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 Политика Украины
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Все про:война (3585) Путин (25038) Сенцов (1020)

 Проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают, - Сенцов. ВИДЕО

По мнению Олега Сенцова конфликт между Украиной и Россией является "по большей части информационным".

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Видео 5 канал

Он поблагодарил журналистов за освещение правды.

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"Этот конфликт, назовем его так, по большей части информационный. И важно то, что вы делаете. Ведь проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают", - акцентировал Сенцов.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Источник: https://censor.net.ua/n3147486
 
   
 Топ комментарии
 
Сенцов еще офигеет когда выяснит что дофига "украинцев" зебилов считают что на них напал Порошенко и они очень устали от войны и хотят дружить с путиным.
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На взгляды катсапов влияет загадочная руская душа и лишняя хромосома, а также рускоговорящая челюсть и русскослышащее ухо. Их не изменить...
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Это да... Мродеры, торговля на крови, бронежилеты, роттердам!!!!
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На взгляды катсапов влияет загадочная руская душа и лишняя хромосома, а также рускоговорящая челюсть и русскослышащее ухо. Их не изменить...
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Ну якщо 6стий рік довбати мозок "американобандерівцями" то до частини населення можно і достукатись.
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долбать начали в 2004 (во время помаранчевой революции)
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На самом деле 350 лет назад, и особенно активно в 1994м., при Мешкове.
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Там з 1992 все почалося створенням Інституту стратегічних досліджень Росії на базі розвідки. Продовжилось законами про підтримкою книговидавництва з 1995 р. - полилася пропаганда потрібних ідей (ревізія історії). З 2002 прийняли нову військову доктрину з застосуванням ідеї інформаційних війн. А з 2004 ми вже відчули весь комплекс засобі "братської" інформаційної війни проти нашої країни.
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Сенцов еще офигеет когда выяснит что дофига "украинцев" зебилов считают что на них напал Порошенко и они очень устали от войны и хотят дружить с путиным.
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Это да... Мродеры, торговля на крови, бронежилеты, роттердам!!!!
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Торговля на крови при Зеле выросла в три раза. Что про это скажет зебилопоклонник?
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Что-то он слишком часто появляться стал.
Сто пудов очередную Савченку двигают.
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Съезди на паРашку посиди лет пять, и тебя выдвинут.
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Шото у вас радянська методичка відклеілась.
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норма для ваты - они понимают только силу
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Йозеф Геббельс сказал Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю свиней.
Если им круглосуточно семь дней в неделю рассказывают про кровавую хунту, про распятых мальчиках в трусиках, про плачущущю корову, соответственно отношение соответствующее. И это не проблема отдельной национальности. Для примера возьмем граждан Украины живущих в Лугандоне, так те абсолютно тоже самое повторяют что и сами расеяне, я скажу больше, их родственники и знакомые, живущие на украинской стороне, так же несут тот же бред, что те. кто живет на той стороне.
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Мне больше всего понравилось, когда путя собрал всех главных равинов россии, и рассказал им как он уважает Геббельса, и какой он великий человек был. А ведь с подачи Геббельса в прессе и в немецком обществе стали гнобить евреев, а потом и физически уничтожать. Представляю, как у всех эти рави пейсы пораскручивались от ужаса!)
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дивина,а мені Зе білятка розказували що то пєця здав крим та напав на мирний дамбас...
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Оспади, ***** кони двинет, и посмотрим, как кацапня заблеет.
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Олег, еще бОльшая проблема в том, что малороссы считают, что россияне их братья, Путин не нападал и в войне виноват Порошенко.
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Тепер цей почне мотаться в ордло і нахвалювать дамбаситів
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проблема в том,что начинается отбеливание окупанта рашиста и проблема в том,что Сенцова в застенка держал не народ российский ,который поддерживает куйла ,а рашистская оккупационнная власть ,которой руководит именно проблема Украины...кремлевское ла ла ла
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Ну наконец то вслух сказано то что стоило смело говорить даже до 2014 г! Путин верхушка айсберга, видимая часть страхолюдной кгб. А ведёт он себя перед народом так как народ в целом хотел бы. А какой политик делал бы иначе находясь у власти? Да нет примеров. Там врождённое желание величия при нищете и ничтожестве умноженое на патриотизм любой ценой. Мог бы и не печатать это---есть великолепная фраза и давняя и русская----*Мы все в гамне, но танки наши быстры!*.
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"Этот конфликт, назовем его так, по большей части информационный. И важно то, что вы делаете. Ведь проблема не в том, что Путин напал на Украину, а в том, что большинство россиян его поддерживают", - акцентировал Сенцов.

Олежка
Ты просто съезди, например, в Харьков.
Да посмотри
Сколько там лядей, которым нравится Путин, и которые завидуют ордловцам.
И таких пол УКраины
БОЛЬШАЯ. Пол.
Источник: https://censor.net.ua/n3147486
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