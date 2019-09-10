 Федерация работодателей Украины предлагает отозвать и доработать изменения в Налоговый кодекс

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации работодателей Украины.

В частности по мнению работодателей, пересмотра и доработки требуют положения законопроекта о:

1. Распространении ограничений на учет в расходах процентов по всем долговым обязательствам налогоплательщика, а не только по обязательствам, возникшим по операциям со связанными лицами-нерезидентами. Это приведет к увеличению фискальной нагрузки на субъектов хозяйствования, установление экономически неоправданных ограничений по любым займам от резидентов, нерезидентов, связанных и несвязанных лиц, дальнейшего уменьшения кредитования, а как следствие - замедление роста экономики.

2. Исключении предусмотренной п. 140.3. НКУ нормы, согласно которой "проценты, превышающие сумму ограничения, определенного пунктом 140.2 этой статьи, которые увеличили финансовый результат до налогообложения, уменьшают финансовый результат до налогообложения будущих отчетных налоговых периодов в сумме, уменьшенной ежегодно на 5 процентов от суммы процентов, которые остались неучтенными в уменьшение финансового результата до налогообложения, с учетом ограничений, установленных пунктом 140.2 этой статьи". Это приведет к невозможности учесть расходы по уплаченным процентам в будущих периодах, когда налогоплательщиков получать прибыль.

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3. Фактическом внедрении налогообложения курсовых разниц, возникающих у налогоплательщиков не по своей воле, а прежде всего вследствие валютно-курсовой политики государства. Это приведет к неоправданному повышению рисков ведения хозяйственной деятельности.

4. Увеличении штрафных санкций за нарушения, связанные с регистрацией налоговых накладных, а также за несвоевременную уплату согласованных налоговых обязательств. Указанные изменения не имеют экономического смысла и несут исключено фискально-карательное нагрузки.

5. Введении в налоговое законодательство правил налогообложения иностранных компаний, а именно определения и правила Контролируемой иностранной компании.

"Поэтому ФРУ обратилась к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой отозвать законопроект №1210 на доработку, к которому приложить специалистов Федерации, других объединений работодателей для устранения положений, которые могут нанести вред экономике", - говорится в сообщении.

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