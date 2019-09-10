 Сенцов сфотографировался на фоне баннера возле Киево-Могилянской академии. ФОТОрепортаж

Об этом рассказала украинская кинопродюсер, подруга Сенцова Анна Паленчук на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Олег Сенцов приехал к Киево-Могилянской академии, чтобы сделать историческое фото на фоне баннера с его изображением.

"22.08.2018 огромный баннер в поддержку Олега Сенцова появился на здании Могилянки. Его устанавливал мой друг Павел Калюк со своим папой и друзьями", - рассказала Паленчук.

Отмечается, что баннер снимут в ближайшее время.

"Но борьба за наших граждан, которые остаются в тюрьмах России, продолжится", - подытожила Паленчук.









