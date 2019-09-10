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 Происшествия, Киевские новости
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Все про:Киев (17886) покушение (787) Нацполиция (10042)

 Киевлянин получил несколько ножевых ранений в спину за сделанное компании мужчин замечание, - полиция

В столице полицейские за считанные часы задержали киевлянина за покушение на убийство.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

По данным полиции, инцидент произошел в Оболонском районе столицы в обеденное время. Компания мужчин во дворе жилого дома распивала спиртные напитки. К ним подошел местный житель и попросил не мусорить и вести себя прилично. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из отдыхающих на некоторое время отошел. Впоследствии он вернулся с ножом и несколько раз ударил им потерпевшего в спину.

Свидетели происшествия сразу вызвали полицию и врачей. 56-летнего раненого киевлянина госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Грабитель во время задержания выстрелил в полицейского в Днепре, - Нацполиция

"После совершенного злоумышленник скрылся, но оперативники Оболонского управления полиции уже быстро вышли на след нападающего и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что фигурант - 54-летний киевлянин, который ранее уже имел проблемы с законом. Орудие преступления - нож - изъяли и вместе с другими вещественными доказательствами направили на экспертизу", - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.

По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

Источник: https://censor.net.ua/n3147457
 
 
 Топ комментарии
 
Люди везде одинаковые, но в Италии на вызов в подобных ситуациях карабинеры являются сразу же. Граждане платят налоги на содержание полиции , платят для собственной безопасности. Многие преступники останавливаются в боязни наказания.
Когда нет реакции правоохранительных органов, преступность расцветает.
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Аваковский псы забыли что значит работать. И вот результат.

На ТРИ последних моих вызовы успокоить шумную компанию никто не приехал. А нах им - даже штраф не выписать, только погавкать - сплошной геморрой. Зато теперь опер раскроет покушение на убийство.

Авакову - профит.
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Дык. И все они очень устали от войны.
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Аваковский псы забыли что значит работать. И вот результат.

На ТРИ последних моих вызовы успокоить шумную компанию никто не приехал. А нах им - даже штраф не выписать, только погавкать - сплошной геморрой. Зато теперь опер раскроет покушение на убийство.

Авакову - профит.
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люди-дибилы и виноват в этом Аваков. Логично
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Люди везде одинаковые, но в Италии на вызов в подобных ситуациях карабинеры являются сразу же. Граждане платят налоги на содержание полиции , платят для собственной безопасности. Многие преступники останавливаются в боязни наказания.
Когда нет реакции правоохранительных органов, преступность расцветает.
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по моеиу в Италии сейчас конкретная задница с ментами роботают день до вечера и государство им должно во всём, торговля наркотой цветёт и пахнет
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Дуже надіюсь що ви не дебіл і надалі не будете дебілом
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Дтп з трьома 200ми, дзвоню, даю адресу дтп, кажу, що можливі 200ті а вона мені - а хто ви?, дтп одного трансп.засобу чи більше і т.д..... Геть, думаю, допомогти постраждалим важливіше ніж слухать допрос оператора ксенькизарази
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Ну що ви таке пишете ! рюкзаков прекрасний міністр - його ж клован особисто залишив в новому уряді !
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"А что ты сделал, чтобы на улицах было чище", говорили они. "Начни с себя", говорили они...
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Полиция и НГ должна патрулировать улицы и дворы в городах.Проводить профилактику.Прилюдное распитие ,мусор ,неадекватное полведение-в первый раз штраф,во второй раз -тюрьма каторжная тд.А то у нас на вулици пануе криминал.
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Нужна петиция ЗЕ о вводе в города НГ и патрулирование микрорайонов и злачных мест круглосуточно полицией и НГ.Жаловаться надо безотлагательно.
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Так уже ж патрулює міста НГ, яка не є поліцією , це крім того що кількість поліціянтів на душу населення і так рекордна, куди ж більше ?
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один из отдыхающих на некоторое время отошел
Источник: https://censor.net.ua/n3147457

Что-то дохрена у нас во дворах "отдыхающих" круглосуточно, здоровых лбов, совещающихся, где-бы выпить или делающих это.
По улицам постоянно шатаются разодетые мамы с колясками и айфонами, не работающие по 3 декретных года.
Оказывается, у нас можно годами не работать, требуя соблюдения своих прав, и жить, припеваючи?!
Так и выглядит зубожиння?
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Был у меня конфликт в Днепре, я был виноват. Вызвали ментов, ждали 1,5 часа, съехались все кто мог съехаться, кроме мусоров. Порешали между собой, а могли бы и не решить, и была бы та же *****, что здесь. Менты у нас абсолютно бесполезны для простых смертных, которые их содержат, они должны финансироваться из местных бюджетов и защищать всех без исключения, приезжать по первому зову, а не приезжают, налогоплательщики должны иметь право требовать с них напрямую
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Есть такой край лугандония, беня хотел его прикарманить, в результате - хаос и наплыв была по всей стране
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Так " нормально " написано - отдыхающие ))) . Кончені бухарі , котрих майже в кожному дворі можна зустріти !
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Спробуйте зауваження якомусь собачнику за те що не прибирає послід за своїм улюбленцем. Висока імовірність, що також можете скуштувати ножа. Ось де сама гидота.
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Это если собаку еще не спустят те, у кого покрупнее.

Да и тут даже не только собачники или алкота, тут почти любой тебя убить готов, если замечание сделаешь. Как же это? Задета честь и достоинство, к барьеру не медля! Минимум - выслушаешь отборный мат, максимум - вон, прирежут. Люди обозленные шо пипец.
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У нас есть четкий запрет на выгул без намордника и поводка. Но менты видят в упор и не замечают.
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Ну як у нас це робиться - чітка заборона є, а правовий механізм застосування її відсутній.
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Если бы вечером эти маргиналы жрали бухло и блеяли во жворе на всю Дерибаску, то можно бросить трехлитровку с довольно крепкой кислотой прямо посреди быдла. Пара таких случаев и скот только услышав "три-два-один" из темноты, будет бросаться прочь, стуча копытами, роняя лепешки в штаны Киевлянин получил несколько ножевых ранений в спину за сделанное компании мужчин замечание, - полиция - Цензор.НЕТ 6107
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реформы УК, УПК и Админ - дают о себе знать...
брависимо!!!
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Мужик, сделавший замечание, слишком самоуверенный. Делать толпе отбросов замечание... ну, как-то слишком легкомысленно. Ты ж подумай, что без тебя семья останется на бобах или попадет на дорогостоящее лечение. Ну, или иди уже со стволом на них.
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Ну а че норм так подходишь говоришь мужики не мусорте пожалуйста у меня под окном, а они такие х-як х-як тебя ножем в спину, еще указывать нам будешь.

Я думаю что стоит делать замечание быдлоте всегда, и так все загажено мусором бычками и бутылками. А такое агресивное быдло должно сидеть на нарах.
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единственный адекватный комментарий... проверено
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