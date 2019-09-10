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 Политика Украины
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Все про:ВР (23575) законопроект (2130) импичмент (358) Герасимов (218)

 Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов

Нардеп от партии "Европейская солидарность" Артур Герасимов заявил, что законопроект об импичменте был принят с нарушениями законодательства Украины.

Как сообщает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом Герасимов сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента.

"Только что, в нарушение, причем прямое, сознательное, (мы об этом предупредили) грубое нарушение законодательства Украины, голосуется закон. Это ведет к двум последствиям. Первое - это убийство парламентаризма, второе следствие, возможно, это и был замысел, это чтобы процедуры импичмента не было... Потому что такой способ принятия законов - это прямой путь к отмене этого закона. И если это и есть задумка тех, кто его подает, попиариться и после того отменить законы и сохранить неприкосновенность, и сохранить возможность того, чтобы президента никто и никогда не мог снять, тогда понятна эта задумка", - заявил Герасимов.

Он также отметил, что за законопроект во втором чтении можно было бы проголосовать без нарушений, если бы это сделали за неделю.

"Что думает простой человек из деревни, которому, например, завтра придется защищаться в судах, или добиться правды в сельсовете? Вот как он себя должен чувствовать, когда парламент едет на красный свет? У нас что, возвращаются мигалки? Вот сегодня мы увидели конкретную езду на красный (со скоростью. - Ред.) 120 без всякой причины, хотя есть четкая процедура: хотите быстро - без вопросов, есть сокращенная процедура принятия ко второму чтению этого законопроекта, и уже через неделю он может быть принят в целом без нарушений", - отметил Герасимов.

Герасимов добавил, что сейчас проводятся консультации между всеми фракциями, кроме "Слуги народа", после чего будет объявлено общее решение.

Напомним, сегодня Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. В начале нардепы 337 голосами приняли законопроект в первом чтении, затем несмотря на возражения и предупреждения представителей оппозиционных партий закон был принят в целом 245 голосами.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Слуга народа" при принятии закона об импичменте нарушила Регламент Рады, - Юрчишин. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/n3147480
 
   
 Топ комментарии
 
Убитый парламентаризм.....
Это фото ВР 7 июня 2019 тогда птекулёзников было много, но их нихера не было на работе,
вот это и есть убитый парламентаризм)))
Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1740
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Соевые стараются пакостить Украине. В надежде вернуть власть
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Зчем гресим утопил свою муму...
Я не пойму, я не пойму..... Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов - Цензор.НЕТ 3943
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Убитый парламентаризм.....
Это фото ВР 7 июня 2019 тогда птекулёзников было много, но их нихера не было на работе,
вот это и есть убитый парламентаризм)))
Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов - Цензор.НЕТ 1740
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Соевые стараются пакостить Украине. В надежде вернуть власть
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Не они пакостят по инерции, им ничего не остаётся. Они "ноль".
Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2824
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Потрындели два хмыря под vpn.Какое вам дело,мокши,что происходит в Украине?
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Щось не чув я лементу й репетування від петіних прихвостнів про порушення в прийнятті законів Радою попереднього скликання..
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А что скажете по сути закона? Или суть не важна? главное скорость принятия?
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Герасимов иди нахрен, какая разница сейчас или через неделю если для принятия нужно 226 голосов. Вот же любители все затягивать.
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Главное, чтобы зебилы сожрали, а регламент... Ах, оставьте, какая мелочь!
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Воистину у зебилов гавно в голове. Абы приняли. Отменят потом-да и пох, правда говноеды зелёные?
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Ты уже там? Плотно сидишь? Или то снимут то опять насадят? Голубчик.
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Я переделал мем, доберусь до компа- расшарю ) для зеговновсосов 73%х)
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Возможно нарушен регламент. Соглашусь, хотя заседение и не видел. Теперь по претензиям - не рассмотрели правки. Осмелюсь предположить, что если СН захочет, то ни одна правка принята не будет. Пройдя этот процесс ничто уже не помешает принять им закон в изначальном виде. Только время затянут и все. Но все же считаю, что если регламент нарушен, то нужно возвращать закон на повторное рассмотрение.
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ну вот набрали кнопкодавов которых нема и которых ЗЕ собирается наказывать лишая зарплаты... вот вам по факту ИМПЕРАТИВНЫЙ МАНДАТ, которого типа нет..но он есть по факту... вот вам ДИКТАТУРА де факту- которой нет....но она имеется во всей своей красе... даже у Путина нема такого как у ЗЕ...да да... вот вам 254 дебила продажно тупые, которых типа нет, но вы их избрали у Раду... маладца только впроос у меня к Зеленскому потом вешать как за горлянку... аль за палочку эммбонитовую, которой по роялю играем и все время носим с собой... как неотъемлемую часть организма?????? Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов - Цензор.НЕТ 7946😆🤞😢😎🤢
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По регламенту нужно было провести 15 сигнальных голосований в пустом зале, после чего "закнопкодавить"?
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По сути - подавляющее большинство законов, принятых Радой предыдущего созыва, при желании можно оспорить с той же формулировкой - "нарушение регламента".
Но тогда Герасимов молчал...
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Тогда нарушали регламент, сейчас уже беспардонно нарушают Конституцию.
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Та ничо, как в той песне - а в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо...
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То что Петя принимал законы без действующей коалиции, об этом порохоботы уже не помнят, это не нарушение регламента. Любой можно оспорить в КС.
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Какая связь между наличием действующей коалиции и принятием законов простым большинством в Раде?
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То, что принято без доказательств, может быть отвергнуто без доказательств
Эвклид
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ЧОГО,,? А ты по ходу СЛЕПОЙ? Хотя нет, 100 процентный ДОЛ,,,,,,,,,,, Б. Так, не ко мне, до мамы, если есть папа, к нему тоже.
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редчайшая мерзкая мразь. хотя наверное я ошибаюсь: в свинозграи все редчайшие, поголовно.
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правильно, лучше совсем никаких законов не принимать)) ну, кроме нужных определённым персонам, которые их лоббируют. этим и занимались 28 лет.
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А, ну теперь понятно кто порохоботам методички пишет Артурка Герасим по прозвищу МУ МУ.....какдый его высер содержит глубочайший смысл бытия

