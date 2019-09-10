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 Общество
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Все про:амнистия (370) налоги (2638)

 В Украине необходимо провести налоговую амнистию, - доцент Университета ГФС Гмырин

Автор программы налоговой реформы "От нестабильности к гармонии", доцент кафедры уголовного права и криминологии Университета ГФС Украины Андрей Гмырин подчеркнул, что государство должно установить партнерские отношения с гражданами и бизнесом путем введения нулевой декларации и налоговой амнистии.

Эксперт по налогообложению представил свою реформу на Ukraine Tax Forum, где присутствовали представители бизнеса, экспертное сообщество и народные депутаты от партии "Слуга народа".

"Мой проект комплексного реформирования налоговой системы, в том числе, включает установление между государством и бизнесом партнерских отношений на основе взаимного доверия. Это возможно только путем внедрения нулевой декларации для физических лиц, а также налоговой амнистии для субъектов хозяйственной деятельности. При внедрении нулевой декларации у населения появиться возможность задекларировать все то имущество, которое было приобретено ранее и за которое не уплачивались налоги. Субъекты хозяйственной деятельности получают возможность обнулить период с площадками "Налоговых ям" и других налоговых схем, в которых они вынуждены работали в предыдущие периоды. Всем же понятно, чем раньше начал платить, тем меньше заплатил налогов", – объяснил эксперт по налоговому реформированию.

Во время обсуждения народные депутаты от партии "Слуга народа" Дарья Володина и Алексей Леонов подчеркнули необходимость реформирования налоговой системы и инициировали создание в парламентском комитете по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики новой рабочей группы, которая будет разрабатывать проекты законов для реформирования действующей налоговой системы.

"Мы должны защитить украинский бизнес от рейдерства государственных органов, а государство от мошенников. Все это возможно при нескольких условиях: открытом диалоге, политической воле и безупречной работе правоохранительных органов. Уверена, коллеги поддержат решение о создании в Комитете отдельной группы для детального обсуждения и разработки новых прогрессивных и качественных законопроектов по комплексному реформированию устаревшей коррумпированной системы. Налоговая система должна работать для людей, а не олигархов", – отметила Володина.

Также народные избранники, экспертное сообщество и представители бизнеса обсудили методы борьбы с теневой экономикой, проблему администрирования налогов и кадровой политики в государственных органах, предупреждение контрабанды, необходимости создания новой независимой Государственной Службы доходов.

Ранее новый премьер-министр Алексей Гончарук сообщил, что весной правительство готовит налоговую реформу, которая вступит в силу 1 января 2021 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3147456
 
 
 Топ комментарии
 
И все наворованное станет легальным.
Опять, в который раз, законопослушные граждане будут сделаны лохами, а наворовавшие миллионы - останутся с наворованным и легализованным капиталом.
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Терміново картинку з вовком "Шо, опять?" у студію))
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чего же там у народа так много и не задекларированного? Или это опять для бени\корешей и также для самой сопли - возможность легализовать наворованное и спрятанное ранее?
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Терміново картинку з вовком "Шо, опять?" у студію))
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Тільки через гільйотину, відрубали голову і відразу амністували!
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Сєпарам амністія, корупціонерам 0 декларація, тіньовому бвзесу - амністія - покращення а ж гай шумить, а пенсія як була 1500 так і лишилась, зп як була мінімальною так і лишилась дякую, вам всим, хоч би не здуріть від радощів
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целый доцент сказал, что "необходима налоговая амнистия"!
Таварищи! Достойно выполним заветы Игоря Валериевича! Ура!
Во как!
Уровень!
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для судей прокуроров сбушников и полицаев???????????
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И все наворованное станет легальным.
Опять, в который раз, законопослушные граждане будут сделаны лохами, а наворовавшие миллионы - останутся с наворованным и легализованным капиталом.
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чего же там у народа так много и не задекларированного? Или это опять для бени\корешей и также для самой сопли - возможность легализовать наворованное и спрятанное ранее?
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рюкзакову дуже хочеться амністувати "нажите непосільним трудом"..

у той же час "непосільний труд" не зупиняється
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Амнистия -освобождение от судебного наказания. Налог на доходы физлиц в Украине 18%. Берем физлицо- Зеленсикй В А, шестой президент Украины, сокращенно ВАЗ-06. Складываем все по его декларации https://public.nazk.gov.ua/declaration/dbfd6951-3d06-4720-bc4a-fd9cf94042d0 и отнимает у него 18%, имеем 13 млн $. Так проходим по всем "слугам" и кукловодам.
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Сначала давайте проверим доцента!!..
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главное, что можно в Польшу на заработки поехать,
тут мусора с мусорами и без нас договорятся ...
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зеля себя и своих решил амнистировать???
поздравляю 73..))))))
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Доцент університету в Ірпені,який керував покійний некорупційний друг Азірова Мельник,учить нас жити В Україні необхідно провести податкову амністію – доцент Університету ДФС Гмирін - Цензор.НЕТ 882
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Нехай роблять амністію. Тільки усі недоотримані бюджетні кошти нехай компенсують за рахунок цього чорта з Ірпеня.
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необходимо провести налоговую амнистию...

То есть простить ворам украденные налоги.. понятно. А почему только налоговую? Давайте простим ворам украденые вещи, машины, деньги.
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