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 Политика Украины, Общество
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Все про:суд (22525) Харьков (4423) декоммунизация (455)

 Суд в Харькове признал противоправным решение о возврате проспекта Жукова

Харьковский окружной административный суд признал незаконным решение горсовета, на основании которого проспекту Григоренко вернули прежнее название - Жукова.

Решение суда в составе председательствующего Александра Титова от 5 сентября 2019 года обнародовано в Едином государственном реестре судебных решений, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Media Port.

"Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области, принятого на 27 сессии 7 созыва 19 июня 2019 года №1667/19 "О рассмотрении электронной петиции", - говорится в решении.

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Отмечается, что решение суда еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение 30 дней со дня вынесения.

Суд в Харькове признал противоправным решение о возврате проспекта Жукова 01

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Как сообщалось, 19 июня Харьковский городской совет поддержал решение о возвращении проспекту имени Жукова.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение "О переименовании ряда объектов топонимики г. Харькова" в рамках закона "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тотаталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики". Оно в частности, предусматривало переименовании станции метро "Маршала Жукова" на "Дворец спорта", а одноименного проспекта - в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов). 8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г. Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку "Все для перемоги", установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года. В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

Напомним, 2 июня активисты ряда партий и общественных организаций повалили бюст маршала СССР Георгия Жукова, стоявший неподалеку от Дворца спорта в Харькове.

Геннадий Кернес заявил, что городские власти Харькова восстановят памятник маршала СССР Жукова, который снесли протестующие.

Следователи полиции открыли два уголовных производства по факту событий на проспекте Петра Григоренко в Харькова, когда во время пикетирования съезда политической партии группа граждан снесла памятник и распылила слезоточивый газ в толпу.

Источник: https://censor.net.ua/n3147470
 
   
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Живут знакомые в Харькове, им как-то пофиг... Суд в Харькове признал противоправным решение о возврате проспекта Жукова - Цензор.НЕТ 5211
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живут знакомые в Харькове - им не пофиг. не хотят русского мир
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Да весь Харьков чистА пА русски гАварит Суд в Харькове признал противоправным решение о возврате проспекта Жукова - Цензор.НЕТ 5858
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Все просто - Харьків ватна столиця Украни !!
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Предлагаешь отдать пуйлу, или всех перестрелять? Мне ружжо и неприкосновенность дашь? Мне пофиг кого стрелять Суд у Харкові визнав протиправним рішення про повернення проспекту Жукова - Цензор.НЕТ 132
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Была бы моя воля,я бы всех украинцев утопил в Днепре. - Для этого нужен был суд ???
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Бєня сказав Гєпє щось потужне, що той і прайд дозволив, і суд виніс таке неочікуване, але позитивне рішення!
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Це була перевірка на рішучість влади.
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Прочитав рішення суду. Жодного висновку щодо того, чи суперечить ім"я Жукова закону про декомунізацію. Самі посилання на порушення процедури
http://reyestr.court.gov.ua/Review/84036329?fbclid=IwAR2p7p0YAg_P2e-0tnHaVFB9nRsBFJFR_WRsYnWTbqov6SSWCwKAK5cQtFw
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Ну так а чим це не "незаконність рішення"? робили як завжди і отримали як завжди.
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Гепа прогнулся быстро по итогам выборов, но сделал это чересчур явно; даже новый "новомалоросский" режим не решается столь открыто и оперативно действовать (они всё больше втихаря, за кулисами сливают интересы Украины в пользу бизнеса Бени).
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