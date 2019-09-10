 Проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают, - Сенцов. ВИДЕО

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.
Видео 5 канал
Он поблагодарил журналистов за освещение правды.
"Этот конфликт, назовем его так, по большей части информационный. И важно то, что вы делаете. Ведь проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают", - акцентировал Сенцов.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.
Сто пудов очередную Савченку двигают.
Если им круглосуточно семь дней в неделю рассказывают про кровавую хунту, про распятых мальчиках в трусиках, про плачущущю корову, соответственно отношение соответствующее. И это не проблема отдельной национальности. Для примера возьмем граждан Украины живущих в Лугандоне, так те абсолютно тоже самое повторяют что и сами расеяне, я скажу больше, их родственники и знакомые, живущие на украинской стороне, так же несут тот же бред, что те. кто живет на той стороне.
Олежка
Ты просто съезди, например, в Харьков.
Да посмотри
Сколько там лядей, которым нравится Путин, и которые завидуют ордловцам.
И таких пол УКраины
БОЛЬШАЯ. Пол.
Источник: https://censor.net.ua/n3147486