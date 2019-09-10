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+10
Что взять с дуры с сссром в голове.
+4
Олег, главное не лезь в политику. Это грязное дело. Стать банальным кнопкодавом от слуги народа это не для такого великого человека как ты!!!
+4
Тобто Олег Сенцов за Зе. На цьому все.
Пусть всегда буду я! (с). 😂