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Все про:Киев (17886) мошенничество (750) суд (22525)

 Британец через суд пытается вернуть присвоенную мошенниками квартиру в Киеве

Британец Саркис Рамез Кхалил уже в третий раз пытается доказать, что в результате преступных действий, совершенных группой лиц, он был противоправно лишен права собственности на 5-комнатную квартиру, общей площадью 254,2 м.кв.

11 сентября состоится заседание Верховного Суда Украины, по иску гражданина Великобритании, который будет пытаться отвоевать собственную квартиру у мошенников. Об этом говорится в статье издания "Апостроф".

Среди лиц, участвовавших в преступной схеме, известный столичный "черный риелтор" Оксана Чендей, которая уже несколько лет сидит в Лукьяновском СИЗО, по обвинению в особо тяжких преступлениях, среди которых убийство и мошенническое завладение имуществом в особо крупных размерах. Дело №755/4718/17 находится в производстве Днепровского районного суда Киева. С уголовным делом можно ознакомиться по ссылкам и дополнительно.

По странному стечению обстоятельств, Оксана Чендей, которая находится в Лукьяновском СИЗО и является обвиняемой в целом ряде серьезных преступлений, выиграла два дела в судах предыдущей инстанции.

18 декабря 2006 между АКБ "Форум" и Саркис Р.К. был заключен кредитный договор, по условиям которого АКБ "Форум" предоставил ему кредит на приобретение недвижимости. Но воспользовавшись тем, что англичанин находился за границей, участники преступной группы, с помощью частного нотариуса Апатенко Марины Анатольевны, подделали документы и переоформили кредитную квартиру. Нотариус Апатенко ранее уже была осуждена по делу о подделке документов для бывшего прокурора Подольского района Сергея Нечипоренко (зятя экс-регионала Сергея Кивалова). Как выяснило следствие, нотариус при перерегистрации квартиры на нового владельца, даже не ознакомилась с оригиналами документов. Несмотря на сомнительную репутацию и более 50 исков против нее, нотариус продолжает работу в собственном офисе на Печерске.

Британец Саркис Рамез Кхалил утверждает, что ни одной бумаги о передаче прав собственности не подписывал, поскольку находился в настоящее время за границей и не имел физически такой возможности, но приведенные им доказательства систематически игнорировались судами обеих инстанций при вынесении ими решений в пользу Чендей О.В. и Апатенко М.А.

Истец из Великобритании надеется, что 11 сентября коллегия судей Верховного Суда (Погребной С.А., Ступак А.В., Гулейков И.Ю., Олейник А.С., Яремко В.В.) будут такими беспристрастными и независимыми, как об этом отмечала Председатель Верховного суда Валентина Данишевская, выступая с приветственным словом по поводу начала работы Высшего антикоррупционного суда и обращаясь к Президенту Украины с просьбой помочь ей установить доверие людей к суду".

Источник: https://censor.net.ua/n3147461
 
 
 Топ комментарии
 
Читаю в шоке.
Это и есть Украина сейчас - настоящая.
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Как может работать нотариус с судимостью за мошенничество (или что там у неё)? Это же нонсенс!
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Нотаріус має сісти разом з зятем Ківалова і самим Ківаловим - це все учасники однієї банди яка грабує українців та іноземців і вирішує питання в судах на свою користь! Взагалі будь які махінації з власністю мають бути віднесені до тяжких злочинів і за це мають давати розстріл! Україні не потрібні махінатори, це зайві люди в Україні, розстріляти їх і спалити! Це людське сміття!
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Читаю в шоке.
Это и есть Украина сейчас - настоящая.
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Та да - суды реформировала свинка что держись,
если первые две инстанции мошенников поддержали
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вот - ключевое слово - мошенник мошенника всегда поддержит - рука руку моет Британець через суд намагається повернути присвоєну шахраями квартиру в Києві - Цензор.НЕТ 1367 Британець через суд намагається повернути присвоєну шахраями квартиру в Києві - Цензор.НЕТ 1367
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Такая хрень везде. В райцентрах уже и гос нотариусов ликвидировали. Всё отдали частникам, на которых пасётся минюст. А частный нотариус за деньги подмахнёт любую бумагу. Ему то ниче за это не будет. Так как крыша в том же минюсте.
Совсем недавно здесь была разгромная статья. Там у банды даже ключи регистратора минюста были. Зарегистрированы на несуществующее лицо. Украли более 300 объектов недвижимости. Виновным назначат "несуществующее лицо" и всех отпустят, так как там всё министерство в доле.
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госуправления нет - развалилось - вот и анархия - гуляй рванина
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удачи ему - а с мудом боротся мона только заносами)))
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Как может работать нотариус с судимостью за мошенничество (или что там у неё)? Это же нонсенс!
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может - пе дохволяет - главное рошенки славить Британец через суд пытается вернуть присвоенную мошенниками квартиру в Киеве - Цензор.НЕТ 8729 Британец через суд пытается вернуть присвоенную мошенниками квартиру в Киеве - Цензор.НЕТ 8729
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******* своим пе, это СИСТЕМА и пе только малая ее часть.
Завтра будет виноват зе, потом очередной ху., а система будет продолжать работать.
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Да хоть 50 судимостей. Из минюста позвонили и сказали "надо". А это для нотариуса собственно работодатель и "крыша".
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"який закон, де **яді хтиві нахабно сцють пророку в домовину?"
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нема закона - а если есть на него кладут особо приближенные и сам император ))
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Да не позавидуешь британцу-индусу, можно сказать купил в кредит под дурные проценты на росте огромную квартиру и нарвался на жульё. Первой должна сесть нотариус.
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Зачем британцу дикий укр. кредит, если мог взять на родине? Как такое простое дело дошло до верховного суда? Британец сильно хорошо разбирается в наших делах, если вовремя организовал публикацию себе на пользу, точно еще хорошо разобраться надо, кто кого кинул.
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угу, кредит хз кому, под хз какие гарантии и проценты...
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Позорище!!! Это выгребная яма, из которой мы, как страна и государство, ещё не выбрались.
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Бедолаха. Он еще думает что в Украине есть суды и закон? Квартира уже тю-тю по закону Сравченка или по закону Парашенка и КО
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Так а цензору деньги не нужны чтоль за джинсу? Британець через суд намагається повернути присвоєну шахраями квартиру в Києві - Цензор.НЕТ 2878
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