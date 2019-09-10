 Для развития муниципалитетов нужно продолжать реформу децентрализации, - Филатов

Такое мнение высказал мэр Днепра Борис Филатов во время эфира на телеканале "NewsOne" 9 сентября, пишет Обозреватель.

"Когда я шел в мэры, то понимал, что легко не будет. Но даже представить себе не мог, в каком запущенном состоянии находиться коммунальное хозяйство. И это касается не только жилого фонда, но и изношенности инфраструктуры. Никто ничего не делал десятилетиями. Это проблема не только Днепра. Если бы не децентрализация, то все бы давно остановилось и рухнуло", – отметил Филатов.

В то же городской глава Днепра уверен, что нужно четко распределить полномочия центральной и муниципальной власти. Это позволит городам планировать свой бюджет заранее и сосредоточиться на системном решении проблем территориальных общин.

"Я каждый раз ставлю вопрос Муниципального кодекса: нужно распределить полномочия между центральной и местными властями. Чтобы, когда принимается государственный бюджет, каждый раз высокие чиновники не пытались урезать муниципалитетам финансовые показатели. Завтра кто-то решит сделать реверсную дотацию 60% или 80%. Реверсная дотация – это специальный механизм выравнивания разницы между бюджетообразующими и бедными городами. А кого грабят? Богатые города. Грубо говоря, у Днепра забрали и передали какой-то Зачепиловке. Только может быть разная пропорция. И это несправедливо. Мы все живем в одной стране. Днепр не может быть счастливым, будучи оторванным от других территориальных общин. Но нужно понимать, какой бюджет города будет в следующем году. А не так, что каждый год перед принятием госбюджета ты не понимаешь, какой будет муниципальный бюджет", – отметил Борис Филатов.