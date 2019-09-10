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 Политика Украины
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Все про:ЗСТ (513) Бахматюк (97) Ukrlandfarming (46) Укрлендфарминг (59)

 Зона свободной торговли должна быть расширена на всю продукцию из Украины, - "Укрлендфарминг"

Плановый пересмотр условий зоны свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и ЕС должен состояться в 2021 году.

Как заявил заместитель генерального директора Группы компаний "Укрлендфарминг" (Ukrlandfarming) Игорь Петрашко в своем комментарии сайту AgroPolit, у украинских производителей должны быть равные возможности с европейскими, передает Цензор.НЕТ.

"Зона свободной торговли должна быть расширена на всю номенклатуру товарной продукции из Украины, - сказал, в частности, Игорь Петрашко. - Например, в нашем сегменте куриного яйца доступ к рынкам ЕС закрыт. Он открыт на какую-то нишевую группу товаров, например, на яичный порошок, но доступ к конечному потребителю отсутствует полностью. Что касается других видов продукции, то так же есть ограничения, квоты, которые быстро выбираются. Зону свободной торговли надо сделать полной и всеобъемлющей, - считает Игорь Петрашко. - Кроме того, следует работать над упрощением прохождения таможенных процедур - декларирование должно происходить в автоматическом режиме, декларации - приниматься до того, как машина проходит границу, чтобы максимально сократить потери времени на оформление документов - до получаса или часа".

Но самым важным фактором, который мешает украинским производителям быть в равных рыночных условиях с производителями стран ЕС, эксперт считает отсутствие доступных финансовых ресурсов. "Надо выровнять условия доступа к финансированию. Никто не говорит о ставке в 2-3 процента в гривне, но на уровне инфляции - 8-8,5% с учетом маржи банков, финансирование должно быть доступным. У нас же пока при инфляции в 9,8% в 2018 году учетная ставка составляла 17%. В Германии, например, при уровне инфляции 1,72% ключевая процентная ставка Европейского центрального банка остается на уровне 0 процентов, то есть, фактически, является отрицательной", - считает топ-менеджер агрохолдинга.

Напомним, что с 2016 года доля Европейского Союза в общей структуре торговли Украины постоянно растет. В настоящее время ЕС является главным торговым партнером Украины с долей 41,5% от общего объема торговли товарами Украины. В то же время для экспортируемой Украиной в ЕС продукции установлены жесткие квоты, выйти за которые украинские производители не имеют права. По информации от МЭРТ, в этом году уже полностью исчерпаны 9 квот. Поэтому будущий переговорный процесс является чрезвычайно важным для реализации экспортного потенциала Украины.

"Укрлендфарминг" является одним из крупнейших украинских агропромышленных холдингов, который занимается выращиванием зерновых и масличных культур, семян, производством яиц и яичных продуктов (Avangardco IPL), животноводством, производством мяса и молока. Владельцем холдинга является бизнесмен Олег Бахматюк.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147445
 
 
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Ты моли бога...что бы та зона свободной торговли которая есть сохранилась....при зебобиках.....

не за то..что будет в 20121-м году....
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Что касается других видов продукции, то так же есть ограничения, квоты, которые быстро выбираются.Источник: https://censor.net.ua/n3147445

Не было никакой зоны "свободной торговли". Как и все у Пети, все оказалось брехней.
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А Украина когда снимет ограничения и пошлины на европейские товары? Или думаете что вы сильно хитрожопые?
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Вот-вот!
Неделя в Трускавце - и толпы зебелят прочитают 200 страниц этого соглашения на юридическом английском мелким шрифтов, уточнят ссылки на 2000 общеевропейских нормативных актов и за одну бессонную ночь в Раде предпримут все необходимые действия!
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Хотите травануть сальмонелой европейцев как траванули в 2016 евреев ?
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"Напомним, что с 2016 года доля Европейского Союза в общей структуре торговли Украины постоянно растет." Источник: https://censor.net.ua/n3147445

Напомню,что это всё ещё наработки правительства Порошенко и его личная заслуга. Пока зебилы хвалятся достижениями "попередников"! А сами когда начнёте создавать что-то путное?
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Vriatli mozno sravnivatsia s EC po mnogim pricynam.Subsidiji i pomic s EC dopustim idiot do 800000 evro eto dlia kripnix fermerov.Dlia nacinajucix 40000 evro,melkim fermeram do 15000 evro.Eto dengi idiot dlia pokubki oborudovanije,traktorov i drugoje,na pokubki zyvotnix,ili sto tam sejet xoces,dlia samix ferm i eto nenado vernut potom EC.Mnogo ecio pomoci za moloko tam s toni platiat,toplyvo i t.d.Uslovyje jest raznyje EC mozet moloko prodat i po 1 kopejki emu budet vygodno.Kredity sbankov tut ne priciom,eto nicego neizmenyt
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