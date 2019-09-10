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 Политика Украины, Общество
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Все про:Филатов (339) децентрализация (435)

 Для развития муниципалитетов нужно продолжать реформу децентрализации, - Филатов

Чтобы обновлять жилой фонд и реконструировать масштабные инфраструктурные объекты в городах, в Украине необходимо продолжать реформу децентрализации.

Такое мнение высказал мэр Днепра Борис Филатов во время эфира на телеканале "NewsOne" 9 сентября, пишет Обозреватель.

"Когда я шел в мэры, то понимал, что легко не будет. Но даже представить себе не мог, в каком запущенном состоянии находиться коммунальное хозяйство. И это касается не только жилого фонда, но и изношенности инфраструктуры. Никто ничего не делал десятилетиями. Это проблема не только Днепра. Если бы не децентрализация, то все бы давно остановилось и рухнуло", – отметил Филатов.

В то же городской глава Днепра уверен, что нужно четко распределить полномочия центральной и муниципальной власти. Это позволит городам планировать свой бюджет заранее и сосредоточиться на системном решении проблем территориальных общин.

"Я каждый раз ставлю вопрос Муниципального кодекса: нужно распределить полномочия между центральной и местными властями. Чтобы, когда принимается государственный бюджет, каждый раз высокие чиновники не пытались урезать муниципалитетам финансовые показатели. Завтра кто-то решит сделать реверсную дотацию 60% или 80%. Реверсная дотация – это специальный механизм выравнивания разницы между бюджетообразующими и бедными городами. А кого грабят? Богатые города. Грубо говоря, у Днепра забрали и передали какой-то Зачепиловке. Только может быть разная пропорция. И это несправедливо. Мы все живем в одной стране. Днепр не может быть счастливым, будучи оторванным от других территориальных общин. Но нужно понимать, какой бюджет города будет в следующем году. А не так, что каждый год перед принятием госбюджета ты не понимаешь, какой будет муниципальный бюджет", – отметил Борис Филатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3147447
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Он в студию со своим арматурным креслом пришел?
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Децентралізацію вводили для місцевої мафії, щоб вона підтримувала порошенка! Під час війни ніякої децентралізації бути не може, а має бути надзвичайна централізація, концентрація ресурсів та координація всього суспільства в боротьбі з ворогом-агресором!
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Ну так войны вроде как бы и нет, торгуем с парашкой аж гай гуде, правда были попытка ввести военное положение, что бы сорвать выборы, но дальше дело не пошло.
А то что стреляют. убивают - очень удобно для Пети было, что бы с тупыми вопросами про реформы не лезли.
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Філатов це місцевий мафіозі і тому йому добре що дали більше грошей на пограбування! Якщо провести аналіз розподілення додаткових грошей, які поступили в місцеві бюджети, то ми побачимо що всі вони були вкрадені, особливо в великих містах де влада належить місцевій мафії. Додаткові гроші не пішли на розвиток медицини, освіти, культури, інфраструктури, вони пішли на безглузді ремонти та проекти на яких більшість грошей була тупо вкрадена!
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да и это очень хреново что зе команда хочет свернуть реформы децентрализации.. последнее время начало всё отстраивать и ремонтироваться не всё сразу, но что то делалось
теперь всё вернётся будет как во времена Януковича деньги будут оседаться в Киеве и пилится выводится на Кипр в офшоры
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Везде нужен контроль, я не за не против децентрализации. То что в области делается за областной бюджет это мрак тупо освоение бабла. Школы и сады в умирающих селах, дороги в этих селах на три хаты это при том что до этих сел не доехать.
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Вот что он развил за время нахождения в мэрском кресле? Мучал мост с 16 года, нормально так и не сделал. Разосрал набережную два года назад в таком состоянии и оставил. Станции метро когда заработают? Борьба с платными сторянками в городе закончилась тарифом 15 грн в час. В городе нет ни одного нормального парка (Зеленый гай это деньги областного бюджета), зоопарка уже нет и не будет.
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Как минимум, урны везде поставил. Раньше по той же набережной километра два-три можно было пройти и единственная урна - картонная коробка около шаурмячной. Там антипарковочные стрлбики еще, остановки транспорта. Новые троллейбусы-трамаи, в том числе новые маршруты на Парус, Солнечный.
Мост делал с 17 года и сделал вполне нормально. Кто хочет еще нормальнее - а вы готовы больше заплатить? Есть конторы в мире, что с нуля вам мост за полгода сделают, за ваши деньги - любой каприз.

Кто забыл или не знал, раньше мэры обычно за свой срок только открывали по фонтану в год, на этом мэрство заканчивалось.
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