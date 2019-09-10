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 Общество
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Все про:Запорожье (1547) суд (22525) терроризм (18102)

 13 сентября Запорожский апелляционный суд рассмотрит дело Бутрименко, обвиняемого в смерти 10 украинских воинов

13 сентября Запорожский апелляционный суд рассмотрит дело фермера Николая Бутрименко, который обвиняется в том, что передал террористической организации "ДНР" информацию о расположении украинских военных, после чего их расстреляли.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook-мероприятие.

"13 сентября в 11.00 будет суд над предателем Бутрименко, который виновен в смерти 10 спецназовцев 3 полка ССО в конце июля 2014 года. Высока вероятность, что его отпустят. Нужна наша мобилизация. Приходи с друзьями! Возьми с собой паспорт!" - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля 2014 года в районе села Дмитровка российский зенитно-ракетный комплекс сбил два украинских штурмовика Су-25. Была информация, что пилотам удалось катапультироваться: первого пилота, который получил травму ноги, спрятала у себя в доме местная жительница одного из сел, второй летчик прятался в лесопосадке.

29 июля 2014 две группы Тараса Карпы и Кирилла Андреенко под общим руководством подполковника Лысенко отправились на поиски пилота сбитого Су-25 Юрия Шевцова. Находясь возле села Степановка, Донецкой области, на временно неподконтрольной территории, украинские воины вступили в бой с врагом, который имел численное преимущество, а также - в вооружении и технике.

Вследствие боя погибли десять спецназовцев: подполковник Сергей Лысенко, капитан Кирилл Андреенко, сержант Анатолий Бузуляк, старшина Андрей Шершень, старший солдат Ярослав Шимчик, старшина Алексей Глобенко, старший солдат Лев Панков, старший солдат Сергей Гришин, старший солдат Роман Рыкалов, капитан Тарас Карпа.

Пятеро спецназовцев попали в плен наемников РФ.

По данным следствия, местный фермер Николай Бутрименко, на ферме которого украинские воины остановились на ночевку, передал террористам "ДНР" информацию о расположении украинских военных.

3-й Отдельный полк специального назначения записал воспоминания выживших в том бою воинов.

Отметим, 16 мая 2019 года суд вынес приговор Бутрименко и оправдал по ч. 3 ст. 258 (террористический акт), осудив по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма). Он получил 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Однако учитывая закон "Савченко", он может выйти на свободу через 1 год и 1 месяц от даты вынесения приговора. На данное решение суда первой инстанции была подана апелляция, которую должен рассмотреть Запорожский апелляционный суд.

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Источник: https://censor.net.ua/n3147444
 
   
 Топ комментарии
 
Нацжены подтянутся для стимуляции судей принять адекватное решение или этот гарем уже распустили за ненадобностью?
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"должен в смерти "


Гугл-транслейт неплохая опция, но и за ней нужен глаз да глаз...
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Вот вам і гадя...... Чому ж зелені "патріоти" не відмінять цей закон?
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Совет форумчанПравила форума
 
На обмін це коли хоч трохи винен,хоч в чомусь, як Цемах, а цього і звинувачувати не хочуть, бо "не на часі"
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Сейчас могут и просто понять и простить.
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Навіщо йому цей обмін, коло за законом Савченко він через рік вже вийде з чистою біографією добропорядного українського громадянина? І дулі буде крутити патріотам. А за "прімєрноє повєдєніє" можуть взагалі вже випустити. Ну, як вам зелєбоби-хай бтхтолиш непорошенко? Як вам, картинніпатріотиувишиванкахнасв'ятодоцеркви? Є у вас Україна у серці а розум у голові?
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Б@ядь тупа,чого ж ти таке питання не задавав пів-року, рік тому, коли випускали одного за одним по закону Савченко? За@бли вже своїм вереском, суки! Це вам Зеля за чотири місяці єкономіку розвалив, корупцію викохав, паскуд усіляких з під суду навипускав. Паскуди пи@дливі.
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Матюгал нику підкацапський, чого твої боси до цього часу нічого з цим законом не зробили?
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чего этот .лядский закон надюхи нельзя отменить ? от этой "героини" порошенковской кроме гимора, никуя .
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Да не надюхи ето закон. Етот закон придумали и приняли Парашенко, Медведчук и Жулька, чтобы освободить из тюрем всех своих подельников типа Лозинских и сепаров. А на Сравченко все спихнули, хотя она и читать не умеет.
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да без разницы , его отменять нужно или чётко определить по какому контингенту он применяется ...
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Нацжены подтянутся для стимуляции судей принять адекватное решение или этот гарем уже распустили за ненадобностью?
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"должен в смерти "


