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Все про:земля (1512) опрос (1737) социология (414)

 50,4% украинцев поддерживают право на продажу земли, - опрос. ИНФОГРАФИКА

Половина населения Украины считает, что человек должен иметь право на свободную продажу своей земли.

Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, информирует Цензор.НЕТ.

Не поддерживают права на продажу земли 28% украинцев (и 33% владельцев земли). Еще 21% украинцев не имеют собственного мнения по этому поводу.

Среди жителей города поддерживают право собственников земли на ее продажу 51% (против - 27%). Среди жителей сел - соответственно, 46% и 35%. Регионально больше поддерживают право владельца на продажу земли в Западном регионе ( "за" - 62%, "против" - 14%), меньше всего - на Донбассе ( "за" - 44%, "против" - 43%).

Треть граждан Украины (33%) убеждены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи, в то же время только 8% считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений.

Среди владельцев земельных паев подавляющее большинство - 51% опрошенных - сдают такую землю в аренду (40% сдают в аренду официально, а 11% - неофициально, а не оформив соответствующие документы).

В случае снятия моратория 48% владельцев земли ответили, что они никаких действий предпринимать не будут, только 7% собираются продать землю или часть земли, а 4% - наоборот, докупить еще земли.

Опрос провели с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Право владения украинской землей должны иметь исключительно граждане Украины, - Турчинов

50,4% украинцев поддерживают право на продажу земли, - опрос 01
50,4% украинцев поддерживают право на продажу земли, - опрос 02

Источник: https://censor.net.ua/n3147477
 
 
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Кого мнение тех украинцев когда интересовало?! Агрохолдинги против!!!
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Ну шото маловато нужно чтобы все 124 процента были за думаю что за пару месяцев подтянут процент ещё
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А эти дебилы понимают что следует за словами свободная продажа земли? Уверен что среди опрошенных подавляющая часть выросших на асфальте городских жителей, которые думают что хлеб растёт на дереве.
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большая часть населения имеют землю в горшочке и кактус или фикус, кто побогаче!
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Чому ти брешеш? Тобі відомо вартість землі у Кіровоградській області?
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Тебе убогий за поребриком не снизят, а нынешний тариф на газ 6,61 против 8,55, который был в апреле.
Еще анонсируют снижение на 1,2, хотя перед выборами Гройсман только о повышении еще на 34% рассказывал.
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Ну, слава труду.
Все уже заждались.
Китаю очень нужны украинские черноземные поля с ЗЕбилами - батраками.
Вы там счет устный выучите как-нибудь по-китайски, ЗЕбобики, чтобы удары отсчитывать, когда рачительный китайский хозяин будет бить ЗЕбилов бамбуковой палкой по пяткам за нерадивую работу. До десяти достаточно, больше ударов вы не выдержите, да и мозг слабый, ЗЕбильный, перенапрягать не стоит.
Китайцев-землевладельцев черноземов я полностью поддерживаю.
Даешь каждому китайскому фермеру по батраку-ЗЕбилу в одни руки, а в две руки - по два ЗЕбила!
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Земля в Украине(65%) должна равными долями передана украинским семьям в постоянное пользование без права продажи и украинцы могут свою землю через Зем банк передавать в аренду на 49 лет под присмотром государства,под эту землю можно отменить Пенсии украинцам,кроме служащих ( гос чиновников и приравненных), все остальные земельные реформы могут предлагаться евреями и советскими гражданами ,которые скучают по московскому стойлу.
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Да кто их там спрашивать будет? Картинки намалювали читайте
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Осталось провести опрос , сколько украинцев мечтают о баринах и крепостном праве .
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