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 Политика Украины, Экономика
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Все про:законопроект (2130) Налоговый кодекс (1271) Федерация работодателей (18)

 Федерация работодателей Украины предлагает отозвать и доработать изменения в Налоговый кодекс

Специалисты Федерации работодателей Украины проанализировав положения проекта Закона №1210 от 30.08.2019 г.. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно усовершенствования администрирования налогов, устранение технических и логических неувязок в налоговом законодательстве" и считают, что указанный законопроект в предложенной редакции несет риски ухудшения условий деятельности для субъектов хозяйствования и для экономики в целом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации работодателей Украины.

В частности по мнению работодателей, пересмотра и доработки требуют положения законопроекта о:

1. Распространении ограничений на учет в расходах процентов по всем долговым обязательствам налогоплательщика, а не только по обязательствам, возникшим по операциям со связанными лицами-нерезидентами. Это приведет к увеличению фискальной нагрузки на субъектов хозяйствования, установление экономически неоправданных ограничений по любым займам от резидентов, нерезидентов, связанных и несвязанных лиц, дальнейшего уменьшения кредитования, а как следствие - замедление роста экономики.

2. Исключении предусмотренной п. 140.3. НКУ нормы, согласно которой "проценты, превышающие сумму ограничения, определенного пунктом 140.2 этой статьи, которые увеличили финансовый результат до налогообложения, уменьшают финансовый результат до налогообложения будущих отчетных налоговых периодов в сумме, уменьшенной ежегодно на 5 процентов от суммы процентов, которые остались неучтенными в уменьшение финансового результата до налогообложения, с учетом ограничений, установленных пунктом 140.2 этой статьи". Это приведет к невозможности учесть расходы по уплаченным процентам в будущих периодах, когда налогоплательщиков получать прибыль.

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3. Фактическом внедрении налогообложения курсовых разниц, возникающих у налогоплательщиков не по своей воле, а прежде всего вследствие валютно-курсовой политики государства. Это приведет к неоправданному повышению рисков ведения хозяйственной деятельности.

4. Увеличении штрафных санкций за нарушения, связанные с регистрацией налоговых накладных, а также за несвоевременную уплату согласованных налоговых обязательств. Указанные изменения не имеют экономического смысла и несут исключено фискально-карательное нагрузки.

5. Введении в налоговое законодательство правил налогообложения иностранных компаний, а именно определения и правила Контролируемой иностранной компании.

"Поэтому ФРУ обратилась к Председателю Комитета Верховной Рады Украины по вопросам налоговой и таможенной политики Даниилу Гетманцеву с просьбой отозвать законопроект №1210 на доработку, к которому приложить специалистов Федерации, других объединений работодателей для устранения положений, которые могут нанести вред экономике", - говорится в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147463
 
 
 Топ комментарии
 
Федерация работодателей читай фирташ
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ФОП 6% - говорили они.

Прикольно ныл на днях совладелец "Нова пошта". Особенно на фоне того, что иной совладелец был на славноизвестной встрече-поддержке сопли с бизнесом, ну той, где те 6% и обсуждались.
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После визитов СБУ «АрселорМиттал Кривой Рог» передумал вкладывать прибыль в развитие производства, намеченное еще весной.
Теперь они выведут валюту из Украины путем выплаты дивидендов.

Инвесторы, вы еще идете в Украину?
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На сайте федерации написано "Федерація пропонує відкликати та доопрацювати зміни до Податкового кодексу", а если на их сайте, то это их заявление...
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Данило гетманцев- фискальная и канцелярская крыса. Федерация работодателей, к кому вы обращаетесь? Изменения в НК, штрафы увеличить, ФОП изничтожить, юриков к "ногтю". Вас никто не услышит. Потому что, у них другая программа.
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Федерация работодателей читай фирташ
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ФОП 6% - говорили они.

Прикольно ныл на днях совладелец "Нова пошта". Особенно на фоне того, что иной совладелец был на славноизвестной встрече-поддержке сопли с бизнесом, ну той, где те 6% и обсуждались.
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Если я не ошибаюсь то это как раз таки один и тот же совладелец)
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После визитов СБУ «АрселорМиттал Кривой Рог» передумал вкладывать прибыль в развитие производства, намеченное еще весной.
Теперь они выведут валюту из Украины путем выплаты дивидендов.

Инвесторы, вы еще идете в Украину?
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Хроники Хунты

@JuntaChronicles

·3 ч

Скоро все эти малороские бизнесмены, которые перед выборами облизывали Его Клоунское Ничтожество, будут с нежностью вспоминать либеральные времена Азирова.

Федерація роботодавців України пропонує відкликати і доопрацювати зміни до Податкового кодексу - Цензор.НЕТ 204
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