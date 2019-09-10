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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22529) Харьков (4425) декоммунизация (455)

 Суд в Харькове признал противоправным решение о возврате проспекта Жукова (обновлено)

Харьковский окружной административный суд признал незаконным решение горсовета, на основании которого проспекту Григоренко вернули прежнее название - Жукова.

Решение суда в составе председательствующего Александра Титова от 5 сентября 2019 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ..

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области, принятого на 27 сессии 7 созыва 19 июня 2019 года №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции", - говорится в решении.

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Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня вынесения.

В свою очередь, в партии "Европейская солидарность", которая подала иск, отмечают: "Решение суда мотивировано тем, что Харьковский городской совет принял данное решение со значительными нарушениями процедуры. В частности, не было проведено его общественное обсуждение, предусмотренное законодательством. Также проект решения не был обнародован в соответствии с положениями закона "О доступе к публичной информации".

"Европейская Солидарность" в исковом заявлении отмечала, что кроме нарушения процедуры принятия, данное решение противоречит закону Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". Указанный закон запрещает присваивать объектам имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии, высших органах власти и управления СССР, УССР.

Георгий Жуков занимал руководящие должности в коммунистической партии, а именно должность члена президиума ЦК КПСС и должности в высших органах власти и управления СССР, в частности, должность Министра обороны СССР. Поэтому действующее законодательство Украины запрещает присваивать объектам права собственности и географическим объектам имя Жукова Г. К.

"Европейская Солидарность" отмечает необходимость соблюдения закона о декоммунизации, который был принят Верховной Радой восьмого созыва".

Суд в Харькове признал противоправным решение о возврате проспекта Жукова 01

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Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" на "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г. Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Напомним, 2 июня активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/n3147470
 
