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 Политика Украины
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 Сенцов надеется на освобождение всех узников Кремля, в том числе россиян: "Я их не разделяю"

Олег Сенцов выразил надежду на освобождение всех узников Кремля, в том числе россиян.

Об этом он сказал на первой после освобождения пресс-конференции, передает корреспондент Цензор.НЕТ.

Он поблагодарил всех, кто помог его освобождению.

"Я не хочу выделять кого-то, это огромное количество людей в разных странах", - заявил Сенцов.

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"Следующее мое слово - о тех, кто ещё находится в плену на Донбассе, и в России. В том числе россияне, которые борются за свою, и за нашу свободу. Например, Константин Котов, о котором я узнал только недавно. Я их не разделяю", - добавил он.

"Я сделаю все от меня зависящее, чтобы освободить всех заключенных", - акцентировал он.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Напомним, украинского режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко задержали в Крыму 10 мая 2014 года. Их обвинили в подготовке терактов, Кольченко приговорили к 10 годам лишения свободы, а Сенцова - к 20.

Источник: https://censor.net.ua/n3147484
 
 
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Хороший россиянин - мертвый россиянин!!! І це істина
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И за "небутербродов" переживает?
Олег, нахрен они Вам сдались?
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Ну они хотябы будку шатают в рашке, все же лучше чем ничего
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Совершенно верно. Любое инакомыслие, сопротивление в мордоре стоит очень дорого. И одно дело сидеть на диване и рассуждать на Цензоре, а другое - быть инакомыслящим в мордоре, сопротивляться и бороться.
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