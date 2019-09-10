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 Политика Украины
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 Организатором покушения на меня, Осмаева и убийства Окуевой является личный палач Кадырова Кемаль, - Мосийчук

Организатором покушения на бывшего депутата Верховной Рады от Радикальной партии Игоря Мосийчука, во время которого погибли его охранник и случайный прохожий, является приближенный лидера Чечни Рамзана Кадырова Руслан Кемаль.

Об этом Мосийчук 9 сентября написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Организатором покушения на меня осенью 2017 г. во время которого погиб мой охранник Руслан и случайный прохожий, были ранены еще три человека является - Руслан Кемаль! Он является организатором убийства моей помощницы, Героя АТО Амины Окуевой и покушения на жизнь ее мужа Адама Осмаева. Именно тот Руслан Кемаль который 22 мая 2013 г. в Турции убил почетного консула Чеченской республики Ичкерия в Турции, гражданина этой страны Медета Онлу.Это личный палач Рамзана Кадырова. Мне фамилия этого подонка была известна около полугода назад. В целях тайны следствия я молчал, но уже сейчас могу говорить... Следствию известна и фамилия заказчика. Есть все доказательства по этой известной в РФ персоне. Следствие продолжается", - рассказал Мосийчук.

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Напомним, вечером, 25 октября 2017 года, в Киеве, на выходе из офиса телеканала "Эспресо" в результате взрыва был ранен нардеп Игорь Мосийчук ("Радикальная партия"). В момент взрыва рядом с депутатом присутствовал охранник и политолог Виталий Бала. Позже стало известно, что охранник скончался в больнице. Также погиб случайный прохожий, бывший сотрудник МВД Михаил Мормель.

По факту взрыва в Соломенском районе Киева правоохранители открыли уголовное производство по статье "теракт". 26 октября Мосийчука успешно прооперировали. Он заявил, что "заказчики покушения сидят в Москве, а исполнители - киевские".

Вечером 1 июня 2017 года в Киеве произошло покушение на Адама Осмаева и Амину Окуеву - чеченских добровольцев, участников АТО. Покушавшийся на убийство, представившийся французским журналистом и имевший документы гражданина Украины на имя Александра Дакара, несколько раз выстрелил в Осмаева, находясь в его автомобиле в Подольском районе Киева. В свою очередь, жена Осмаева Амина Окуева, которая воевала на Донбассе в рядах ВСУ, выстрелила в нападавшего и ранила его.

30 октября 2017 года на переезде возле населенного пункта Глеваха Киевской области автомобиль, в котором находились Амина Окуева и Адам Осмаев, был расстрелян из засады диверсантами. Окуева погибла, Осмаев получил ранения.

Организатором покушения на меня, Осмаева и убийства Окуевой является личный палач Кадырова Кемаль, - Мосийчук 01

Источник: https://censor.net.ua/n3147481
 
 
 Топ комментарии
 
Весна пройшла, посадки закінчилися....
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давно эту моську пора посадить,вспомните, как озвучивал тарифы на услуги
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Только суду. Самому "неподкупному" и "справедливому" суду Украины.
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Весна пройшла, посадки закінчилися....
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давно эту моську пора посадить,вспомните, как озвучивал тарифы на услуги
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да кому ты вошь нужна? кадыров в твою сторону и не плюнет, просто ты гнида, взял деньги и не сделал, вот тебя и приговорили
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Кадыров никогда ничего гн слышал об этой зеленой вонючке.
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Это т**е горный ко..зо..** кака.дыркин лично прокукарекал?
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я кавнешна, дико извиняюсь, но, на всеж сайтах уже проо импичмент зельцмана, даже на кацапскиж.
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Це про вибух гранати у під'їзді сусіднього будинку, де бетон досі покоцаний?
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Ні, це коли був замах на полковника силовика, а цей антипеффик, виходив з чергового вечірнього телегамношоу, і попав під роздачу.
А полковника вбили.
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