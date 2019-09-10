 Рада приняла в целом законопроект об импичменте президента. ВИДЕО

За соответствующее решение проголосовали 337 нардепов, передает Цензор.НЕТ.
Позже Верховная Рада 245 голосами приняла законопроект об импичменте в целом.
Проект закона предусматривает, что Верховная Рада может отстранить Президента от должности в порядке импичмента исключительно в случае совершения им государственной измены или иного преступления.
"Основанием для инициирования импичмента является письменное представление, подписанное большинством народных депутатов Украины от конституционного состава Верховной Рады, подписи которых не отзываются. ... Верховная Рада большинством голосов народных депутатов Украины от ее конституционного состава принимает решение об инициировании импичмента и включении его в повестку дня сессии Верховной Рады как безотлагательного", - говорится в законопроекте.
В случае включения в повестку дня вопроса об инициировании импичмента Верховная Рада создает специальную временную следственную комиссию для проведения расследования факта и обстоятельств совершения президентом госизмены или иного преступления.
Президент, в свою очередь, согласно законопроекту, может пользоваться в процедуре импичмента услугами защитников.
После принятия Верховной Радой решения об обвинении президента парламент должен обратиться в Конституционный и Верховный суды. В случае получения заключений Конституционного суда и Верховного суда соответственно о соблюдении конституционной процедуры расследования и рассмотрения дела об импичменте и о том, что деяния, в которых обвиняется президент Украины, содержат признаки государственной измены или иного преступления, Верховная Рада принимает решение о смещении президента Украины с поста в порядке импичмента.
Предполагается, что решение об импичменте Президента будет считаться принятым, если за него проголосует не менее трех четвертей народных депутатов от конституционного состава ВР.
В случае непринятия Верховной Радой постановления об импичменте Президента Украины председательствующий от имени парламента должен извиниться перед Президентом.
И какие такие новации по сравнению с тем, что у нас прописано в конституции (а все эти вещи там есть, все этапы и количество голосов).
+8 des_104
смешно. нынешняя зрада никогда не проголосует за импичмент зебуина.
ПАРАБЕЛЛУМ 777
кроме того Зеля фуфло впаривает, 300 надо голосов за импичмент, плюс инициировать начало может група(!) депутатов в количестве наименьшей фракции. Сегодня это 21 чел
а также другие анонсированные Слугой, но разработанные далеко до их пришествия....
10.09.2019 09:29
Инна Емельянова d29804a2
вот сегодня и начнётся! из трусов слуги будут выпрыгивать бред говоря! придумают как не лишить гаранта стула!
Чайка Київ
Де ви бачили, щоб соя гавкала, зебобіки? Зелені галюни, як завжди?
10.09.2019 09:49
Василий Казимко
ЧИТАЙТЕ УВАЖНО__ЗА ЗМІНУ КОНСТИТУЦІЇ ----ТРИСТА ГОЛОСІВ,ЗА ІМПІЧМЕНТ____ТРИ ЧЕТВЕРТІ.!!! це вже не шулерство-----це вже насмішка над всіма українцями. НЕвже народ такий дебільний залишився в Україні--розумні то давно виїхали за кордон.
10.09.2019 09:40
des_104
наразi це 337,5. якщо буде недобiр в пiв-голоса - не знiмуть.
10.09.2019 09:55
des_104
зебилы и Майдан - вещи несовместимые. разве что на антимайдан сгонят за пиввареника.
10.09.2019
EUkozak
Как рассматривает это подкагальная шобла - мы уже знаем...
10.09.2019 09:57
Порохососы, ваш вой на болотах все громче ...
Дурко , нафиг ты перепечатываешь эти посты , которые все уже и так прочли .?? хз.. Больной ты , какой то .. .
Не, ну честно, ржу в голос.
ААААААААААААААААААААААААААА
Днище и позорище.
Добропорядочный гражданин и патриот своей страны (вне зависимости от личных симпатий к текущему главе государства) посылает тебя в пеший сексуальный поход.
Надеюсь, у тебя по географии была хорошая оценка, так, что, думаю, не заблудишься?
Да?
Это победа...мощная победа зебобиков.... ...очередная порция "божьей росы" им в мордочки....
Та "не переймайся" Он думает, что президент целыми днями сидит и платежки на "коммунальные" строчит...
бгг...
1."Сразу хочу заверить - иду на один срок, чтобы изменить систему ради будущего. Буду честным и преданным Украине и передам ее в руки нового поколения политиков"
2. Первым законопроектом будет "О народовластии" "В нем мы вместе закрепим механизм, по которому только народ Украины будет формировать основные задачи для власти через референдумы и другие формы прямой демократии"
3. Изменения начнутся с поста президента. "Мои законопроекты в этом направлении: "О снятии неприкосновенности с президента Украины, народных депутатов и судей", "Об импичменте президента Украины", "Об отзыве народного депутата Украины"
4.Выборы в парламент и местные советы будут проводиться исключительно по открытым спискам, а за "кнопкодавство" и "депутатские прогулы" депутатов будут наказывать лишением депутатского мандата.
5.Будет проведена судебная реформа. "Для простых споров - мировые судьи, избираемые народом. Для уголовных преступлений - эффективный суд присяжных, состоящий из народа"
Да и при Парашенко такого небило-секта "Свидетели покращення"-против всех.