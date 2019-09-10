Об этом свидетельствуют результаты опроса проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива, информирует Цензор.НЕТ.
Не поддерживают права на продажу земли 28% украинцев (и 33% владельцев земли). Еще 21% украинцев не имеют собственного мнения по этому поводу.
Среди жителей города поддерживают право собственников земли на ее продажу 51% (против - 27%). Среди жителей сел - соответственно, 46% и 35%. Регионально больше поддерживают право владельца на продажу земли в Западном регионе ( "за" - 62%, "против" - 14%), меньше всего - на Донбассе ( "за" - 44%, "против" - 43%).
Треть граждан Украины (33%) убеждены, что земля в принципе не может быть объектом купли-продажи, в то же время только 8% считают, что земля должна быть в свободной продаже, без каких-либо ограничений.
Среди владельцев земельных паев подавляющее большинство - 51% опрошенных - сдают такую землю в аренду (40% сдают в аренду официально, а 11% - неофициально, а не оформив соответствующие документы).
В случае снятия моратория 48% владельцев земли ответили, что они никаких действий предпринимать не будут, только 7% собираются продать землю или часть земли, а 4% - наоборот, докупить еще земли.
Опрос провели с 13 по 20 июня 2019 года во всех регионах Украины за исключением Автономной Республики Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2017 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.
Еще анонсируют снижение на 1,2, хотя перед выборами Гройсман только о повышении еще на 34% рассказывал.
Все уже заждались.
Китаю очень нужны украинские черноземные поля с ЗЕбилами - батраками.
Вы там счет устный выучите как-нибудь по-китайски, ЗЕбобики, чтобы удары отсчитывать, когда рачительный китайский хозяин будет бить ЗЕбилов бамбуковой палкой по пяткам за нерадивую работу. До десяти достаточно, больше ударов вы не выдержите, да и мозг слабый, ЗЕбильный, перенапрягать не стоит.
Китайцев-землевладельцев черноземов я полностью поддерживаю.
Даешь каждому китайскому фермеру по батраку-ЗЕбилу в одни руки, а в две руки - по два ЗЕбила!