua/n3147488
 
 
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Та ну, 5 лет жизни коту под хвост, когда наверстывать упущенное, если не сейчас? Пока молодой еще
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для долівки це мабуть і є життя - тусувати із гламурними шльондрами.
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ну жена с ним развелась... ему теперь сам Бог велел!!!
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Логика петиков: надо продать себя подороже. Если же человек этого не хочет, значит он какой-то не такой, да?
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может он таким способом как раз цену себе и набивает?
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Все, сегодня весь цензор будет забит Сенцовым. Все выступление по цитатам на новостную ленту
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