 13 сентября Запорожский апелляционный суд рассмотрит дело Бутрименко, обвиняемого в смерти 10 украинских воинов

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-мероприятие.
"13 сентября в 11.00 будет суд над предателем Бутрименко, который виновен в смерти 10 спецназовцев 3 полка ССО в конце июля 2014 года. Высока вероятность, что его отпустят. Нужна наша мобилизация. Приходи с друзьями! Возьми с собой паспорт!" - говорится в сообщении.
Напомним, 23 июля 2014 года в районе села Дмитровка российский зенитно-ракетный комплекс сбил два украинских штурмовика Су-25. Была информация, что пилотам удалось катапультироваться: первого пилота, который получил травму ноги, спрятала у себя в доме местная жительница одного из сел, второй летчик прятался в лесопосадке.
29 июля 2014 две группы Тараса Карпы и Кирилла Андреенко под общим руководством подполковника Лысенко отправились на поиски пилота сбитого Су-25 Юрия Шевцова. Находясь возле села Степановка, Донецкой области, на временно неподконтрольной территории, украинские воины вступили в бой с врагом, который имел численное преимущество, а также - в вооружении и технике.
Вследствие боя погибли десять спецназовцев: подполковник Сергей Лысенко, капитан Кирилл Андреенко, сержант Анатолий Бузуляк, старшина Андрей Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Алексей Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергей Гришин, старший солдат Роман Рыкалов, капитан Тарас Карпа.
Пятеро спецназовцев попали в плен наемников РФ.
По данным следствия, местный фермер Николай Бутрименко, на ферме которого украинские воины остановились на ночевку, передал террористам "ДНР" информацию о расположении украинских военных.
3-й Отдельный полк специального назначения записал воспоминания выживших в том бою воинов.
Отметим, 16 мая 2019 года суд вынес приговор Бутрименко и оправдал по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), осудив по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако учитывая закон "Савченко", он может выйти на свободу через 1 год и 1 месяц от даты вынесения приговора. На данное решение суда первой инстанции была подана апелляция, которую должен рассмотреть Запорожский апелляционный суд.
Гугл-транслейт неплохая опция, но и за ней нужен глаз да глаз...
Донбасс это степи, там не так легко найти укромное место.
Малой добавляет: "Было возмущение личного состава, потому что понимали, что засветились уже… Хотя бы надо выехать за населенный пункт".
Боец затрудняется сказать, чье было решение остаться ночевать на захваченной врагом территории - командиров группы или свыше."
Не надо забывать, что это произошло в июле 2014 года, еще до Иловайска и массового захода рашистов на территорию Украины. Еще не было четкого осознания агрессии параши.
Учились самой страшной ценой.
"Как оказалось позже, именно Бутрименко, на тот момент являвшийся депутатом Шахтерского райсовета от "Партии Регионов", сдал украинских спецназовцев террористам.
Под предлогом, что ему нужно проведать больную жену в Снежном, он уехал.
Но вернулся вскоре, приведя с собой вооруженную группу террористов во главе со Станиславом Кимом (в будушем - самопровозглашенный мер Горловки).
Источник: https://censor.net.ua/r3079238
Оставшийся в живых боец, очевидно, видел это собственными глазами.
И как видно даже из этой цитаты "в будушем - самопровозглашенный мер Горловки" все только разворачивалось...
Поэтому просто можно читать уже написанное.
"финансирование терроризма" - это про что???
Это вместо, млять,
Стаття 111. Державна зрада
1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
Не удивлюсь, если в предательстве не найдут "финансирования терроризма" и прийдётся отпустить!
Facebook-мероприятие.
"13 сентября в 11.00 будет суд над предателем Бутрименко, который должен в смерти 10 спецназовцев 3 полка ССО в конце июля 2014 года.
Источник: https://censor.net.ua/n3147444