Не дали ущербным неделю потратить на голосование за 5000 поправок к названию "Закон об импичменте ***********"....эта узурпация итить!
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Тепер понятно почему порохоботы не принимали нужны законы, боялиись констиуционного суда, который отменил закон о незаконном обогащении.
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Зеленки, от вас не услышишь ни слова о сути закона. Главное скорость принятия.
Швидка Настя рулит!
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Пять последних лет (а до этого, ещё 20) ВСЕ законы принимались в полупустой зРаде чужими картами и это никак не волновало эту сволочь ПЕСовскую.
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5 лет одни нарушения, ЗАЙДИТЬ В ЗАЛ, НЭ УСПИЛЫ, КОНТРОЛЬНЭ ГОЛОСОВАНИЕ. до сих пор снится ГУНДОВОСЬНЯ. Просто твари.Иначе их нельзя назвать.
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Зато сейчас ровно наоборот.
Не знаем, не читали, не обсуждали, не спорили.... но голосуем.
Наголосуют еще такого, что нарид потом за голову возмется.
Сечас идет проверка скорости и лояльности.
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Трошкы согласен, вот раньше да, ЗВЕЗДЕЛИ кому не лень, пена со рта летела и так не х....... я не на принимали. Эх, ТРОФИМ ТЫ ТРОФЫМ.
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До чего же тупое стадо баранов выбрали , просто кошмар . . Ничего не могут ,, даже законы принимать " по людски " и то ума не хватает . .
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Все прийнято по людськи і для людей, а "стадо баранів" від порошенкової "еліти" ніяк цього не зрозуміють. Вірно говорять, ніяк гальма не включать-інерція..
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Если - по людски , тогда почему с нарушением Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов - Цензор.НЕТ 6851 . ? Закон бы приняли в любом случае так как абcолютное большинство за него проголосовало в первом чтении ,, осталось лишь довести до ума о втором , и тут слуги плюют на всё и принимают без " шлифовки " . Куда бл.. спешите Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов - Цензор.НЕТ 2346 ,, в этом законе нет сейчас крайней необходимости . Можно было принять его в любое время , без спешки , обсудив его досконально , убрав все спорные моменты . Так нет же , шлюгам нужна скорость , ради пиара , шоб зе-выборець смотрел и думал - оце так крути хлопакы , не дарма я их выбрав .!! А яки розумни ,, аж жах ..!! Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов - Цензор.НЕТ 4572 .
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А цэ як по людски, НЭ успилы, Вси нэ зайшлы, Контрольне голосовання, ще раз ставлю на голосування. ДО 17 РАЗ. Во УМНЯГИ БЫЛИ.
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Нет в Украине деревень, они только на расии.
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Если этот закон есть "убийство парламентаризма" (слова этого хмыря), то как же можно сознательно позволить, чтобы "такой способ принятия законов - это прямой путь к отмене этого закона" (слова этого хмыря). Идиот он.
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Порохоботы знают как принимать законы....

