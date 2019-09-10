EN|RU|UK
Темы дня: Новая Рада Обмен пленными Российские террористы сбили Боинг Украинские заложники в РФ Команда Зеленского против Кличко Агрессия России против Украины Санкции против России Обыски в Окружном админсуде Киева Пожар в отеле в Одессе Задержание Гримчака Бегство наркобарона Сильвера Парламентские выборы-2019 Обирай свідомо
 Политика Украины
  6260  157
Материалы по теме:
Все про:ВР (23575) импичмент (358)

 Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. ВИДЕО

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №1012 об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент) авторства Президента Украины Владимира Зеленского.

За соответствующее решение проголосовали 337 нардепов, передает Цензор.НЕТ.

Позже Верховная Рада 245 голосами приняла законопроект об импичменте в целом.

Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может отстранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления. 

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Профильный комитет Рады рекомендует депутатам проголосовать за президентский законопроект об импичменте

"Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. ... Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного", - говорится в законопроекте.

В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления.

Президент, в свою очередь, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.

После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента.

Предполагается, что решение об импичменте Президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.

В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте Президента Украины председательствующий от имени парламента должен извиниться перед Президентом.

Источник: https://censor.net.ua/n3147451
 
   
 Топ комментарии
 
Аааа, а ты хотел чтобы для импичмента было достаточно обращения 25 песиковых тушек, или можно даже заяву одной Ирки Геращенко прикрепить чтобы понеслось? Рада приняла в первом чтении законопроект об импичменте президента - Цензор.НЕТ 704
 показать весь комментарий
 
Так чего же Пэтро ни одного такого закона не принял?
 показать весь комментарий
 
ЭТО ПЛАГИАТ😀😀😀
Это пэтюньчик пять лет обещал пэидиотам😀
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 2 из 2
<<<1 2
 
338 депутатів потрібно😁 Якби на це сподівалися, то Янукович досі міг бути президентом😁
 показать весь комментарий
 
 
Майдан як був єдиним засобом імпічменту так і залишиться.
 показать весь комментарий
 
 
Многие говорят что эта процедура была с нарушениями и легко будет оспарена в судах,а сделано было для пипла такие законы на хайпе выполнены как и обещал что чувак держит слово,но когда придёт такой момент то Зе подаст в суд и выплывет что голосовали с нарушениями и никакого импичмента не дадут сделать,и Зе скажет суд сказал я остаюсь
 показать весь комментарий
 
 
Просто интересно.
И какие такие новации по сравнению с тем, что у нас прописано в конституции (а все эти вещи там есть, все этапы и количество голосов).
 показать весь комментарий
 
 
A как же закон от 6-го июня ? Зеленский был обязан подписать его в течение 15-и дней.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Топ комментарии от ПОРОХОСОСОВ с утра по поводу этого закона .

+8Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 9358 des_104
смешно. нынешняя зрада никогда не проголосует за импичмент зебуина.
Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 9358 ПАРАБЕЛЛУМ 777

кроме того Зеля фуфло впаривает, 300 надо голосов за импичмент, плюс инициировать начало может група(!) депутатов в количестве наименьшей фракции. Сегодня это 21 чел
а также другие анонсированные Слугой, но разработанные далеко до их пришествия....
10.09.2019 09:29


Инна Емельянова d29804a2

вот сегодня и начнётся! из трусов слуги будут выпрыгивать бред говоря! придумают как не лишить гаранта стула!


Чайка Київ

Де ви бачили, щоб соя гавкала, зебобіки? Зелені галюни, як завжди?
10.09.2019 09:49


Василий Казимко

ЧИТАЙТЕ УВАЖНО__ЗА ЗМІНУ КОНСТИТУЦІЇ ----ТРИСТА ГОЛОСІВ,ЗА ІМПІЧМЕНТ____ТРИ ЧЕТВЕРТІ.!!! це вже не шулерство-----це вже насмішка над всіма українцями. НЕвже народ такий дебільний залишився в Україні--розумні то давно виїхали за кордон.
10.09.2019 09:40
des_104

наразi це 337,5. якщо буде недобiр в пiв-голоса - не знiмуть.
10.09.2019 09:55




des_104

зебилы и Майдан - вещи несовместимые. разве что на антимайдан сгонят за пиввареника.
10.09.2019
EUkozak

Как рассматривает это подкагальная шобла - мы уже знаем...
10.09.2019 09:57


Порохососы, ваш вой на болотах все громче ...


 показать весь комментарий
 
 
.Только повный зебил может писать такие комменты , ни о чём .

Дурко , нафиг ты перепечатываешь эти посты , которые все уже и так прочли .?? хз.. Больной ты , какой то .. Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 5191 .
 показать весь комментарий
 
Авторитетно заявляю - главная заслуга в принятии энтого закона принадлежит, конечно же, шановнаму Пьотру Аликсеивичу, который 5 лет своего выдающегося правления делал все возможное и невозможное, что бы данный закон был принят. Зелебоб просто примазался к гиганту мысли и отцу украинской демократии падлашенку. Ждите видеофильм на эту тему от известной студии "Блохастый ПЕСык"
 показать весь комментарий
 
 
Типа "Я причастен к сотворению этого закона еще до приватизации Рошен".
 показать весь комментарий
 
Бгг... куклы голосуют за отставку куловода?
Не, ну честно, ржу в голос.
ААААААААААААААААААААААААААА
 показать весь комментарий
 
 
Надо было так: по желанию ирки, ирки и петки. А так конечно фигня - "большинством". Где петикантропы его они на скребут?
 показать весь комментарий
 
