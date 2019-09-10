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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:баннер (38) Киево-Могилянская академия (82) Сенцов (1020) пленные (549)

 Сенцов сфотографировался на фоне баннера возле Киево-Могилянской академии. ФОТОрепортаж

Освобожденный из плена узник Кремля Олег Сенцов успел сфотографироваться возле баннера с его изображением на Киево-Могилянской академии.

Об этом рассказала украинская кинопродюсер, подруга Сенцова Анна Паленчук на своей странице в сети Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

Олег Сенцов приехал к Киево-Могилянской академии, чтобы сделать историческое фото на фоне баннера с его изображением.

"22.08.2018 огромный баннер в поддержку Олега Сенцова появился на здании Могилянки. Его устанавливал мой друг Павел Калюк со своим папой и друзьями", - рассказала Паленчук.

Отмечается, что баннер снимут в ближайшее время.

"Но борьба за наших граждан, которые остаются в тюрьмах России, продолжится", - подытожила Паленчук.

Сенцов сфотографировался на фоне баннера возле Киево-Могилянской академии 01
Сенцов сфотографировался на фоне баннера возле Киево-Могилянской академии 02
Сенцов сфотографировался на фоне баннера возле Киево-Могилянской академии 03
Сенцов сфотографировался на фоне баннера возле Киево-Могилянской академии 04
Сенцов сфотографировался на фоне баннера возле Киево-Могилянской академии 05

Источник: https://censor.net.ua/n3147460
 
   
 Топ комментарии
 
Рады вашему освобождению!
Уважаем за мужество,стойкость и гордость.
Пусть дальнейшая ваша жизнь будет счастливой и радостной! Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук - Цензор.НЕТ 510 Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук - Цензор.НЕТ 7201 Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук - Цензор.НЕТ 7201
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Слава Богу, что живой и уже дома!!!
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Да это показное беспокойство. В темах о Сенцове и о других заключённых как правило малая активность и меньше всего постов, по сравнению с другими.
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Они гурьбой топят на других ветках, разыгрываю "сражения" между "зелеботами" и "порохоботами", работа такая...
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Рады вашему освобождению!
Уважаем за мужество,стойкость и гордость.
Пусть дальнейшая ваша жизнь будет счастливой и радостной!
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Не следует делать из него "политического деятеля". Как бы вторая Савченко не получилась в итоге.
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И вас нельзя слушать - как бы "новозеландец" крашеным путиноидом не оказался.
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У Олега хорошая репутация в Украине и на Западе. Пока рано говорить - это только ему решать и возможно он уже сам 'наелся" ролью морального авторитета и "поводыря".
Но перспективы политической карьеры безусловно есть и Украина очень ныждается в присутствии таких людей в политике.
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Хорошо то, что вернулся. А политическая перспектива - дело второе.
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Это он сам как нибудь решит, да и уровень разный.
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Я не пойму что это за обмен? Моряков и так оправдал международный Суд,а кремлёвские Фюреры опять на конеСенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук - Цензор.НЕТ 1437.
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Это петекулёзники у них время высеров) Сенцов сфотографувався на тлі банера біля Києво-Могилянської академії, - Паленчук - Цензор.НЕТ 5412
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Нужно Украине крепчать экономически ,чтобы ООН нас увидел ил нужно было не отдавать ядерное оружие,а сейчас Украину с авном все мешают,а ещё советские украинцы (Народ Украины) решил победить в Украине ордынское кумовство и коррупцию( хотя это одно и тоже)
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Тут ты прав. Но своих бросать - это кацапский удел. Если есть возможность - нужно освобождать, а не ждать: выдадут-не выдадут.
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