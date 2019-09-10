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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Путин (25038) санкции (7462) политзаключенные (1311) крымские татары (2163) Полозов (390)

 Если бы за крымских татар Запад вводил персональные санкции, Путин уже зашевелился бы, - Полозов

Триггером к освобождению Путиным украинских моряков и ряда других заложников стало недавнее решение трибунала в Гааге и угроза последствий его невыполнения. Нечто подобное необходимо и в случае с незаконно удерживаемыми Кремлем крымскими татарами.

Об этом сообщил адвокат Николай Полозов в эфире телеканала ATR, передает Цензор.НЕТ.

"Если бы за крымских татар, удерживаемых там по по этим огромным срокам, запад бы накладывал санкции, персонально за Салиева, персонально за Мустафаева, персонально там за Мемедиминова и так далее, то сразу бы он отдал и сказал, не нужно нам этих санкций и так далее. Не давят, значит нет необходимости шевелиться, в этом главная проблема", - убежден Полозов.

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"Почему освободили моряков? Угроза санкций. Почему не освобождают остальных. Да нет угрозы санкций, поэтому и не печет", - добавил адвокат.

Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/n3147464
 
   
 Топ комментарии
 
Запад, запад... Кстати Запад высказал позицию по незаконности выборов в Крыму, а наш МИД что то заявил, может я пропустил?
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а Захід це шо - добра хвея, чи хлопчик Помагай?
з Заходу треба це вичавлювати по краплинці важкою щоденною працею
так вам же ж, зебілам, "нових облич" захотілося!
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коби та єслі....а ще б Захід воював за нас..їсти в рот запихав, підгузники міняв...
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Запад, запад... Кстати Запад высказал позицию по незаконности выборов в Крыму, а наш МИД что то заявил, может я пропустил?
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Нашел, МИД призвал запад усилить санкции в связи с незаконными выборами в Крыму, ОфПреЗЕ молчит.
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Тобто головним чинником звільнення українських моряків була загроза санкцій?
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Естественно, и многолетнее мировое давление. Плюс джокер в виде Цемаха, когда вместо поднятия ставок Кремль услышал, пассс...
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Саме цікаво що це каже особа , яка типу адвокатом позиціонує себе. Напевно якась прихована реклама, не інакше Якби за кримських татар Захід вводив персональні санкції, Путін уже заворушився б, - Полозов - Цензор.НЕТ 7174
"Почему освободили моряков? Угроза санкций. Почему не освобождают остальных. Да нет угрозы санкций, поэтому и не печет", - добавил адвокат
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Та ні, якби країна жертва ввела повну блокаду країні агресору з націоналізацію бізнесу та посадками любителів лаптєй із далєка то війни вже не було б давно!
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Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру". Источник: https://censor.net.ua/n3147464
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Перший етап виконали, хоча ціна була неадекватною. Але ніякого кроку до миру не відбулося, бо ціль росії захопити усю Україну.
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Норд стрим 2 дружно всей Европой,Макронушка едет к самому пуйлу на 9 мая,какие санкции с этих импотентов, не смешите
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Запад уже за Боинг забыл, а татары ему тем более не нужны...
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Почему только за крымских татар?.за любого гражданина Украины.
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Ви праві, але зараз більшість арештів у Криму серед кримських татар.
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а Захід це шо - добра хвея, чи хлопчик Помагай?
з Заходу треба це вичавлювати по краплинці важкою щоденною працею
так вам же ж, зебілам, "нових облич" захотілося!
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коби та єслі....а ще б Захід воював за нас..їсти в рот запихав, підгузники міняв...
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та если бы запад хотел завалить своего ботоксного партнёра, то он сделал бы это давным давно. не санкционным тянунием ***** за ботокс, в надежде снова наладить с ним ґешефт, а быстрыми и гораздо действенными радикальными мерами.
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А вы только на Запад и надеетесь, сами и "палец о палец" ударить не хотите.
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кто-то слышал про протесты татар в Крыму?
получили российские паспорта и не отсвечивают...
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В Крыму протесты это не майдан где весь мир смотрит..там закопают и никто и слова не скажет.
Так что начинай ты протестовать.
А мы чуть позже подтянемся.
Куча дел.
За коммуналку надо заплатить..конец эпохи зубодиння ждем со дня на день.
Не до тебя сейчас.
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Западу некогда он северный поток 2 достраивает ! Бабло побеждает все !
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Если бы Украина ввела против Рашки хоть какие то санкции кроме как на шоколадные конхветы и признала что у нас с ********** война а не гибридная торговля то и Запад зашевелился бы и ***** зашевелился бы.
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Причем тут террористы? Они там появились только при СССР, до этого прятались по пустыням от целительным ********. Всеравно что за бомжей вписыватся
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