 
От сказал, что в лужу перднул...
Днище и позорище.
 показать весь комментарий
 
Нет.
Добропорядочный гражданин и патриот своей страны (вне зависимости от личных симпатий к текущему главе государства) посылает тебя в пеший сексуальный поход.
Надеюсь, у тебя по географии была хорошая оценка, так, что, думаю, не заблудишься?
Да?
 показать весь комментарий
 
Позвольте, добропорядочный гражданин, я на вас плюну.
 показать весь комментарий
 
ну что *******? видите как все просто? а пеця вас пять лет гноем кормил
 показать весь комментарий
 
 
А чем принципиально отличается этот закон от того что написано в Конституции..?? Добавили что нужно решение конституционного и верховного судов?? То бишь по положению Конституции этот импичмент обьявить было сложно...а теперь вообще не реально...
Это победа...мощная победа зебобиков.... Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 8988...очередная порция "божьей росы" им в мордочки....
 показать весь комментарий
 
педросрань, ты можешь смело отказаться от новых тарифов на квартиры, ведь они почти такие же как раньше всегона 30% меньше)))) очередной гной в рот *********** скотов)))
 показать весь комментарий
 
 
О чем ты бредишь болезный?? О каких тарифах на квартиру???
 показать весь комментарий
 
о педросрань не в курсе))) надо же)))) хорошо жиет ылита в платежки не смотрит, приятно воровать да, педросраная мародерская падаль?
 показать весь комментарий
 
 
Не...я точно не в курсе твоего бреда...честное слово...я не твой лечащий врач.... Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 5700
 показать весь комментарий
 
О чем ты бредишь болезный?? О каких тарифах на квартиру??? ￼

Та "не переймайся" Он думает, что президент целыми днями сидит и платежки на "коммунальные" строчит...
бгг...
 показать весь комментарий
 
*******, а вы откажетесь от снижения тарифов на квартиры? ну ради поддержания мальдивской свиньи?
 показать весь комментарий
 
 
Не переживай... то что снизят с лихвой возьмут кассовыми аппаратами для всех....для всех без исключения..... Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 3584
 показать весь комментарий
 
кассовые аппараты сразу повышают цены на 30% точноь, ума у *********** скотов - палата, видать весь ум глисты из кала выели))))
 показать весь комментарий
 
 
Не...на 30% цены не повысят...а вот налоговую нагрузку на ФОПов...повысят.. а возможно и более....
 показать весь комментарий
 
Не повысят . Массово будут сдавать патент и ехать на зароботки за границу. Или вставать на учет в Фонд занятости
 показать весь комментарий
 
Повысят...и ужесточат....штрафами будут бюджет наполнять....
 показать весь комментарий
 
Один раз. А потом - пишите письма. Золотая курочка не будет больше нести яичек. Останутся в стране одни пенсионеры.
 показать весь комментарий
 
Помнится, порохосрань на полном серьезе утверждала, что чем больше тарифы, тем меньше вероятность, что путен нападьот Рада ухвалила в цілому законопроєкт про імпічмент президента - Цензор.НЕТ 1101
 показать весь комментарий
 
ща пецик выступит и скажет что это его заслуга, он целых пять лет ылиту гноем кормил все никак высрать не мог закон))0
 показать весь комментарий
 
 
Х"ло в кремлі,а його пітерок в будці ховається від ГБР.Зеленський дотримав слова-недоторканність скасували,імпічмент прийняли,як в цивілізованих країнах більшістю в парламенті.Вітаємо!
 показать весь комментарий
 
 
Зеленский не дешевый звиздабол падлашенко, умевший только хорошо соевую лапшу развешивать на уши своих, увы, совсем недалеких бабуинов
 показать весь комментарий
 
 
Этот закон полный фуфел-говно, право на импичмент должно быть у тех кто выбрал президента, то есть избирателей, через референдум... люди не видят позитивных результатов его работы, за год времени он теряет поддержу избирателей-иммунитет, избиратели собирают подписи на проведения референдума, если на референдуме он получает поддержку менее 50% избирателей, увольняют и проводят досрочные выборы... вот такая нужна процедура, а то что приняли сегодня откровенное наи#балово избирателей...
 показать весь комментарий
 
 
Ваше мнение очень ценно для нас, спасибо за обращение
 показать весь комментарий
 
 
ПРЕДВЫБОРНАЯ ПРОГРАММА ВЛАДИМИРА ЗЕЛЕНСКОГО...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
 показать весь комментарий
 
 
Зелененький никогда не выполнит пункт о "Референдуме" и "Об отзыве народного депутата избирателями" это прямая угроза его власти и его большенству в Раде.
 показать весь комментарий
 
Ваше х"ло- полный фуфел-говно, право на поцелуй должно быть у тех рабов кто его выбрал, то есть подданое стадо козлов,а иначе ето откровенное наи#балово кацапорипих...
 показать весь комментарий
 
Если президент не боится импичмента,то значит он народный президент.
 показать весь комментарий
 
 
Ну а теперь надо его (закон об импичменте) проверить на практике ! 👏
 показать весь комментарий
 
 
На практике он не будет работать))) так как доказать государственную измену, конституционным большинством депутатов не возможно, откуда оно возьмется если президент контролирует большинство в Раде.
 показать весь комментарий
 
 
В лахте не будут проверят,кацапертие против импичмента.
Да и при Парашенко такого небило-секта "Свидетели покращення"-против всех.
 показать весь комментарий
 
Тупые никогда не бояться прыгать с высоты.
 показать весь комментарий
 
Та ми вже якось будемо по старому, на майдан і знесемо сєпара-президента разом із верховною зрадою...
 показать весь комментарий
 
Интересно, а этот закон подпишет теперешний президент, или как всегда будет тянуть ?
 показать весь комментарий
Страница 2 из 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины
 
 
 
 
 
 вверх