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Классический парламентаризм при пети и убить такой не жалко.
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Мдааааа, з такими темпами далеко зелебенські підуть, аж в ростов!!!
Ну і чим ви зелебенські відрізняєтесь від "паперєдніков"????!!!!
" Хай рухне Світ, але за Законом" - не пам'ятаю хто сказав!
Порушення розпочинаються із коми!
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Одна из самых важных обязанностей депутатов - это помощь в создании и изменении законов Британии. Законопроект должен быть одобрен, как правило, обеими палатами парламента. Часто этот процесс занимает месяцы или даже годы.


После избрания нового правительства, королева выступает в парламенте с речью, в которой содержится список законопроектов или законодательных предложений. Некоторые уже обсуждались в парламентских комиссиях, другим же еще предстоит обсуждение.
Рассмотрение большинства законопроектов начинается в палате общин.
Первое чтение - простая формальность. Во время второго чтения депутаты обсуждают главные принципы.
Депутаты могут предлагать свои законопроекты в виде индивидуальных инициатив.
Все законопроекты, проходящие второе чтение, рассматриваются в парламентском комитете, в составе которого по меньшей мере 16 депутатов.
Они постатейно рассматривают закон и могут вносить в него поправки.
Они также могут вызывать специалистов, и часто до возвращения в палату общин законопроект проходит несколько слушаний в комитете.
На стадии представления в законопроект могут быть внесены новые поправки. Может случиться так, что часть законопроекта может не пройти голосование, когда депутаты делятся на два лагеря: голосующие "за" (Aye) и "против" (No). После этого закон направляется на третье чтение, во время которого часто бывает так, что после коротких дебатов законопроект направляется в палату лордов.
Законопроект проходит в палате лордов через такой же процесс. В обсуждении в комитете могут принимать участие все члены палаты. Большинство законопроектов должны быть одобрены палатой лордов, но порой палата общин использует полномочия, данные ей Законом о парламенте, чтобы принять закон.
Любые поправки в законопроект, внесенные палатой лордов, вновь направляются на рассмотрение в палату общин. Законопроект может несколько раз путешествовать из одной палаты в другую, пока не будет согласована окончательная версия, которая получает королевскую санкцию.
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Все петины подельники в Раде хотят всё делать с чувством, с толком, с расстановкой...
Им нужны годы, чтобы провести нужный Украине закон.
Зато они действовали очень быстро, буквально за ночь, когда нужно было протолкнуть нужный олигархам закон.
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нужный? не мели ерундой. только что проголосован Закон который даёт зебуину право договориться где-то по-Днепру. и ничё ему за это не будет, потому что зебилы трускавецкие никогда не проголосуют за импичмент.
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вообще нет смысла в этом массовом кнопкодавстве. "принимается" то, что работать никогда не будет. ни для Страны, ни для граждан от этого бумагомарака совершенно никакой пользы. один популизм.
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Парламент Франции. Законодательный процесс
Принятие обыкновенных законов проходит несколько стадий.
Бюро передает законодательное предложение депутата или законопроект правительства в постоянную или специальную комиссию.
После этого проект проходит три чтения: общую дискуссию, постатейное обсуждение, голосование в целом. Возможно четвертое и пятое чтения, если законопроект возвращается из другой палаты непринятым.
Поскольку проект передается в другую палату не после его окончательного принятия, а после первого или последующих чтений, возможно длительное его хождение из палаты в палату
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Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?
Мы ж не Франция какая, чтобы смуту поднимать
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Мабуть Петерасимов забув, що соєве кодло вбивало парламентаризм впродовж останніх 5 років
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Конгресс США не может похвастаться такой древней историей, как британский парламент. Тем не менее, он смог стать образцом подражания для многих стран мира. КАК РАБОТАЕТ ПАРЛАМЕНТ?
Федеральные законы принимаются большинством голосов - сначала в Палате представителей, а потом - в Сенате.
При этом обе палаты должны согласовать между собой точный текст закона.
Если между ними есть какие-то расхождения, то собирается специальный совет по их устранению.
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