 
 Топ комментарии
 
живут знакомые в Харькове - им не пофиг. не хотят русского мир
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это не имеет никакого значения. я тоже говорю в основном по русски (70/30), но мне тоже не пофиг и русский мир не нужен, и имена оккупантов в названиях улиц
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При Порохе Гепа мог только заинутся о своём недовольтве переименованием Жукова в Григоренко. При Блазне ему ничего не мешало переименовать обратно. Но упоротым нет покоя...
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живут знакомые в Харькове - им не пофиг. не хотят русского мир
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Все просто - Харьків ватна столиця Украни !!
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Ватна столиця України була й залишається Даунєцк, саме тому там зараз "ДиРа", а у Харкові, так, багато "вати", проте перебільшувати не треба, бо саме харків"яне одними з перших почали воювати (в буквальному сенсі) з "ватою" в своєму місті, та вигадали всесвітньовідоме "путін *****", повалили найбільший пам"ятник чЛєніну в Україні, повалили погруддя кату Жукаву, та з 2014 р. воюють проти рашистів на сході...
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Сашко Білецький перший бій "аплоту" дав у Харкові...Хоча мразоти кацарилої, хохлів і сєпарської наволочі там через край.
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Чугуній, для початку дізнайся хто це такі хохли, потім вистовляй свій інтелект!
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это не имеет никакого значения. я тоже говорю в основном по русски (70/30), но мне тоже не пофиг и русский мир не нужен, и имена оккупантов в названиях улиц
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Да кацарылый.Х-ло вам мозг закодировал.
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Не правда! «И русский мужик, взявшись за топор, с отчаянным остервенением защищал свое рабство» - Ф.Энгельс! Не было у них мозгов отродясь! И кодировать нечего...
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абсолютно, абсолютно разные страны и менталитет. Ценности. Если ты не понимаешь, то скорее всего обычный ватник, смотрящий 24/7 мокшанский зомбоящик.
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Тут чуть иначе и проще. Гепуций великолепный игрок. Ему тот жуков сто лет нахер. Ему нужен совковый лохторат. Играя дешево перед этими---всегда обеспечен победой на выборах. Уже дети благодарят и показывают двумя пальцами победу в английским. И этот отказ в переименовании ему самое то---я мол всё сделал, но вот власть киевская сплошные биндеры! Иначе надо работать, тащить в тв инфу по затраченым средствам бюджета города и истинные проблемы огромного города и цены на их решение. Есть и жёсткий вариант---назначить губернатором Авакова. Тут свалка пойдёт сильная. Но врядли горожане выиграют от этого. Правда можно будет успеть вовремя Авакова переназначить в другое место пусть с повышением. А город выберет наконец достойного---есть там такие и давно---технари. Но в такую игру играют жёсткие люди---а эта власть скорее гламурна по сути. Белые перчатки не одевают гамно убирая!
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Так ,може, йог простіше прикопати десь на Салтовці чи Павловому полі, щоб не 3.14здів та й
мучатись не буде каліка...
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Сложная тема это. Тогда как мог народ допустить убийство Саши Белого? Он конечно работал по беспределу---но это называют угар от революции. Ведь наживы не было вчистую. Негодяев уничтожают всегда---только времени мало отводиться. На Гревской площади 200 лет назад кое кому зря башку срубали по скорым приговорам Конвента---да польза по сей день! Героем станет тогда негодяй---если в мирное время кокнуть. Тут идейно надо!
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не существует какого-то специфического "украинского мира". Украина - часть европейского культурного, мировоззренческого пространства. Долгое время была оккупирована Российской империей, затем совком, поэтому глубоко поселился вирус русского мира, который нужно долго и упорно искоренять. А русский мир заключается в имперском мышлении, в ненависти и нетерпимости ко всему чужому (для русского мира все вокруг враги - "черножопые", "хохлы", "пендосы", "чурки" и т.д., для каждого народа есть уничижительное прозвище и такое же отношение. Русский мир не способен к созиданию, не способен к развитию, только к деградации, уничтожению. Русский мир живет прошлым, а не будущим, русский мир ищет как кому-то навредит, а желательно всем навредить, сделать так, чтобы и другие жили так же плохо, как они.
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респект ув. Роману Максимюку за панорамное и глубоко системное определение человеконенавистнической сущности азиатско-фашистской Орды под кодовым наименованием "Руцкий мир".
Ваш текст напомнил мне случайный разговор в поезде Москва-Волгоград с руцко-совковым быдлом, ехавшим с Курильских островов:

этот тупой расист, чернорабочий самой низшей квалификации, работавший в строительной бригаде обрубщиком арматуры на металлорежущем японском станке 1920- гг, всегда называл японцев, самую высокоразвитую нацию мира с величайшей древнейшей культурой и с высочайшими достижениями в науке и технике, "косоглазые макаки"...
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Ну да. Или писать на Мерсах можем повторить в смысле на Берлин! А на полуторках не попробовать? Или на джингулях 011!
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Самые убеждённые рюцкие великодержавные "патриоты" разъезжают на немецких Мерседесах и на американских Крайслерах, а своих жён и дочек отправляют рожать в Майами и в Калифорнию, чтобы их великорюцкие отпрыски с рождения имели "пиндосовское" гражданство ненавистных США. )
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Укр. мир не убивает людей в чужих странах, не нападает на соседей, не аннексирует чужие территории, укр. мир не уничтожает целые народы стирая целые национальности превращая всех в рюське. Только в борще 20 ингредиентов, а в твоих щах вода, квашеная капуста и кислая заправка (рюське помои одним словом).
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Далеко не пофиг. А если твоим знакомым пофиг, то ты общаешься с ватниками.
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Была бы моя воля,я бы всех украинцев утопил в Днепре. - Для этого нужен был суд ???
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Жуков этого не говорил, хотя и был важным звеном тоталитарной властной системы. А суд нужен для всего. Всё должно быть по закону.
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Всё правильно: Украина - это европейская страна, в которой всё должно делаться по Закону.