Гугл-транслейт неплохая опция, но и за ней нужен глаз да глаз...
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Апередил.Повинен, так повинен (винний у...). Ото знання мови на рівні (тестер перегорів із пробдеми заліпання у червоному скторі ди джитальної вказівки). 13 сентября Запорожский апелляционный суд рассмотрит дело Бутрименко, обвиняемого в смерти 10 украинских воинов - Цензор.НЕТ 3824
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Та я вже і на раді форумчан встиг адміністратору маякнути, щоб виправили. А то шановний Welt Schmerz витрачае сили та час, вишукуючи криптокацапів за допомогою "підлога-тесту", а все значно простіше...
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Вот вам і гадя...... Чому ж зелені "патріоти" не відмінять цей закон?
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Если бы спецназовцы имели честь они бы ету тварь на лоскуты порезали и никакие мусорв в СИЗО им бы не помешали, а судью с прокурором сожгли бы вместе с его семейкой выродков.
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Підбурюєш до позасудового способу вирішення проблеми? Так так і до тебе прийдуть розбиратися.
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Кто знает, что с ним будет на воле. Надо действовать по-умному, месть должна быть с холодной головой.
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Лучше бы тех кто организовывал и командовал этой горе-операцией судили. Приехали в тыл врага и заявились кому-то в дом, потому что привыкли хорошо поесть и ночевать в теплых постелях. Летом. Спецназ называется.
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Не под твоим командованием мы бы ещё в том месяце победили!
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Они искали пилота в доме этого фермера?
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Не в доме, а на ферме.
Донбасс это степи, там не так легко найти укромное место.
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"Два УРАЛа загнали в ангар, так как решено было остановиться на окраине Латышево до утра.
Малой добавляет: "Было возмущение личного состава, потому что понимали, что засветились уже… Хотя бы надо выехать за населенный пункт".
Боец затрудняется сказать, чье было решение остаться ночевать на захваченной врагом территории - командиров группы или свыше."
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Командир группы Лысенко, который мог принимать решение, тоже тогда погиб.
Не надо забывать, что это произошло в июле 2014 года, еще до Иловайска и массового захода рашистов на территорию Украины. Еще не было четкого осознания агрессии параши.
Учились самой страшной ценой.
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Они целый день шарились по этой деревне(искали пилота у жителей?). И остались на ночь там же. Если бы не Бутрименко это бы сделали еще пару сотен жителей. Да и Бутрименко ли был это? Похоже просто решили показательно наказать на будущее.
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Оклеветали беднюсенького рыга!

"Как оказалось позже, именно Бутрименко, на тот момент являвшийся депутатом Шахтерского райсовета от "Партии Регионов", сдал украинских спецназовцев террористам.

Под предлогом, что ему нужно проведать больную жену в Снежном, он уехал.
Но вернулся вскоре, приведя с собой вооруженную группу террористов во главе со Станиславом Кимом (в будушем - самопровозглашенный мер Горловки).
Источник: https://censor.net.ua/r3079238

Оставшийся в живых боец, очевидно, видел это собственными глазами.
И как видно даже из этой цитаты "в будушем - самопровозглашенный мер Горловки" все только разворачивалось...
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Там же в статье есть анализ ошибок в этой операции.
Поэтому просто можно читать уже написанное.
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Не в его доме а на его полях! Не надо было?
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Информация опубликована на правах рекламы? Новый товар продвигают?
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Гадю нiхто вже i не згадуэ а ii прiзвище(закон) продовжуэ курва свою ******** дiяльнiсть ...!(((
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А вы читали, в ЧЁМ его, млять, обвиняют?
"финансирование терроризма" - это про что???
Это вместо, млять,

Стаття 111. Державна зрада

1. Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Не удивлюсь, если в предательстве не найдут "финансирования терроризма" и прийдётся отпустить!
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за ве давньою традицією, епохи гуманізму від Зе борьца з баригами диви скоро відпустять та нагородять
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Ахтунг! Шо за перевод с украинского?!
Facebook-мероприятие.

"13 сентября в 11.00 будет суд над предателем Бутрименко, который должен в смерти 10 спецназовцев 3 полка ССО в конце июля 2014 года.
Источник: https://censor.net.ua/n3147444
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