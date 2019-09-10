 Законопроект об импичменте принят с грубыми нарушениями законодательства, это может привести к его отмене в КС, - Герасимов

Как сообщает кореспондент Цензор.НЕТ, об этом Герасимов сказал в комментарии журналистам в кулуарах парламента.
"Только что, в нарушение, причем прямое, сознательное, (мы об этом предупредили) грубое нарушение законодательства Украины, голосуется закон. Это ведет к двум последствиям. Первое - это убийство парламентаризма, второе следствие, возможно, это и был замысел, это чтобы процедуры импичмента не было... Потому что такой способ принятия законов - это прямой путь к отмене этого закона. И если это и есть задумка тех, кто его подает, попиариться и после того отменить законы и сохранить неприкосновенность, и сохранить возможность того, чтобы президента никто и никогда не мог снять, тогда понятна эта задумка", - заявил Герасимов.
Он также отметил, что за законопроект во втором чтении можно было бы проголосовать без нарушений, если бы это сделали за неделю.
"Что думает простой человек из деревни, которому, например, завтра придется защищаться в судах, или добиться правды в сельсовете? Вот как он себя должен чувствовать, когда парламент едет на красный свет? У нас что, возвращаются мигалки? Вот сегодня мы увидели конкретную езду на красный (со скоростью. - Ред.) 120 без всякой причины, хотя есть четкая процедура: хотите быстро - без вопросов, есть сокращенная процедура принятия ко второму чтению этого законопроекта, и уже через неделю он может быть принят в целом без нарушений", - отметил Герасимов.
Герасимов добавил, что сейчас проводятся консультации между всеми фракциями, кроме "Слуги народа", после чего будет объявлено общее решение.
Напомним, сегодня Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. В начале нардепы 337 голосами приняли законопроект в первом чтении, затем несмотря на возражения и предупреждения представителей оппозиционных партий закон был принят в целом 245 голосами.
Я не пойму, я не пойму.....
Это фото ВР 7 июня 2019 тогда птекулёзников было много, но их нихера не было на работе,
вот это и есть убитый парламентаризм)))
Но тогда Герасимов молчал...
Эвклид
Не дали ущербным неделю потратить на голосование за 5000 поправок к названию "Закон об импичменте ***********"....эта узурпация итить!
Швидка Настя рулит!
Не знаем, не читали, не обсуждали, не спорили.... но голосуем.
Наголосуют еще такого, что нарид потом за голову возмется.
Сечас идет проверка скорости и лояльности.
Ну і чим ви зелебенські відрізняєтесь від "паперєдніков"????!!!!
" Хай рухне Світ, але за Законом" - не пам'ятаю хто сказав!
Порушення розпочинаються із коми!
После избрания нового правительства, королева выступает в парламенте с речью, в которой содержится список законопроектов или законодательных предложений. Некоторые уже обсуждались в парламентских комиссиях, другим же еще предстоит обсуждение.
Рассмотрение большинства законопроектов начинается в палате общин.
Первое чтение - простая формальность. Во время второго чтения депутаты обсуждают главные принципы.
Депутаты могут предлагать свои законопроекты в виде индивидуальных инициатив.
Все законопроекты, проходящие второе чтение, рассматриваются в парламентском комитете, в составе которого по меньшей мере 16 депутатов.
Они постатейно рассматривают закон и могут вносить в него поправки.
Они также могут вызывать специалистов, и часто до возвращения в палату общин законопроект проходит несколько слушаний в комитете.
На стадии представления в законопроект могут быть внесены новые поправки. Может случиться так, что часть законопроекта может не пройти голосование, когда депутаты делятся на два лагеря: голосующие "за" (Aye) и "против" (No). После этого закон направляется на третье чтение, во время которого часто бывает так, что после коротких дебатов законопроект направляется в палату лордов.
Законопроект проходит в палате лордов через такой же процесс. В обсуждении в комитете могут принимать участие все члены палаты. Большинство законопроектов должны быть одобрены палатой лордов, но порой палата общин использует полномочия, данные ей Законом о парламенте, чтобы принять закон.
Любые поправки в законопроект, внесенные палатой лордов, вновь направляются на рассмотрение в палату общин. Законопроект может несколько раз путешествовать из одной палаты в другую, пока не будет согласована окончательная версия, которая получает королевскую санкцию.
Им нужны годы, чтобы провести нужный Украине закон.
Зато они действовали очень быстро, буквально за ночь, когда нужно было протолкнуть нужный олигархам закон.
Принятие обыкновенных законов проходит несколько стадий.
Бюро передает законодательное предложение депутата или законопроект правительства в постоянную или специальную комиссию.
После этого проект проходит три чтения: общую дискуссию, постатейное обсуждение, голосование в целом. Возможно четвертое и пятое чтения, если законопроект возвращается из другой палаты непринятым.
Поскольку проект передается в другую палату не после его окончательного принятия, а после первого или последующих чтений, возможно длительное его хождение из палаты в палату
Мы ж не Франция какая, чтобы смуту поднимать
Федеральные законы принимаются большинством голосов - сначала в Палате представителей, а потом - в Сенате.
При этом обе палаты должны согласовать между собой точный текст закона.
Если между ними есть какие-то расхождения, то собирается специальный совет по их устранению.