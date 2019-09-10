 Украина и Россия могут провести еще один обмен до конца года, - Денисова

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом омбудсмен заявила в эфире телеканала "1+1".
По ее словам, переговоры относительно обмена продолжаются: "Мы не останавливаемся".
Она отметила, что Президент Украины Владимир Зеленский и руководитель рабочей группы Андрей Ермак лично ведут переговоры.
"Перспективы обмена есть, я считаю, что в этом году обмен произойдет", - сообщила она.
Вместе с тем, Денисова уточнила, что в настоящее время на территории РФ находятся 113 украинских заключенных, из которых 89 - крымские татары.
Напомним, 7 сентября состоялся взаимный обмен украинских политзаключенных и военнопленных, удерживаемых Кремлем в заложниках, на лиц, подозреваемых или осужденных за преступления против Украины. В этот же день освобожденные украинцы прилетели в Киев.
Имена всех лиц, которых Украина передала России в рамках обмена.
Полный список украинцев, которые вернулись на Родину в рамках обмена с РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил: "Выполнен первый этап наших договоренностей с Путиным". А президент США Дональд Трамп отметил, что это "первый гигантский шаг к миру".
"проста пєрєстать стрєлять" або КАКИЕ ВАШИ УСЛОВИЯ?
Волонтер Тим Златкин пишет в заметке "МИНСК-3 -- Что он несёт нам?" как прекратится война по сценарию пуйла, когда рашистский резидент, он же зелёная сопля, он же жалкий фигляр, нынче играющий роль Президента Украины согласится:
На данный момент кремль осуществляет активное давление на нынешнее руководство Украины в принятии так называемых Минских соглашений нового формата.
Спешу напомнить, что подписанный ранее Кучмой тот же Минск-2 не ратифицирован Верховной Радой, а потому не являются полностью легитимным. Тем не менее, украинская сторона придерживается их выполнения ещё со времён Порошенко, тогда как россия не спешит отводить свои войска с Донбасса, а та же территория Дебальцево остаётся неподконтрольной законным украинским властям.
При нынешней монополизации власти единственной политической силой возникла большая вероятность, если не сказать - угроза, полного принятия нового формата, навязанного мошквой, который будет закреплён решением Верховной Рады и подписан Президентом Украины.
О чем речь?
Во-первых, перевод оккупированной территории в закрытый автономный округ. Это противоречит нынешней Конституции, но как показала практика, изменения внести новоизбранные парламентарии успеют за пару часов пленарного заседания.
Учтите, дискуссия ведётся даже не об особом статусе оккупированного Донбасса, а именно автономии. И не по примеру Крымской. Закрытая автономия, понимаете? Свои органы власти, независимые от Киева. Боевики остаются вооруженными формированиями Дыры. Милиция не подчиняется аваковскому МВС. Ни копейки налогов в бюджет Украины не уходят. А Киев должен финансировать все безумные требования чепушилина и компашки. Точка.
Во-вторых, это полная амнистия боевиков. Повторяю: полная амнистия. Всех. Без исключения. И не утешайте себя иллюзиями о хотя бы криминальной ответственности перед украинскими судами убийц и мародёров. За пытки и грабежи боевикам ничего не будет. Понять и простить. Только так.
В третьих, лидеров боевиков доизбирают в состав нынешнего парламента. Либо их марионеток, тут уже "как народ Донбасса решит". Однако, выборы состоятся. Причём, состоятся полностью под контролем российских войск. Максимум кого пустят поглядеть хоть глазком - лояльных кремлю ОБСЕшников.
Четвёртое - отведение рассеянских вооруженных сил с территории Донбасса года через два. Пока не сформируются и не прибудут подразделения миротворческого континента. О Кейфор речи не идёт, только раздробленные части Голубых Касок на отдельно согласованные объекты инфраструктуры.
Контролировать границу украинским властям позволят в лучшем случае в конце следующего года пограничной полицией. Да-да, ДПСУ в скором времени уже не будет, вы не знали? Лишь полицейские подразделения, лишь слегка усиленные нетяжёлой техникой.
Исходя из вышесказанного, будем ли мы спокойно наблюдать за легитимизацией описанного формата договорённостей, навязанного российской стороной?
Наверное, нет. Пара-тройка митингов конечно состоится, но особого результата не дадут. Сильного сопротивления не ожидается.
Так шо, всё по плану (москальскому), идём ко дну.
https://www.facebook.com/TimZlatkin/posts/746181915795548?__tn__=H-R
Чего пинать то...?
Я же наоборот в твою поддержку пост написал...
Чего ты возникаешь...?
правильно вписался....
Но по ходу для бостууга малоросс это не оскорбление..., а самоиндификация...
Заодно теперь мы свой же уголек через Беню покупаем только на Роисе. Мож в этом и есть секрет сговорчивости *****. А мож и еще что сдали кацапам втихаря.
Потому, что платят за эту роскошь из бюджета. А осадок идет только на карман Коломойскому.
Был бы ты самодостаточным - у тебя мозг был бы в голове, а не каловые массы.
Интересно, а пан @ZelenskyyUa, который сейчас лихо отводит наши войска, в курсе, что по Минским соглашениям Дебальцево должно быть подконтрольно Украине?
Ладно, я по-другому спрошу. Он вообще в курсе, что такое Дебальцево?
для нового презедента Украины это конечно огромный минус, считай он просто подарил путину пленных