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 Политика Украины
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 Свыше 400 украинцев по-прежнему удерживаются в РФ и на оккупированных территориях. Точную цифру назвать невозможно, - Бутусов

На данный момент нет точной информации о количестве украинских граждан, удерживаемых в тюрьмах России и на оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в эфире телеканала ATR.

Прежде всего, это связано с отсутствием единого открытого списка с данными по украинским заложникам. Тем не менее, есть приблизительная цифра.

"По различным оценкам, которые я слышал в украинских спецслужбах, на данный момент удерживаются в России и на оккупированных территориях свыше 400 украинских граждан. Я думаю, что вполне возможно, это не окончательная цифра, потому что есть как минимум пять различных категорий удерживаемых в плену, и провести учет этих категорий, с моей точки зрения, просто невозможно. Поскольку на оккупированных территориях, в Крыму и на Донбассе, отсутствуют ООН и ОБСЕ - они проверки только в наших тюрьмах проводят, а туда они боятся ехать... Поэтому все это мы знаем только на словах каких-то людей", - отметил журналист.

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Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.

Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.

Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".

Источник: https://censor.net.ua/n3147455
 
 
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Прав был Эрдоган когда говорил преЗеденту, что места не хватит на руках для браслетов с именами всех пленных.
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Було б у Вовіка бажання, то він би не кошмарив за замовленням Пінчука Криворіжсталь, а заарештував "за тероризм" пів тищі медведчуків і вже давно б всіх обміняв. Але його Баканов досі ще ЖОДНОГО зама старого не поміняв. Бо кришувальники контробанди самому потрібні? І це наше СБУ?
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"Свыше 400 украинцев по-прежнему удерживаются в РФ и на оккупированных территориях. Точную цифру назвать невозможно, - Бутусов" - 227 украинцев незаконно удерживают в ОРДЛО, - СБУ - Цензор.НЕТ
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