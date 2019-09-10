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Все про:авто (3656) налоговая милиция (1743) растаможка (128) ГФС (3417)

 Центр минимизации таможенных платежей, через который импортировали транспортные средства по заниженной стоимости, ликвидирован в Хмельницкой области

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Хмельницкой области совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины прекратили деятельность центра минимизации таможенных платежей, который "специализировался" на занижении таможенной стоимости б/у транспортных средств во время их импорта в Украину.

В рамках оперативного сопровождения уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины, которое расследуется следователями ГПУ, была установлена группа местных жителей, которые оказывали физическим и юридическим лицам услуги по занижению таможенной стоимости импортируемых транспортных средств при таможенном оформлении в Украине, сообщили Цензор.НЕТ в пресс-службе ГФС.

Для осуществления незаконной деятельности фигуранты зарегистрировали ряд подконтрольных предприятий-нерезидентов и импортеров. В дальнейшем реквизиты указанных предприятий использовали для импорта определенного вида транспорта (бывшие в употреблении тягачи, полуприцепы, мотоциклы, спецтехника, с/х техника и навесное оборудование к ней и т.д.) по заниженной таможенной стоимости по заказу "клиентов" (юридических и физических лиц).

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В частности, реквизиты подконтрольных предприятий использовались для подготовки документов, необходимых для проведения таможенных формальностей (грузовые таможенные декларации, инвойсы, сертификаты, выводы экспертного авто-товароведческого исследования и другие документы). В указанные документы вносили заведомо недостоверные данные, вследствие чего значительно занижали таможенную стоимость товаров и, соответственно, сумму таможенных платежей, подлежащих уплате в бюджет. Поддельные документы подавались в Хмельницкую и Житомирскую таможни ГФС.

После завершения таможенных формальностей "клиенты" рассчитывались с фигурантами за приобретенные транспортные средства путем перечисления средств на банковские счета подконтрольных предприятий (согласно документам с заниженной стоимостью), а также наличными, которые составляли часть фактической стоимости импортируемого товара. Соответственно, суммы средств, полученных подконтрольными фигурантам компаниями, лишь частично отражались в бухгалтерском и налоговом учете.

Общий объем импортных операций, проведенных через предприятия, которые входили в состав ЦМТП, в течение 2018-2019 годов составил более 30 млн грн.

По результатам санкционированных обысков, проведенных в офисных, гаражных помещениях и по месту жительства фигурантов, из незаконного оборота изъяты регистрационные, бухгалтерские документы, документы таможенного оформления, оттиски печатей на чистых бланках, печати нерезидентов, черновые записи, компьютерную технику, мобильные телефоны и электронные носители информации, содержащие доказательства противоправной деятельности.

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Кроме того, решением суда наложен арест на денежные средства, находящиеся на счетах подконтрольных предприятий, и на 7 (семь) транспортных средств стоимостью 2,5 млн. грн., принадлежащих указанным предприятиям.

Продолжается следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3147442
 
 
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т. звана податкова міліція - ніхто, вона поза правовим полем з 1 січня 2018р.Тягнули бабло на свій карман.Шакали мають отримати юридичний відлуп за свою незаконну діяльність під маркою "податкової міліції".
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а я давно говорил - это нвф - тоесть встречать огнем!!!
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нужен Закон по расстаможке..примерно как в Израиле! Год+марка=сумма.ВСЕ! И неважно в каком состоянии и как она разцяцькована.Переписать можно в любом почтовом отделении
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