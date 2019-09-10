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Материалы по теме: Украинские заложники в РФ
Сенцов и Кольченко анонсировали первую после освобождения пресс-конференцию
Итоговая пресс-конференция президента. ВИДЕО
Никакие наши старания не тщетны, я никогда не сдаюсь, - Сенцов ответил Кольченко
"Империи не вечны, тирана уронят", - Кольченко написал письмо Сенцову
Европейский суд по правам человека вернул приоритет делам Сенцова и Кольченко, - адвокат
+15
Что взять с дуры с сссром в голове.
+5
Олег, главное не лезь в политику. Это грязное дело. Стать банальным кнопкодавом от слуги народа это не для такого великого человека как ты!!!
+5
Тобто Олег Сенцов за Зе. На цьому все.
Пусть всегда буду я! (с). 😂
2. Сядь в тюрячку
3. Жри кашу, которая в основном жир и углеводы
4. Мало двигайся
5. Снова посмотри свой вес и перестань пороть хрень