Лично очень рад, что памятник красному карателю, кровавому упырю Жукову, который лично убивал крестьян в Тамбовской губернии в 1921 году, запрещён на основании законного судебного решения.
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Вот более точное. Жуков: "Нах..й вооружать этих хохлов? Чем больше в Днепре потопим, тем меньше придется в Сибирь ссылать!" https://urb-a.livejournal.com/4468603.html
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А ми повіримо, тому що це історично встановлені і підтверджені очевидцями факти. Зброї не видавали, форми теж, називали чорною піхотою . У Дніпрі втопили (450- 500) тисяч таких "піхотинців", царство їм небесне. Мій дядько у складі цієї чорної піхоти Київ визволив , з них залишився , заледве , кожний десятий. Стосовно цього є документи і в Україні, і в косорилії. Там, навіть, М. Міхалков фільм зняв про це " утамльонниє сонцем-2. Цітадєль"
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Історично встановлений факт - це кінозйомка чи аудіозапис, на яких Жуков промовляє ці слова, або пасаж у власноруч написаному Жуковим тексті. Ні першого, ні другого не існує в природі. З тим, що Жуков не жалкував бійців, незалежно від їхньої національності, ніхто не сперечається. Але істина є істина. І щодо дій, і щодо слів.
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ну да*-да-да-"И жуков этого не гАвАрил" и ИХТАМНЕТ..а ВЫДОКАЖИТЕ)))) Харэ срать под себя, лугандочик!!
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Бєня сказав Гєпє щось потужне, що той і прайд дозволив, і суд виніс таке неочікуване, але позитивне рішення!
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Це була перевірка на рішучість влади.
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Прочитав рішення суду. Жодного висновку щодо того, чи суперечить ім"я Жукова закону про декомунізацію. Самі посилання на порушення процедури
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84036329?fbclid=IwAR2p7p0YAg_P2e-0tnHaVFB9nRsBFJFR_WRsYnWTbqov6SSWCwKAK5cQtFw
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Ну так а чим це не "незаконність рішення"? робили як завжди і отримали як завжди.
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Якби визнали в принципі назву незаконною - це було б одне. А зараз можна ще раз пропіаритися з перейменуванням, вже згідно з процедурою, ще раз відмити гроші на заміні покажчиків...
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Обоссали колясочника? Это есть гуд!
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Гепа прогнулся быстро по итогам выборов, но сделал это чересчур явно; даже новый "новомалоросский" режим не решается столь открыто и оперативно действовать (они всё больше втихаря, за кулисами сливают интересы Украины в пользу бизнеса Бени).
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Для всех, кто не может жить без Жукова, в т.ч. Гепу и кодло его депутатов.... надо принудительно (в духе Жукова) пересилить на отдельную улицу на окраине и назвать её - "Бабы еще нарожают" !
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Крик о помощи.Город Чугуев и окрестности несколько веков -вотчина военных.Уже три недели горят полигоны под Чугуевом ,в том числе и торфяники.И никто ни пары з вуст.Весь район затянут едким дымом.Прошу максимальный репост.
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Да вы задолбали с этим жуковым -мясником , сколько людей положил и не только в ВОВ , есть закон про декомунизацию , все точка ,кто не согласен в ВР там качайте прова Суд у Харкові визнав протиправним рішення про повернення проспекту Жукова - Цензор.НЕТ 9958
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Справа в тому, що жучки не має в списку про декомунізацію бо голова інст.пам'яті красножопий хмирь, як таке взагалі буває?
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Стрелок который целился в мера Харькова оказался либо косоглазым либо подслеповатым ...
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Когда ты попадешь в перекрестие, то думаю он уже не промажет.
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От якби він ще признав,що гепа- гнида кацапська...
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Надто кричуще було "гальванізувати" пам'ять про одного з найбільших україновбивць в історії людства - тавро падає саме на харків'ян.
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На кожному проспекті Харкова треба встановити бюст Бандери та Шухевича гауптмана SS.
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Освобождение Харькова 1943 г., что отменяется??? Не та армия, не тот военноначальник освобождали Харьков ???
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