EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины, За рубежом
  1097  4
Все про:США (15313) отопительный сезон (244) Транзит газа (76)

 США направили в Украину экспертов Минэнергетики, которые помогут решить проблему перебоев в энергоснабжении со стороны РФ

Министерство энергетики США направляет в Украину экспертную делегацию, которая поможет в разработке "Зимнего плана действий" для решения критических потребностей во время зимнего сезона 2019-2020 годов.

Об этом на своей странице в сети Facebook сообщает посольство США в Украине, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что делегация будет направлена "в знак приверженности энергетической безопасности Украины и по просьбе Администрации президента Зеленского".

"Эта команда будет способствовать обеспечению Администрации Зеленского и властей Украины необходимыми ресурсами для того, чтобы Украина больше не была уязвимой к угрозам от перебоев в энергоснабжении со стороны России. Делегация будет сотрудничать с экспертами Украины для оценки взаимозависимости в производстве, передаче и распределении энергии во всех секторах, а также создаст основу для совершенствования скоординированного реагирования на дефицит энергии", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зима будет сложной из-за низких запасов угля и споров с "Газпромом", - Герус

США направили в Украину экспертов Минэнергетики, которые помогут решить проблему перебоев в энергоснабжении со стороны РФ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147487
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да не будет никаких перебоев.....зебобики уже анонсировали встречу с газпромом.... до конца года они подпишут нужный ***** контракт....
 показать весь комментарий
 
 
Будет аудит как максимально безболезненно распилить трубу на металолом? США направили в Украину экспертов Минэнергетики, которые помогут решить проблему перебоев в энергоснабжении со стороны РФ - Цензор.НЕТ 200
 показать весь комментарий
 
Самые хреновые предсказатели из порохоботов - ничего не сбылось.
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх