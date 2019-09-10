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 Политика Украины, Общество
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Все про:Билозерская (25) Ярош (283) Карпюк (166)

 Карпюк признал, что Ярош и Наливайченко не причастны к его похищению. Он заплатил пытками и 5,5 годами заключения за свою ошибку, - Билозерская

Освобожденный из российского заключения Николай Карпюк показал свое мужество, публично заявив, что кроме него никто не виноват в том, что он на пять лет оказался в заключении на территории страны-агрессора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написала военнослужащая Елена Билозерская. Приводим ее текст полностью.

"Все, Николай Карпюк расставил все точки над "и". Заявил публично, что Дмитрий Ярош и Валентин Наливайченко не причастны к его похищению. Честно сказал, надо быть мужественным и искренним человеком, чтобы так сказать: "Это была моя собственная глупость. Я не представлял, насколько в России распространено беззаконие".

Именно так. Каждый человек оценивает незнакомое по аналогии со знакомым. Например, уровень беззакония в России - по нашей украинской "лайт-версии". Реальность переговоров заместителя председателя Правого сектора Николая Карпюка с президентом РФ Владимиром Путиным (или даже с кем-то из его ближайшего окружения) - как с украинскими президентами, с которыми политики и общественные активисты встречались довольно часто, и в этом не было ничего удивительного.

Из-за вышеупомянутой особенности восприятия, очевидно, Николай и сделал свою ошибку, за которую заплатил пытками и 5,5 годами заключения. Страшная цена. Что ж, пусть приходит, набирается сил, разбирается во всем, что пропустил за эти годы, и подключается к борьбе.

А секте ненавистников Яроша и всем любителям болтать языками, убивая чужую репутацию, которых я столько лет успокаивала: "Подождите, пока вернется Карпюк и сам все расскажет, кто его туда посылал или не посылал", наконец могу с хрестоматийным удовольствием сказать: "А я говорила!"", - написала она.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Били током и не давали спать: освобожденный Карпюк рассказал о пытках во время заключения. ВИДЕО

Отметим, ранее Белозерская заявила, что освобожденному из кремлевского плена Николаю Карпюку придется рассказать о том, что стало причиной его приезда в Россию, собственное решение приехать на переговоры или приказ бывшего лидера "Правого сектора" Дмитрия Яроша.

Напомним, в мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка к 20 и 22,5 годам заключения соответственно в колонии строгого режима за якобы участие в банде, убийство и покушение на убийство российских военнослужащих. Согласно версии российского следствия, Клых и Карпюк во время первой чеченской войны создавали в Украине группы для участия в боях против российских войск за независимую Чечню. Министерство юстиции Украины неоднократно направляло в России запросы о передаче Карпюка и Клыха.

Во время "следствия" к украинцам для выбивания показаний применяли пытки, которые, по словам правозащитников, повлияли на психическое здоровье Клыха.

Правозащитный центр "Мемориал" в России признал Клыха и Карпюка политзаключенными. Международная правозащитная организация Amnesty International заявила, что осужденные в России Карпюк и Клых стали жертвами "пародии на правосудие".

В апреле 2018 года апелляционная инстанция Свердловского областного суда определила взыскать с политзаключенных украинцев Станислава Клыха и Николая Карпюка 1 миллион рублей моральной компенсации за "убийство" российского солдата в первой чеченской войне.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Источник: https://censor.net.ua/n3147478
 
   
 Топ комментарии
 
Карпюк сильная личность, и Человек с большой буквы. Может он вдохнет хоть немного смысла и энергии в инфантильное , униженное и разобщенное национальное движение?
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Це він на днях заявив, що Рабінович - майданівець?
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Ответственное заявление, но боюсь он не всё договаривает
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Карпюк сильная личность, и Человек с большой буквы. Может он вдохнет хоть немного смысла и энергии в инфантильное , униженное и разобщенное национальное движение?
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Це він на днях заявив, що Рабінович - майданівець?
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Про майдан не слышал, хотя там и Рабинович мог отираться. Слышал, что встречался с ним в тюрьме, когда тот приезжал, и что у него к нему нормальное отношение, ну и ладно.
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Рабинович вполне мог быть майдановцем. Дело в том что он политик. И как политика его интересует только одно - власть. Соответственно ему все равно каких избирателей окучивать - патриотов с Запада или ватников с Востока. Так что во время Майдана он вполне мог носить вышиванку и говорить правильные вещи. А потом понял, что окучивать ватников таки выгоднее, снял вышиванку и нацепил георгиевскую ленточку. А Карпюк, который все эти годы просидел в тюрячке, помнит Рабиновича исключительно как майдановца.
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да, рабинович Карпюк визнав, що Ярош і Наливайченко не причетні до його викрадення. Він заплатив тортурами і 5,5 року ув'язнення за свою помилку, - Білозерська - Цензор.НЕТ 9948 столько сделал для майдана, а мертвечук бензин по бутылкам разливал.
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Вопрос только в том, является ли психически здоровым человек который поехал в Брянск "на переговоры с окружением Путина"? Ему знакомый, "который продавал товары в Москве", по телефону сказал что Путин хочет узнать его мнение.
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Его прямо там на границе и сцапали. Он же был на тот момент заместителем Яроша.
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