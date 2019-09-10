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 Политика Украины, Общество
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Материалы по теме:
Все про:Сенцов (1020) Кольченко (238)
 Топ комментарии
 
Олег, главное не лезь в политику. Это грязное дело. Стать банальным кнопкодавом от слуги народа это не для такого великого человека как ты!!!
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Тобто Олег Сенцов за Зе. На цьому все.
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да кому она нужна,
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Олег, главное не лезь в политику. Это грязное дело. Стать банальным кнопкодавом от слуги народа это не для такого великого человека как ты!!!
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Пусть всегда будет Вовка!
Пусть всегда буду я! (с). 😂
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Тобто Олег Сенцов за Зе. На цьому все.
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а что, он должен был быть за свыню со свинярчуками?
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Свинарчук зараз за Зе. Не бути за Зе не означає бути за Свинарчуків. Тобі це відомо, зебіл?
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С каких пор Свинарчук стал за Зе? Если бы не Зе, то сидел бы Сенцов еще неизвестно сколько. Поэтому вполне понятно, что он благодарен за освобождение именно Зе, а не горячо любимому тобой Петеньке.
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Мдаа...нормальна людина , в перші дні ,поїхала б до родичей Колодяжного , на його могилу віддати шану .. Я думала, що він так збить , але...
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Він зовсім не орієнтується в політиці України зараз, через те що був у тюрмі. Це просто подяка тому президенту, хто його звільнив.
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А ты бы был против того, кто тебя освободил? Пресконференція Сенцова і Кольченка - Цензор.НЕТ 6825
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Это чувство благодарности.Как у любого порядочного человека.Я не думаю что он будет подмахивать во всем.А лишь в том , что на пользу Украине!УВЕРЕНА!
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Тільки вчора писала,що консерва фсб,як відразу і підтвердження.Друга гадя.
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він був відсутній у інфопросторі України, він не знає термінів, які використовувать для спідкування з усякими. Гадя просто залишилась у інфопросторі Мертвечука. що з цим буде, час покаже.
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Сказал, что будет продолжать борьбу, неужели снова возьмет бомбу и поедите взрывать здания в Крыму?
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Ну ты же тоже местный борец вроде, но на передовую почему-то не едешь.
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Крым? Кому он кроме татар нужен? Разве Путину с его пукалками..А живут там,В ОСНОВНОМ, сепары...Или те , кому бросать свое жаль...И деваться некуда.Кацапы там жуть противные.И взорвать вашего крымского сифилитика не мешало бы , если у вас не хватаем ума самим его убрать
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Олег наверное отдохнет и поедет в Крым к родителям и родне.
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Похоже Сенцов забирал пайку у Кольченко.
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Ребята, ну что вы несете? Имейте совесть болтать что попало!
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і ось це поторочча кольченко - політічєскій узнік???
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срана двіжеца в направлєнії, протівоположной правільной
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Не понял, а почему в сми всегда отрицалось, что они каким-то образом все-таки причастны к тому, что им предъявляли? Они же не отрицают этого и считают, что это было допустимо на тот момент, это было формой сопротивления.
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високій процент - ето нє довєрійє, а крєдіт довєрія
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Шото они откормленные какие то для узников Пресконференція Сенцова і Кольченка - Цензор.НЕТ 427
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1. Стань на веса и запиши свой вес
2. Сядь в тюрячку
3. Жри кашу, которая в основном жир и углеводы
4. Мало двигайся
5. Снова посмотри свой вес и перестань пороть хрень
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Гадя конкретно заочно подставила всех узников кремля, поэтому есть некие предубеждения и по поводу всех вернувшихся. С выводами спешить не буду. Продолжаю наблюдение. 🧐
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