 Если бы за крымских татар Запад вводил персональные санкции, Путин уже зашевелился бы, - Полозов

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы за крымских татар, удерживаемых там по по этим огромным срокам, запад бы накладывал санкции, персонально за Салиева, персонально за Мустафаева, персонально там за Мемедиминова и так далее, то сразу бы он отдал и сказал, не нужно нам этих санкций и так далее. Не давят, значит нет необходимости шевелиться, в этом главная проблема", - убежден Полозов.

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"Почему освободили моряков? Угроза санкций. Почему не освобождают остальных. Да нет угрозы санкций, поэтому и не печет", - добавил адвокат.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".