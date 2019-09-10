 Киевлянин получил несколько ножевых ранений в спину за сделанное компании мужчин замечание, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.
По данным полиции, инцидент произошел в Оболонском районе столицы в обеденное время. Компания мужчин во дворе жилого дома распивала спиртные напитки. К ним подошел местный житель и попросил не мусорить и вести себя прилично. Между ними возник словесный конфликт, в ходе которого один из отдыхающих на некоторое время отошел. Впоследствии он вернулся с ножом и несколько раз ударил им потерпевшего в спину.
Свидетели происшествия сразу вызвали полицию и врачей. 56-летнего раненого киевлянина госпитализировали. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.
"После совершенного злоумышленник скрылся, но оперативники Оболонского управления полиции уже быстро вышли на след нападающего и задержали его в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что фигурант - 54-летний киевлянин, который ранее уже имел проблемы с законом. Орудие преступления - нож - изъяли и вместе с другими вещественными доказательствами направили на экспертизу", - рассказал начальник Оболонского управления полиции Виталий Быков.
По данному факту следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст.15, ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
На ТРИ последних моих вызовы успокоить шумную компанию никто не приехал. А нах им - даже штраф не выписать, только погавкать - сплошной геморрой. Зато теперь опер раскроет покушение на убийство.
Авакову - профит.
Когда нет реакции правоохранительных органов, преступность расцветает.
Источник: https://censor.net.ua/n3147457
Что-то дохрена у нас во дворах "отдыхающих" круглосуточно, здоровых лбов, совещающихся, где-бы выпить или делающих это.
По улицам постоянно шатаются разодетые мамы с колясками и айфонами, не работающие по 3 декретных года.
Оказывается, у нас можно годами не работать, требуя соблюдения своих прав, и жить, припеваючи?!
Так и выглядит зубожиння?
Да и тут даже не только собачники или алкота, тут почти любой тебя убить готов, если замечание сделаешь. Как же это? Задета честь и достоинство, к барьеру не медля! Минимум - выслушаешь отборный мат, максимум - вон, прирежут. Люди обозленные шо пипец.
брависимо!!!
Я думаю что стоит делать замечание быдлоте всегда, и так все загажено мусором бычками и бутылками. А такое агресивное быдло должно сидеть на нарах.